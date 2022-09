Tennisstjernen Casper Ruud har ikke bare ett,

men flere skjulte våpen. Nå kan de skaffe ham verdensherredømme. SMASH-FAKTORENE

Casper Ruud: De skjulte faktorene bak verdenssuksessen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Fredag kveld klokken 21 spiller han kampen som kan endre livet hans for alltid: Casper Ruud (23) er klar for semifinale i US Open, en av de største turneringene i verden.

Der møter han russiske Karen Khatsjanov (26).

Dersom Ruud vinner og går til finalen, spiller han ikke bare om 26 millioner kroner og karrierens første Grand Slam-seier. Han kan også bli rangert som verdens beste tennisspiller.

Hvordan i all verden skjedde dette?

Planen om å bli verdensener har alltid vært der. 14 år gammel klistret Casper Ruud opp en lapp i taket på soverommet:

«Jeg skal bli best.»

Kveldens semifinale starter klokken 21.00 og sendes på MAX og Discovery+.

Men veien fra drøm til virkelighet er lang, og for få år siden var det på ingen måte alle som trodde Ruud skulle klare det. I alle fall ikke så fort. Han utmerket seg nemlig ikke spesielt da han begynte å spille på det høyeste nivået.

– Casper ble satt i bås da han entret touren. Da han kom inn i 2019, viste han stort potensial, men hadde noen begrensninger, sier tennisekspert Sverre Krogh Sundbø.

De siste årene har Ruud og teamet hans gjort flere grep.

De laget en spesiell og krevende strategi. De finjusterte detaljer, og jobbet knallhardt mot målet om å nå toppen av verdensrankingen.

Og så, denne måneden, skjedde i tillegg et utrolig sammentreff.

STJERNESMELLENE

For plutselig sto planetene på linje, og alt bare klaffet for Casper Ruud.

Rafael Nadal og Daniil Medvedev kom til US Open som de øverst seedede spillerne, men røk begge hodestups ut av turneringen før kvartfinalene.

Allerede før turneringen startet, var det klart at stjernen Novak Djokovic ikke kom til å spille. Serberen mangler vaksinepass og slipper ikke inn i USA. Det samme har han slitt med under andre storturneringer tidligere i sesongen.

Nå er det bare det spanske vidunderbarnet Carlos Alcaraz som er høyere rangert i verden enn Ruud av spillerne som er igjen i US Open.

Om begge skulle ta seg helt til finalen, vil vinneren av de to trone øverst på rankingen.

– Om Casper blir nummer én, kommer han ikke til å ta den plassen til låns. Han kommer til å holde på den, spår tennisekspert Krogh Sundbø.

Tidligere i år besluttet Wimbledon-turneringen i London at russere og hviterussere ikke fikk delta. Det internasjonale tennisforbundet reagerte med å ikke dele ut rankingpoeng for resultatene i storturneringen.

For Ruud, som ikke har sin forse på gress, har dette vært en fordel på veien mot verdenstoppen. Trener og pappa Christian Ruud vedgår overfor VG at dette, sammen med Djokovics manglende deltagelse, er avgjørende faktorer for at sønnen nå har denne muligheten.

Skyldes det med andre ord mest flaks og andres ulykke at Ruud plutselig er i posisjon til å bli verdensener?

Nei, sier samtlige VG har snakket med. Alle peker på at Ruud også endelig ser ut til å få betalt for hvordan han har jobbet med detaljer de siste årene.

Plutselig har flere små endringer gitt utslag samtidig.

MER ENN GRUS

Klatringen oppover rankinglisten kommer blant annet av at Casper Ruud nå mestrer ulike underlag bedre.

Tidligere er han blitt omtalt som en «grusspiller». Det var også på grus han tok seg til sin første Grand Slam-finale, i French Open.

Men US Open spilles på hard court, det mest vanlige underlaget i tennis, som er laget av akryl. Her går ballen raskere enn på grus, og mer langsomt enn på gress.

Pilen kan trekkes i begge retninger:





I kalde Norge er Ruud oppvokst inne i haller med hard court-underlag på vinterstid. Likevel er det først nå han mestrer dette underlaget på ypperste verdensklassenivå.

– Grus er favorittunderlaget hans, og han fikk et grus-stempel, men han har alltid følt at han har vært god på hardcourt, forteller barndomsvenn og treningspartner Joachim Bjerke.

Denne sesongen viser nordmannen en klar forbedring på hard court. Gjennom karrieren har han vunnet 60 prosent av kampene på dette underlaget.

I år er dette tallet 76 prosent – det høyeste gjennom karrieren.



KOMPLETT PAKKE

For tenniskjennere er det ikke nytt at Ruud lenge har hatt det som regnes som en av verdens beste forehander. Noen mener også at den er blitt den beste.

Men hva gjør slaget unikt? Det er finjusteringer i alt fra fotarbeid ut til fingerspissene.

– Det er mange aspekter ved forehanden hans som gjør slaget godt. Det er timing, teknikk – også håndleddet spiller inn. Han har en teknisk bra forehand, og stiller seg bra overfor ballen, forklarer pappa og trener Christian Ruud.

Video fra Eurosport / Discovery+

Forehanden er et livsfarlig våpen som kan avgjøre tenniskamper. Men Ruud beskrives nå som en nær komplett spiller.

– Han har utviklet alle delene av spillet de siste årene. Han er blitt fysisk sterkere, beveger seg bedre ute på banen og er blitt bedre på backhand, sier treningspartner Bjerke og legger til:

– Og så har han fått en serve som er en av de beste i verden.

SERVE-ESSET

Tidligere var faktisk servingen en av Casper Ruuds mest åpenbare svakheter, i alle fall på det høyeste nivået.

Da han var 17 ble mange av servene hans målt til «bare» å holde en hastighet på 160–170 km/t. I tillegg påpekte den 183 centimeter høye Ruud noe annet:

– Jeg er jo ikke to meter høy og kan serve rett ned i ruten, som de lengste spillerne kan.

De siste årene har han og pappa Christian jobbet målrettet med serven.

Video fra Eurosport / Discovery+

«Prosjekt serve» er det blitt kalt.

Videoanalyser med flere kamera fra ulike vinkler og slow motion er blitt mye brukt. I styrkerommet har den fysiske treneren Marcel da Cruz laget til spesialtilpassede øvelser som har gjort Ruud sterkere i musklene han bruker i serven.

I dag server Ruud enkelt i hastigheter på over 200 km/t.

– Han har gått fra å ha en halvsvak serve til en som er på øvre tredjedel på touren. Han varter også opp med noen helt ville volleyer, sier Krogh Sundbø.

Nylig uttalte tidligere verdensener John McEnroe, 180 centimeter på strømpelesten:

– Serven hans er blitt så mye bedre. Det skal han ha. Casper er på vår størrelse, men han er en tøff konkurrent med serven.

RASKE STEG

Med nok og riktig trening kan de fleste forbedre de ulike slagene i tennisspillet. Verre er det med reaksjonstiden, et annet avgjørende aspekt i sporten.

Reaksjonstiden er vanskeligere å forbedre, men flere eksperter mener likevel at Casper Ruud har tatt steg her.

Han er kvikkere, mer på alerten og makter å returnere flere av motstandernes baller.

Video fra Eurosport / Discovery+

Observasjonene bekreftes av mannen som følger 23-åringen tettest.

– Han har blitt raskere og beveget som veldig bra mot Berrettini, sier Christian Ruud.

– Han beveger seg ekstremt bra sammenlignet med for to år siden. Han er raskere og får flere baller tilbake. Jeg synes også at han er blitt mer kreativ i spillet sitt, supplerer treningspartner Bjerke.

MENTALT LØFT

På sitt beste er Casper Ruud kjent for å være en som greier å spille med svært få feil. Men tidligere har det vært en utfordring for ham å holde hodet kaldt når presset har blitt stort. Noen ganger er det fortsatt slik, mener Sverre Krogh Sundbø.

– Jeg synes han har hatt barnesykdommer. Jeg synes han har underprestert i enkelte kamper, sier tenniseksperten.

– Han har utfordringer og er selv klar på at nervene av og til spiller ham et puss, spesielt når motstanderen slår tilbake og prøver å snu kampene.

Ruud er imidlertid ikke blant dem som viser store følelser når han spiller. Tidligere i høst uttalte han til Aftenposten at han har et mål om å aldri kaste racketen i sinne.

23-åringen har jobbet mye med å forbedre seg mentalt, blant annet gjennom samarbeid med mentaltrener Erik Bertrand Larssen.

De splittet lag tidligere i år, men arbeidet med det mentale fortsetter.

– Vi føler at vi er små mentalcoacher alle sammen i teamet, har pappa Christian uttalt til TV 2.

– Det er de små tingene vi prater om hver dag.

FAMILIE-ASKETEN

Casper Ruud har tatt flere grep rundt livsstilen for å sikre at han hele tiden er i toppform. Han har tidligere fortalt at han er svært bevisst på hva han spiser. Når han har fri kan han fint bli med venner på fest, men da holder han seg edru.

– Han drikker ikke alkohol. Som han sa etter seieren i Gstaad, vil han ta igjen de gledene når karrieren er ferdig. Akkurat nå er målet å bli verdens beste spiller, sier Krogh Sundbø.

Familien får være med på reisen.

– Du må ofre mye, både av sosialt liv og tid. Du kan ikke være med på alt, noe Casper skjønte i tidlig alder. Det er bedre å ofre mye nå, og heller leve som en konge etter karrieren, sier Joachim Bjerke.

Privat har Ruud vært sammen med psykologistudenten Maria Galligani siden 2018.

De bor sammen på Frogner i Oslo, i en fireroms leilighet på 168 kvadratmeter som de kjøpte til 18 millioner i fjor.

Ruud reiser mye, og samboeren er stort sett med. Tennisspilleren har tidligere uttalt at han føler det gir ham mye å ha kjæresten på tribunen.

Når de ikke er på reise, lever de et rolig liv sammen på Frogner.

POENGPLUKKEREN

Casper Ruud har vunnet tre turneringer denne sesongen. Samtlige på grus, og samtlige på ATP 250-nivå – det laveste under touren.

De siste årene har team Ruud spilt mange turneringer på dette nivået, gjerne med seier som utfall.

Det er ikke tilfeldig at nordmannen ofte velger å spille lavere rangerte turneringer – for her har han plukket enorme mengder poeng.

Skulle nordmannen tape US Open-finalen, men likevel gå til topps på rankingen, vil han være den første i historien til å gjøre det bare med ATP 250-seiere på merittlisten det tellende året.

Info Stillingen på ATP-rankingen 1. Daniil Medvedev, Russland 6.885. 2. Alexander Zverev, Tyskland 5.760. 3. Rafael Nadal, Spania 5.630. 4. Carlos Alcaraz, Spania 5.100. 5. Stefanos Tsitsipas, Hellas 4.890. 6. Novak Djokovic, Serbia 4.770. 7. Casper Ruud, Norge 4.695. 8. Felix Auger-Aliassime, Canada 3.625. På liverankingen ser det slik ut: Rafael Nadal – 5810 poeng (utslått) Carlos Alcaraz – 5460 poeng (i semifinale) Casper Ruud – 5370 poeng (i semifinale) Daniil Medvedev – 5065 poeng (utslått) Vis mer

– Denne muligheten har først og fremst kommet fordi Casper har spilt bra og plukket mye poeng, sier Christian Ruud.

Han minner om at sønnen måtte stå over Australian Open og gikk glipp av mange potensielle poeng der.

– Står du igjen med flest poeng på slutten av året, er du verdensener – uavhengig om man synes det er korrekt at en spiller ikke fikk delta fikk i visse turneringer, sier Sverre Krogh Sundbø.

FORAN SKJEMA

I 2018 snakket Casper Ruud om det som ble beskrevet som et «oppsiktsvekkende mål»:

Han ville komme inn blant topp 100 på rankingen.

Fire år senere kan han bare smile. Det som en gang var mål, er i dag en selvfølge. Eventyret har aldri tatt slutt.

Video fra Eurosport / Discovery+

– Casper selv har trodd på det, innerst inne, at han kunne bli en av verdens beste spillere. Han har lagt ned jobben og hatt selvtillit på at hvis han gjør de riktige tingene, så kan det gå, sier treningspartner Joachim Bjerke.

Christian Ruud sier at verdenstopp-muligheten har kommet brått på.

– Vi er ydmyke overfor at det finnes mange gode spillere, og har visst at det kan ta lang tid. Casper har tatt store steg de to siste årene.