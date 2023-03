Brann må kanskje spille cupkampen mot Haugesund på Åsane Arena grunnet kuldetrøbbel.

Brann må kanskje flytte cupkamp grunnet værtrøbbel

Helgens kamp i fotball-NM mellom Brann og Haugesund står i fare for å bli flyttet til en annen arena som følge av minusgrader og mulige snøbyger i Bergen.

Klubben har dermed satt billettsalget på vent, opplyser den på sine nettsider tirsdag.

– Det er meldt minusgrader hele uken, og til helgen kan det også komme snø. Det gjør at vi ennå ikke er sikre på om cupkampen mot Haugesund kan spilles på Brann stadion, eller om den må flyttes til Åsane Arena, sier Branns daglige leder Christian Kalvenes til klubbens nettsider.

Brann opplyser at de har solgt over 3000 billetter til søndagens kamp. Kapasiteten på Åsane Arena er 3300 sitteplasser.

– Vi vet at det er mange som kjøper billett i dagene like før kampstart, og det er beklagelig for dem at det nå ikke er mulig å kjøpe billett. Men det er mange som allerede har billett, og før vi har full oversikt over hvor kampen spilles og hvor mange plasser vi har, kan vi ikke selge flere billetter, sier Kalvenes.

