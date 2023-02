Jens Lurås Oftebro vant kombinertrennet i Schonach lørdag.

Jens Lurås Oftebro spurtvant i Schonach

Jens Lurås Oftebro (22) spurtslo Johannes Lamparter (21) og tok kombinertseieren i Schonach lørdag.

Det er nordmannens tredje verdenscupseier for sesongen.

Han viser kjempeform før VM i Planica.

– De siste helgene har gitt selvtillit. All selvtillit er bra, sier Jens Lurås Oftebro til Viaplay om at det snart er VM.

Schwarzwald-pokalen i Schonach er en av sesongens høydepunkter for kombinertløperne.

Jens Lurås Oftebro la ut på langrennet 22 sekunder bak ledende Ryota Yamamoto. Mer interessant: Han hadde Johannes Lamparter åtte sekunder foran seg og Kristjan Ilves 18 sekunder foran.

Lamparter, Oftebro og Ilves lå sammen i teten da de la ut på den siste av fire runder.

– Lamparter har utrolig snert, sier Viaplay-ekspert Magnus Moan på direkten.

Jens Lurås Oftebro gikk i tet på den siste runden, men Lamparter angrep i bakken og overtok ledelsen. Men nordmannen fulgte uten problemer østerrikeren, og det ble en heidundrende spurt der Oftebro var suveren. Estiske Ilves ble nummer tre.

– Jeg åpnet ganske hardt. Jeg måtte spare mest mulig krefter til spurten. Jeg var litt redd for å slippe Lamparter.

Oftebro hoppet 99,5 meter i Schonach-bakken. Han satte altså seg selv på skuddhold til seier.

– Han er tent etter å ha blitt to ganger nummer to sist helg i Oberstdorf, sa kombinertsjefen Ivar Stuan til Viaplay før langrennet.

– Jeg gleder meg til langrennet, uttalte Oftebro selv.

Jørgen Graabak er tilbake i konkurranse for første gang siden 8. januar. Han har vært coronasyk og presterte en sterk 13. plass i hoppdelen. Et sterk langrenn ga en sterk 7. plass. Einar Lurås Oftebro ble nummer seks.

– En positiv dag. Jeg har knappe to uker på meg til VM, sier Graabak til Viaplay.

Jarl Magnus Riiber, som har slitt med sykdom i flere uker, står over helgens renn i Schonach for å være best mulig forberedt til ski-VM i Planica. Første kombinertrenn går den 25. februar.