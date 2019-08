LANDSLAGSLØPER: Sondre Turvoll Fossli står med en verdenscupseier i sprint fra Ruka i Finland i 2015. Foto: Gian Ehrenzeller / TT NYHETSBYRÅN

Sondre Turvoll Fossli fikk hjertestans: – Et stort sjokk for laget

Sprintlandslagsløperen Sondre Turvoll Fossli (26) fikk mandag hjertestans. Skiforbundet skriver at han mottok livreddende førstehjelp før han ble kjørt til Oslo universitetssykehus.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Det var et stort sjokk for laget, for alle elitelandslagene, inkludert trenerne og meg selv. Det er trist, men vi håper det går bra, sier sprintlandslagets hovedtrener Arild Monsen til VG.

Langrennsjef Espen Bjervig bekrefter at alle utøverne er informert via sine respektive trenere på landslagene. På spørsmål om Sondre Turvoll Fosslis tilstand, svarer han at Skiforbundets medisinsk ansvarlige må svare på spørsmål om det.

– Vi er mest opptatt av at han og de rundt ham blir tatt vare på . Dette er en tøff belastning, sier Espen Bjervig.

Langrennsjefen forteller også at han har vært i kontakt med Sondre Turvoll Fosslis nærmest pårørende.

Lagkamerat på sprintlandslaget Sindre Bjørnestad Skar ble informert om hendelsen i går og kaller det en «sjokkbeskjed».

– Det var skremmende, så klart. En veldig spesiell og vanskelig beskjed å få om en lagkamerat, sier Bjørnestad Skar til VG.

Arild Monsen forteller at han ble informert om Sondre Turvoll Fosslis hjertestans kort tid etter at det skjedde. Monsen ønsker imidlertid ikke å opplyse om eksakt når han fikk beskjeden. Han viser også til medisinsk ansvarlig Ola Rønsen i Skiforbundet når det gjelder spørsmål om ytterligere opplysninger.

Ifølge langrenn.com inntraff den alvorlige hendelsen under en biltur.

– Sondre følges tett opp av hjertespesialister på sykehuset og har det etter forholdene bra, sier medisinsk ansvarlig Ola Rønsen i Skiforbundet som selv har besøkt Fossli på sykehuset.

– Han er selvsagt svært glad for at han kom fra dette med livet i behold. Det er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser hendelsen vil ha for videre satsing som topputøver.

Kardiolog Stein Ørn, som også er Alexander Kristoffs stefar og trener, har tidligere advart mot at det er vanskelig å fange opp hjerteproblemer hos aktive idrettsutøvere.

– Hjerteundersøkelser er en del av vår årlige oppfølging. Vi har i våre rutiner å følge opp dette, uttalte Øystein Andersen som medisinsk ansvarlig for langrennslandslaget i 2018, til VG for ett år siden.

Norsk idrett har tidligere vært rammet av minst to dødsfall i forbindelse med hjertesvikt. Svømmeren Alexander Dale Oen gikk bort 26 år gammel i 2012 og for under ett år siden fikk Ida Eide (30) hjertestans under et mosjonsløp.

Skiforbundets medisinske ansvarlig Ola Rønsen var Olympiatoppens ansvarlige lege da Alexander Dale Oen gikk bort. Han avsluttet arbeidsforholdet der etter dødsfallet og innrømmet at det ikke ble gjort en god nok jobb i utredningen.

På begynnelsen av 2000-tallet gransket de norske legene Erlend Haugstad og Erik Ekker Solberg dødsfall i idretten. Den gang viste forskningen at 23 mennesker i alderen 15-35 år døde i forbindelse med idrettslig aktivitet i årene mellom 1990-97. 10 av dem på grunn av hjerteinfarkt. Ingen av dødsfallene i den perioden var relatert til toppidrett.

les også Stein Ørn om hjerteproblemer hos utøvere: – Vanskelig å fange opp

I 2011 ble Carl-Erik Torp, da 27, tvunget til å legge opp som fotballspiller etter hjertestans i en kamp mellom Sogndal og Brann.

Ole Einar Bjørndalen, Marit Bjørgen og Martin Johnsrud Sundby er utøvere som har opplevd hjerterytmeforstyrrelser under trening.

Turvoll Fossli er på det norske sprintlandslaget. Han har én verdenscupseier fra Ruka i 2015.

Familien opplyser i Skiforbundets pressemelding at de ikke ønsker å kommentere saken.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 13.08.19 kl. 18:10 Oppdatert: 13.08.19 kl. 19:24

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post