Deila svarer på Rekdal-kritikken: – Den stikker ikke hardest

VALLE (VG) Vålerenga-trener Ronny Deila (43) svarer på den knallharde kritikken fra Kjetil Rekdal. Deila mener ekspertene er for lite til stede.

Vålerenga tapte 1–2 mot Haugesund i Oslo søndag, etter kampslutt kom tidligere Vålerenga-trener Rekdal med en tirade mot gamleklubben og Deila.

– Jeg har ikke sett intervjuet med Rekdal, men jeg har fått høre litt. Det er jo ikke noe nytt. Sånn er det med eksperter, de må jo mene ting, sier Deila til VG og fortsetter:

– Men som sagt før, så er det viktig å være til stede, og at man vet hva som skjer i klubben. Det tror jeg ikke helt disse guttene vet, jeg har ikke sett dem mye på trening og kamper det siste året.

Det var i programmet «Fotballrunden» på Eurosport Norge at Rekdal uttalte seg. Overfor Nettavisen omtaler Deila det som useriøst av Eurosport.

– Kan du utdype dette?

– Det hadde vært vanskelig for meg å uttale meg om en tidligere klubb som jeg har vært så nær. Da må du i hvert fall ha kjennskap til det som skjer. Da synes jeg det er bedre at andre uttaler seg om det, for her er det personlige interesser inne i bilder, sier Vålerenga-treneren.

– Ingen sjel

Rekdal la lite mellom når han skulle kommentere Vålerenga søndag kveld.

– Det er ingen sjel igjen der. Det er ingen Vålerenga-folk der som kan trekke interesse og få profiler fram. Det er en klubb det skal koke rundt. Nå er klubben innelåst. Nå er det en gjeng fra Drammen som sitter der som har kneblet det meste og alt, og de har mislykkes totalt. Det må skje noe, sa Rekdal under Eurosports sending.

Hør Rekdal lange ut mot Vålerenga under Eurosports «Fotballrunden» søndag:

Deila overtok etter Rekdal som Vålerenga-trener i 2016.

Mandag møtte han altså pressen på Valle i forbindelse med restitusjonstrening. Deila stilte i jeans og blå genser. Hendene var godt plassert i lommene.

Naturlig med kritikk

– Det er helt naturlig at vi får kritikk når vi spiller så dårlig som vi gjorde i går, sier Deila.

– Føler du Rekdal er feil mann til å komme med den kritikken?

– Det synes jeg andre får uttale seg om. For meg er det ikke den som stikker hardest, for å være helt ærlig. Hadde det vært fra folk rundt meg som vet hva det dreier seg om, så hadde det gjort mye mer vondt, svarer Deila og legger til:

– Dette er jobben til Kjetil, Joacim (Jonsson) og så videre, så det er helt fair. Vi har knalltro på det vi driver med, og vi viste før pausen hvor gode vi kan være.

KRISTISK: Kjetil Rekdal (t.v.) sparte ikke på kruttet i sin omtale av Vålerenga og Ronny Deila søndag. Her fra presentasjonen med Deila som Vålerenga-trener i 2016. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Hva sier du til at Rekdal mener Vålerenga har mistet sjelen?

– Da må noen fortelle meg hva den sjelen er, for da jeg kom inn i 2016 så jeg ikke noe vanvittig sjel som jeg ikke ser i dag. Og jeg har mennesker i apparatet mitt som har jobbet steinhardt for Vålerenga i mange år. Så det må stå for hans regning. Vi er stolte over å representere Vålerenga, og det å være trener her er en ære, svarer Deila.

Så du Haugesunds drømmescoring mot Vålerenga?

Oslo-klubben er nummer seks i årets eliteserie etter 18 serierunder.

Rekdal er altså ikke imponert.

– De har stort sett bommet. Det har vært vanvittig gjennomtrekk i spillerstallen. Deila har også skiftet stil og formasjon. Deila er ingen dårlig fotballtrener om du ser på historikken hans, men det er ekstremt krevende å få det til i Vålerenga, sa Rekdal under Eurosports program «Fotballrunden» søndag.

Deila sa i november i fjor at Oslo-laget skal ende blant topp fire denne sesongen. Klubben står uten seier på de fire siste kampene.

Publisert: 19.08.19 kl. 12:31 Oppdatert: 19.08.19 kl. 12:55

