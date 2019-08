Foto: Gian Ehrenzeller / TT NYHETSBYRÅN

Sondre Turvoll Fossli fikk hjertestans

Sprintlandslagsløperen Sondre Turvoll Fossli (26) fikk i går hjertestans. Skiforbundet skriver at han mottok livreddende førstehjelp før han ble kjørt til Oslo universitetssykehus.

Ifølge langrenn.com inntraff den alvorlige hendelsen under en biltur.

– Sondre følges tett opp av hjertespesialister på sykehuset og har det etter forholdene bra, sier medisinsk ansvarlig Ola Rønsen i Skiforbundet som selv har besøkt Fossli på sykehuset.

– Han er selvsagt svært glad for at han kom fra dette med livet i behold. Det er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser hendelsen vil ha for videre satsing som topputøver.

Kardiolog Stein Ørn, som også er Alexander Kristoffs stefar og trener, har tidligere advart mot at det er vanskelig å fange opp hjerteproblemer hos aktive idrettsutøvere.

Norsk idrett har tidligere vært rammet av minst to dødsfall i forbindelse med hjertesvikt. Svømmeren Alexander Dale Oen gikk bort 26 år gammel i 2012 og for under ett år siden fikk Ida Eide (30) hjertestans under et mosjonsløp.

I 2011 ble Carl-Erik Torp, da 27, tvunget til å legge opp som fotballspiller etter hjertestans i en kamp mellom Sogndal og Brann. Han måtte flys ut med helikopter.

Ole Einar Bjørndalen, Marit Bjørgen og Martin Johnsrud Sundby er blant utøverne som skal ha opplevd hjerterytmeforstyrrelser under trening.

Turvoll Fossli er på det norske sprintlandslaget. Han har én verdenscupseier fra Ruka i 2015.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 13.08.19 kl. 18:10 Oppdatert: 13.08.19 kl. 18:31

