RUSSISK MESTER: Russiske Vladislav Larin vant OL-gull i 2021 og gull i taekwondo-VM to år tidligere.

Russere og belarusere i taekwondo-VM

Taekwondoutøvere fra Russland og Belarus kan igjen konkurrere internasjonalt. De ligger an til å få delta i VM neste måned.

Muligheten er der etter at Det internasjonale taekwondoforbundet (WT) mandag avgjorde å slippe til russere og belarusere som nøytrale utøvere. Det er i tråd med forrige ukes anbefaling fra IOC.

De har vært utestengt fra taekwondosporten siden Russland invaderte Ukraina i februar i fjor.

WT skriver i en uttalelse at en egen komité skal påse at prosessen med å verifisere utøvere er nøytral, og at retningslinjene fra IOC vil bli fulgt. Det betyr at utøvere som støtter Ukraina-krigen eller har koblinger til Russlands militære og sikkerhetsbyråer, vil fortsatt være utestengt.

Fra før har OL-grenene bordtennis, fekting og judo snudd og tillatt russisk og belarusisk deltakelse.

VM i taekwondo er lagt til Baku i Aserbajdsjan og arrangeres fra 29. mai til 4. juni.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post