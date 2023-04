Klopp vraket flere stjerner – Liverpool skuffet igjen

(Chelsea - Liverpool 0–0) Liverpool-manager Jürgen Klopp byttet ut store deler av laget og ba om «en respons» fra spillerne sine før tirsdagens møte med Chelsea. Han fikk nok ikke helt det svaret han ville ha.

– Jeg håper virkelig at vi kan vise en respons. Som gruppe må vi vise en respons, sa Klopp i et intervju vist på Viaplay rett før møtet med Chelsea.

Liverpool-manageren siktet til 4–1-tapet mot Manchester City for fire dager siden, samt at laget har vært i ferd med å seile akterut i kampen om topp fire-plasseringen som gir Champions League-plass neste sesong.

Det var bakgrunnen for at Klopp valgte å overrasket med å gjøre store endringer på laget mot Chelsea. Bare seks av spillerne som startet i tapet mot City fikk starte igjen, og Alexander-Arnold og stjernen Mohamed Salah ble for eksempel plassert på benken.

Salah kom først på banen da det gjensto drøyt 25 minutter, selv om Liverpool slet med å spille seg til de helt store sjansene. Men heller ikke han greide å sette sitt preg på kampen, som til slutt ebbet ut til 0–0.

Bruno Saltor ledet Chelsea for første gang som hovedmanager etter sparkingen av Graham Potter.

Det var i det store og hele et litt tamt oppgjør mellom to lag som kanskje begge bærer preg av å være inne i en småtung periode.

– Vi kan konstatere at det er to lag litt ute av rytme og uten den helt store selvtilliten og tryggheten, sa Viaplay-ekspert Tor Ole Skullerud.

– Kvaliteten på Liverpools spill har vært svak. Det har ikke vært noe flyt, konstaterte Gary Neville i studioet til Sky Sports.

På forhånd forklarte Klopp også de store endringene med at laget er inne i en tøff periode og at han «trengte friske bein», og at han gjerne ville la flere spillere vise seg frem.

Endringene førte uansett ikke til umiddelbar suksess.

Det var tvert imot Chelsea som hadde de største sjansene. Både Reece James og Kai Havertz trodde de hadde sendte hjemmelaget i ledelsen ved hver sin anledning, men VAR annullerte begge målene. Først for en svært hårfin offside, før Havertz' mål ble avblåst for hands.

VAR-dommerne brukte ikke mange sekundene på å vurdere den sistnevnte situasjonenen og annullere scoringen:

Det ble også de eneste gangene ballen lå i nettet. Liverpool kom mer med i kampen etter hvert, men var aldri i nærheten av like farlig som hjemmelaget.

– Det ble en kamp som viser hvor mye selvtillit har å si, konkluderte Viaplay-kommentator Andreas Toft.

Etter 7-0-seieren over United i mars har Liverpool tapt 0-1 for Bournemouth, 0-1 for Real Madrid, 1-4 for Manchester City.

For Chelsea har det gått enda tråere i år. De lå nede på 11.-plass før møtet med Liverpool. For noen dager siden fikk manager Graham Potter sparken, og Bruno Saltor er den midlertidige løsningen som manager enn så lenge. Han ledet laget for første gang tirsdag.

Uavgjort-resultatet gjør at Liverpool klatrer opp til åttendeplass, mens Chelsea forblir nummer 11.

