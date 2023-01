Aleksander Aamodt Kilde måtte bandasjere hånden etter han pådro seg en skade på utfortreningen i Kitzbühel.

Kilde skadd på trening i Kitzbühel – skal til røntgensjekk

Aleksander Aamodt Kilde pådro seg en skade i høyrehånden under den andre gjennomkjøringen i Kitzbühel torsdag.

– Jeg skal til røntgensjekk, sa Kilde til den skrivende pressen da han hastet til sykehuset.

I et klipp Eurosport har publisert kan man se at Lommedalen-alpinisten slo hånden ned i den knallharde isen underveis i treningsomgangen. I mål var det tydelig at Kilde hadde store smerter i hånden og håndleddet.

30-åringen har i skrivende stund den 16. raskeste tiden på utfortreningen etter at 36 løpere har satt utfor.

Etter målgang fikk han bandasjert inn sin høyre hånd. Til NRK sa Kilde at han fortsatt satser på å kunne kjøre fredagens utforrenn.

Kilde har hatt en eventyrlig sesong så langt. Han har i vinter vunnet fire av seks utforrenn og to av fire i super-G. Sist helg var han best i begge disipliner i sveitsiske Wengen.

Skulle han ta dobbel i Kitzbühel også, vil han være den første nordmannen til å vinne åtte verdenscuprenn i løpet av en sesong.

Den tidligere rekorden innehar Kilde selv (2021-22-sesongen) sammen med Aksel Lund Svindal (2015–16) og Kjetil Jansrud (2014–15) på sju seirer.

Adrian Smiseth Sejersted har foreløpig den sjuende beste tiden på treningen. Henrik Røa (startnummer 48) og Markus Fossland Nordgård (49) skal også kjøre torsdagens trening.