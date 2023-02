FULL SVING: Netflix ønsket å ha med Viktor Hovland i sin dokumentarserie om PGA-sirkuset – men fikk nei.

Premiere i dag: Derfor er ikke Hovland med i Netflix-serien

PHOENIX (VG) Han takket egentlig ja, men etter noen dager med kameraer på slep tok Viktor Hovland en u-sving. – Angrer ikke, sier han til VG.

«Full Swing» har premiere på Netflix i dag 15. februar. Serien som er produsert av samme selskap som Formel 1-hitten «Drive to Survive» har mange stjerner på rollelisten:

Jordan Spieth

Justin Thomas

Collin Morikawa

Brooks Koepka

Scottie Scheffler

Rory McIlroy

Dustin Johnson

... men ingen Viktor Hovland.

– Jeg kommer ikke til å være noe særlig i den serien. Jeg sa egentlig ja til å være med, men så skjønte jeg at det ikke er en oppmerksomhet jeg har lyst på, sier Hovland til VG.

PREMIERE: Full Swing ligger nå ute på Netflix. Der er ikke Viktor Hovland å se.

For nordmannen var egentlig på listen over spillere som Netflix skulle følge.

– Jeg har bare lyst til å fokusere på golf, og det ble en distraksjon. De var veldig profesjonelle, så det var ikke noe med de å gjøre. Jeg sa nok ja litt for kjapt uten å tenke meg godt nok om, sier han.

Spiller Hovland denne uken?

Sjekk VGs nye sportskalender!

Flere av de man kan se i Netflix-serien meldte overgang til LIV Tour i løpet av filmingen. Det er én av de mer interessante elementene man kan få med seg i serien som selvsagt egentlig også kunne hett Drive to Survive – men det ble Full Swing.

På norsk har serien fått navnet «Hole-in-one: På tour med golfstjernene».

– Forhåpentligvis har det en effekt som Drive to Survive har hatt for Formel 1. Det er mange som følger med på Formel 1 på grunn av den serien, så hvis Full Swing kan gjøre det samme for golf så er det bare positivt, sier Hovland.

FOKUS: Viktor Hovland var forrige uke i Phoenix Open der han hadde mer enn nok med å holde fokus på beryktede hull 16 (bildet) med tilskuere og tribuner på alle kanter.

Han er usikker på om Netflix-filmingen har påvirket spillerne som ikke takket nei.

– Det er veldig individuelt. Noen mennesker liker den oppmerksomheten, og det gjør at de presterer bedre. Det er ikke noe jeg er interessert i.

– Jeg angrer ikke om det blir en stor hit, jeg har det nok fint uansett.