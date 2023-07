Bruno Fernandes jubler etter en straffescoring for Manchester United i finaletapet for byrival Manchester City i FA-cupen sist sesong.

Manchester United landet ny kjempeavtale med Adidas – verdt minst 11,7 milliarder

Draktene til Manchester United vil også det neste tiåret komme fra Adidas. Samarbeidet sikrer klubben betydelige inntekter.

I en uttalelse bekrefter United den nye avtalen, men går ikke ut med eksakt varighet. Ifølge både Manchester Evening News og BBC stekker den seg til 2035.

Begge skriver videre at Adidas i den nye tiårsperioden betaler minst 900 millioner pund. Det tilsvarer 11,7 milliarder kroner.

Den tyske utstyrsgiganten har vært Manchester United-partner siden 2015/16-sesongen, og inneværende kontrakt går til 2025.

– Forholdet mellom Manchester United og Adidas er et av de mest ikoniske i idrettsverdenen, sier klubbens administrerende direktør Richard Arnold.

Adidas' norske sjef Bjørn Gulden mener det var helt naturlig å forlenge samarbeidet.

– Vi vil kombinere tradisjon og innovasjon på en måte som både spillere og fans vil like, sier Gulden.

I pressemeldingen står det at det blir økt satsing på Manchester Uniteds kvinnelag, som ble reetablert i 2018. Sist sesong ble Vilde Bøe Risa og co. nummer to i den engelske superligaen.

