GJORT ENDRING: Birgit Skarstein har enda en gang gjort endringer på båten før et mesterskap. Hun forventer å få reaksjoner på endringene.

Skarstein forventer reaksjoner: − De får protestere så mye de gidder

To uker før EM fant Birgit Skarstein ut at hun skulle endre på båten. Det tipper hun det blir drama av.

Pararoeren fikk nemlig nyss i at reglene rundt pongtongene pongtongene Flyteelement ved siden av båten som skal bidra til stabilitet.var endret. Før måtte de røre vannflaten, men det trenger de ikke lenger å gjøre.

Det sto ingenting i det nye regelverket om hvor høye pongtongene kunne være, og dermed sendte Skarstein båten til Olympiatoppen, og fikk vaktmesteren til å sveise en helt ny innretning på båten.

Nå har hun hevet pongtongene 12 centimeter over vannet – helt opp under riggen – det meste som går.

– Båten er mye mer ustabil, men det blir mindre motstand og forstyrrelser, forklarer Skarstein.

Hun forventer at grepet vil gi henne mer fart, om hun ikke kantrer.

– Det er ganske mye større risiko for det, men da må jeg kladde det til skikkelig. Jeg har ikke kantret ennå, men jeg har fått meg noen skikkelige plask. Heldigvis har jeg rodd lenge nok til at jeg har en god balanse, men det er den båtfølelse som krever litt tilvenning, sier hun og ler.

Med den nye løsningen har de også fått senket vekten på båten med til sammen 400 gram.

Her kan du se forskjellen på årene. Metalldelen som holder pongtongen nede er borte:

Det er derimot ikke en eventuell kantring hun er mest bekymret over.

Skarstein har tidligere havnet i trøbbel hos para-kommisjonen, som senest under EM i München stilte spørsmål om en ny stroppe hun hadde festet over knærne sine.

Dramaet dro ut i tid dagen før første konkurranse, og det endte med at hun måtte endre på stroppen.

Nå tror verdens beste roer at hennes nye oppfinnelse også vil vekke oppmerksomhet.

– Dette kommer til å bli veldig godt lagt merke til, sier Skarstein.

Hun avkrefter at hun bryter regelverket, men hun tror nok at hun vil få spørsmål i EM.

– Det står ikke at det ikke er lov, sier hun.

– Er det slik at du frykter diskvalifisering?

– Nei, for jeg har finkjemmet regelverket, og jeg klarer ikke å se noen sted der det står at det ikke er greit. Men de kommer nok til å stille spørsmål, og plukke på ett eller annet, sier Skarstein.

Hun forventer at konkurrentene vil protestere.

– Jeg forventer reaksjoner, og de må protestere så mye de gidder. Men skal de diske meg på det der, må de hoste opp en ny regel.

LAGET: Her viser hele laget rundt Birgit Skarstein frem den nye endringen på båten. Fra venstre: Mats Grov, Arild Tveiten, Hans Einar Kjosmoen og Fredrik Mentzoni. Skarstein sitter i front.

Skarstein og hennes team har i mange år vært ledende rundt utviklingen av utstyr og teknikk i pararoing, og akkurat det mener hun er viktig å fortsette å gjøre for sporten sin del.

Nå tror hun at flere av konkurrentene vil henge seg på hennes nye utvinning, på samme måte som i VM i 2014.

Da hadde Skarstein utviklet en ny roteknikk, og konkurrentene begynte å endre på sin egen teknikk under selve mesterskapet, for de så at det var en mer hensiktsmessig metode å ro på.

– De kommer helt sikkert til å bli stresset, men det er ikke noe de får endret på nå. Men til neste verdenscupkonkurranse, da kan jeg banne på at det er flere båter som har det sånn, sier hun.

Hun håper det skjer.

– Jeg håper at konkurrentene hopper på og prøver, så får vi det alle til å gå raskere. Eller at det er jeg som taper på det. Men da har jeg i hvert fall prøvd, sier hun og smiler.

Torsdag ror Birgit Skarstein første heat i EM i Bled i Slovenia.