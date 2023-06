UTVIDER FAMILIEN: Irske Conor McGregor og forloveden Dee Devlin avbildet med sønnen Conor junior og datteren Croia i 2021.

UFC-profilen McGregor blir firebarnsfar: − Vi er veldig takknemlige

Kampsportstjernen Conor McGregor (34) og forloveden Dee Devlin (35) venter sitt fjerde barn sammen.

Det fortalte McGregor på onsdagens utgave av det amerikanske programmet «Live with Kelly and Mark».

– Jeg har tre barn – to gutter og en jente. Conor junior er seks år, Croia er fire og Rian er to. Ting går bra. Vi har også en til på vei. Vi er veldig glad for det, sier McGregor, før han legger til:

– Om noen uker får vi vite hvilket kjønn det er. Vi er veldig spente. Jeg er velsignet og takknemlig.

IRSK FOLKEHELT: Titusener av irer har vært på kampene til McGregor, som oftest i Las Vegas i USA.

McGregor er tidenes største MMA MMAMixed martial arts (MMA) er en kampsport hvor utøvere benytter teknikker fra ulike stilarter for å bekjempe motstanderen. Bryting, thaiboksing, brasiliansk jiu-jitsu, submission wrestling, boksing, judo og kickboksing er blant de mest brukte stilartene. Det er lov å kjempe stående og på bakken." Kilde: Store norske leksikon* -stjerne. I 2015 ble iren UFC UFCUFC er verdens største MMA-organisasjon.-historiens første utøver til å bli mester i to vektklasser. Han har tjent seg søkkrik gjennom sporten og på andre forretninger, som da han startet og solgte sitt eget whisky-merke. McGregor har også vært innblandet i flere kontroversielle episoder i løpet av karrieren.

Nå spekuleres det i om 34-åringen vil gjøre comeback i verdens største MMA-organisasjon i løpet av året. McGregors forrige kamp var mot Dustin Poirier (34) sommeren 2021, hvor iren tapte etter å ha brukket leggen.

Onsdag fortalte McGregor til programlederne Kelly Ripa and Mark Consuelos at også sønnen er i trening.

– Det er mye som skjer. Treningen med junior tar seg opp. Han begynner å få teknikken korrekt, sier McGregor til latter fra amerikanerne.

Info MMA «Mixed martial arts (MMA) er en kampsport hvor utøvere benytter teknikker fra ulike stilarter for å bekjempe motstanderen. Bryting, thaiboksing, brasiliansk jiu-jitsu, submission wrestling, boksing, judo og kickboksing er blant de mest brukte stilartene. Det er lov å kjempe stående og på bakken.» Kilde: Store norske leksikon * Det er forbudt å gå MMA-kamper i Norge. Kampene foregår både i vanlige bokseringer og i bur med høye vegger først og fremst for å beskytte utøverne fra å ramle ut. * Det kjempes som regel i runder som varer fem minutter. De fleste proffkampene består av tre runder, mens tittelkamper som regel er fem runder. Vis mer

