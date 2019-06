EKS-KOMMUNALRÅD: John Bruno Jakobsson

Sverige mistet OL igjen: - Lika förbannad nu

Husker du John Bruno Jakobsson? Han var kommunalråd i Åre og ble «förbannad» da Lillehammer snøt hjembyen for 1994-OL. Nå har Sverige tapt igjen - og Jakobsson er «lika förbannad nu».

Oppdatert nå nettopp







Da VG ringer den tidligere rådmannen i Åre, som i år som i 1988 var et av alternativene Sverige fristet OL-komiteen med, forteller han at han hadde ventet at Italia kom til å stikke av med seieren.

– Jeg trodde hele tiden at vi ikke hadde noen sjanse. Den eneste måten vi kunne ha vunnet i dag var om Norge og Sverige gikk sammen om et OL, sier Bruno Jakobsson til VG.

– Jeg synes det er urettferdig at Sverige, som er en så stor vintersportnasjon, ikke får levere et OL. Jeg er like forbannet nå som jeg var da, sier han og legger til:

– Men på en annen måte. For nå trodde jeg ikke at vi hadde noen sjanse.

Han forteller at han gjentatte ganger har bedt om at muligheten til et samarbeid med Norge blir vurdert.

– Et OL bare i Åre og Stockholm er ikke noe realistisk alternativ. Den eneste muligheten for Sverige er om Trondheim, Østersund og Åre går sammen om et OL. Og så er det en bob-bane på Lillehammer, så den biten kan bli arrangert der. Gjør vi det sånn så tror jeg vi kan skaffe et nytt OL til Norden, sier han.

– Jeg er naturligvis skuffet, men jeg hadde ikke ventet meg noe annet.

KOM FOR SENT: I norsk historieskriving har dette fått mye av æren for at Lillehammer fikk OL: Svenske kong Carl Gustaf kom for sent til frokost, og statsminister Gro Harlem Brundtland fikk tale Norges sak uforstyrret med IOC-sjefen Juan Antonio Samaranch. Foto: Inge Gjellesvik

Det var under sommer-OL i Seoul i 1988 at Åre/Østersund hadde store forhåpninger om å bli tildelt vinter-OL i 1994. Seierssikre svensker hadde samlet seg på torget i Østersund.

Men mens nordmenn kunne juble over at Lillehammer fikk lekene - noe som blant annet førte til at en ekstatisk Arve Tellefsen knuste fela - sto tusenvis av svensker måpende tilbake i Østersund.

En av dem av Jakobsson, som ble spurt av svensk TV om han var skuffet - eller «besviken» på svensk.

– Jag är inte besviken. Jag är förbannad, sa Jakobsson.

Publisert: 24.06.19 kl. 18:24 Oppdatert: 24.06.19 kl. 19:08