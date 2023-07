Lillefosse på Diamond League-pallen – tangerte årsbeste

Pål Haugen Lillefosse viste lovende takter da han ble nummer tre i stavkonkurransen i Diamond League-stevnet i Stockholm. Bergenseren tok seg over 5,72 meter.

Bare den svensk-amerikanske stavstjernen Armand «Mondo» Duplantis og filippinske Ernest John Obiena slo den norske 22-åringen. Det svenske hjemmehåpet var uslåelig og fortsetter konkurransen i jakten på nye rekorder. Filippineren rev tre ganger på 5,95.

Etter to timer med utsettelse grunnet styrtregn kunne stavkonkurransen endelig settes i gang i den svenske hovedstaden. Regnet så Lillefosse og Sondre Guttormsen bare som en fordel:

– Det er en vanlig treningsøkt for meg, jeg er godt vant til dette været. Det er en fordel for meg, så jeg håper at noen blir litt psyket ut av regnet, sa Lillefosse til NRK før konkurransen startet.

– Jeg tror at både jeg og Pål kan ha en ganske stor fordel, litt regn er vi vant med. Vi har både trent og konkurrert masse i det før, sa Guttormsen til.

Begge nordmennene tok seg enkelt over 5,42 meter, før Guttormsen rev tre ganger på 5,62 og avsluttet dermed konkurransen der.

– Hoppingen var egentlig ganske bra, det var tendenser til veldig bra hopping. Nå ser det veldig bra ut på resultatlisten, men jeg kjente meg bra, sa Guttormsen til NRK.

– Det er ekstra surt når jeg føler meg bra, la han til.

Årsbeste

Lillefosse var én av tre som tok seg over på første forsøk og satte seg dermed i en god posisjon.

Bergenseren tok seg også med et nødskrik over 5,72 på første forsøk, noe han var den eneste til å klare. Høyden var også hans sesongbeste før helgens stevne. Duplantis valgte å stå over, mens Obiena og Ben Broeders (Belgia) tok seg over på henholdsvis sitt andre og tredje forsøk.

Lillefosse møtte dessverre veggen på 5,82, hvor han var sjanseløs i alle sine tre forsøk. Duplantis tok seg lett over på første forsøk, mens filippineren rev én gang før han tok seg over.

Problemer

Utover i konkurransen fikk også arrangørene problemer med listen i stavkonkurransen, noe som skapte ytterligere forsinkelser. Til slutt var det bare stavhopperne som var igjen på stadion og konkurrerte, men likevel holdt publikum stemningen oppe på tribunen.

Guttormsen ble tidenes første nordmann til å hoppe over seks meter i det amerikanske collegemesterskapet i New Mexico 10. mars i år.

Utendørs er den norske rekorden 5,86. Den rekorden deler Guttormsen med Lillefosse.