AMPERT: Stefanos Tsitsipas (t.v.) like etter seieren mot Andy Murray i første runde av US Open i august 2021. Torsdag møtes de i Wimbledon.

Tsitsipas har skværet opp med Murray: − En person jeg respekterer

Tennisprofil Stefanos Tsitsipas er klar på at krangelen med Andy Murray fra US Open i 2021 er glemt.

Det sier han i forkant av torsdagens møte mellom de to tennisstjernene i andre runde av Wimbledon.

De de møttes i US Open i 2021 gikk Tsitsipas seirende ut etter en nesten fem timer lang kamp, men det var ikke bare nederlaget som fikk Murray til å koke over. Briten lot seg tydelig irritere over at grekeren hadde tatt seg en åtte minutter lang toalettpause i det fjerde settet.

En oppgitt Murray ble fanget opp av TV-kameraene under en av Tsitsipas' toalettpauser.

– Toalettet er rett der! Hva gjør han der? Jeg har aldri brukt så lang tid på å gå på toalettet, utbrøt Murray til hoveddommeren.

Før torsdagens møte på Center Court har imidlertid de to mennene begravd stridsøksen, opplyste Tsitsipas på onsdagens pressekonferanse.

– Jeg tror den er gravd ned for lenge siden. Vi skulle spille Laver Cup sammen på samme lag. Jeg har glemt det, og han har glemt det, sa han etter å ha beseiret Dominic Thiem i første runde.

– Han er en person jeg respekterer. Han har oppnådd fantastiske ting i tennissporten. Jeg gleder meg til denne kampen, fortsatte han.

Tsitsipas har aldri tidligere spilt på Centre Court, hvor Murray sikret seg Wimbledon-tittelen i 2013 og 2016. De møtes i torsdagens tredje kamp på banen, der Casper Ruud møter britiske Liam Broady i den første kl. 14:30 norsk tid.