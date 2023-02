FIA oppklarer det nye forbudet etter Lewis Hamilton varslet at han vil fortsette på snakke.

FIA oppklarer Formel 1-forbud etter massiv kritikk

Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) sier at førerne vil få lov til å komme med politiske uttalelser kun under «eksepsjonelle» omstendigheter.

NTB

FIA oppdaterte nylig sine regler for å forhindre at «politiske, religiøse eller personlige» kommentarer kommer uten forhåndsgodkjenning.

Forbundet har imidlertid tiltrukket seg voldsom kritikk fra en rekke sjåfører. Lewis Hamilton uttalte denne uken at «ingenting vil stoppe han fra å snakke», mens Lando Norris anklager FIA-lederne for å behandle sjåfører som skolebarn.

I et forsøk på å klargjøre forbudet har FIA svart med et tresiders dokument sendt til de ti Formel 1-lagene.

Nyhetsbyrået PA har fått tilgang til dokumentet og skriver at førerne fortsatt vil være i stand til å «uttrykke sine synspunkter på enhver politisk, religiøs eller personlig sak» i «sitt eget rom», og utenfor et løp via sine sosiale mediekanaler eller under intervjuer.

Førerne vil imidlertid møte sanksjoner hvis de motsetter seg loven mens de er på banen, for eksempel under en nasjonalsang før et løp eller på pallen.

FIA skriver også at under «eksepsjonelle» omstendigheter kan de gi en fører tillatelse til å uttale seg under et løp, som ellers ville være forbudt. Det krever riktignok at det sendes inn en forespørsel fire uker før begivenheten.

Forbundet legger til at føreren også må oppgi grunn til hvorfor en slik tillatelse bør gis, og at hver forespørsel vil bli bedømt på hver for seg.