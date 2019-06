KOMETKARRIERE: Anders Mol og Christian Sørum har blitt verdens beste sandvolleyballduo på rekordtid. Foto: Hallgeir Vågenes, VG.

Slik var Mol og Sørums vei til toppen: – De andre landene skjønte ikke hva vi holdt på med

Når mesterskapet starter i Hamburg fredag ettermiddag er Anders Mol (21) og Christian Sørum (23) storfavoritter til å ta gullet – i sitt aller første VM.

Da VM ble arrangert i Wien for to år siden var ikke Mol og Sørum en gang kvalifisert. To år senere går de inn i mesterskapet som storfavoritter og verdens soleklare enere.

– Det er litt surrealistisk. Når folk snakker om det tenker jeg «oi, er det oss?». Det er ganske rart, sier trener Kåre Mol, Anders’ far, til VG kvelden før det braker løs med første gruppespillkamp i Hamburg.

Hvordan er det mulig?

Både Mol og Sørum har vokst opp med volleyball, men eventyret startet på den videregående skolen «ToppVolley Norge», som passende nok ligger i den lille bygda Sand på Vestlandet. De to spilte for første gang sammen da Mol gikk i førsteklasse og Sørum i tredjeklasse. Kåre Mol var trener på skolen.

– Jeg så allerede da at de to utfylte hverandre godt, sier Kåre Mol om den to meter lange blokkspilleren Anders og forsvarsspesialist Christian på 193 cm.

I 2015, da Anders Mol gikk i annenklasse, opprettet Kåre Mol og flere familiemedlemmer «BeachVolley Vikings» – en klubb som består av Anders Mol, storebror Hendrik Mol (25), fetter Mathias Berntsen (23) og familievenn Christian Sørum. Kåre Mol og Jetmund Berntsen ble trenere, i tillegg skulle flere familiemedlemmer hjelpe til.

FAR OG TRENER: Kåre Mol har trent sønnen Anders Mol og Christian Sørum siden videregående. Foto: Hallgeir Vågenes, VG.

Kåre Mol sa etter hvert opp jobben for å satse sammen med de fire ungguttene. De hadde ett felles mål: Å få alle fire utøverne til OL i Tokyo 2020. Målet er fortsatt det samme. Mathias Berntsen og Hendrik Mol er i dag Norges nest beste sandvolleyballpar.

– Det er viktig å få talenter i norsk idrett videre når de er ferdig på videregående. Der er de godt pakket inn, men når de er ferdige der, er det veldig få utøvere som har et godt apparat. Da måtte vi løse det selv, og for oss har det vært en helt avgjørende.

– Vi tenkte «create, don’t wait», forteller Kåre Mol, som da så et enormt potensial hos guttene.

– De andre landene skjønte ikke hva vi holdt på med

Likevel var det ikke gitt at Mol og Sørum skulle være duoen som nådde toppen først. Teamet testet flere av guttene sammen i konkurranse i ett år før Mol og Sørum ble faste partnere.

– Vi var ikke sikre på at de to skulle spille sammen. Vi brukte god tid, for jeg ville se utøverne i konkurransesituasjon. De andre landene skjønte ikke hva vi holdt på med, for de har jo satt parene sine mens vi testet litt forskjellig, forklarer Mol.

Her starter oppturen.

Da de vant en CEV Master i Ljubljana juli 2017 var de den første norske mannlige sandvolleyballduoen som vant en viktig internasjonal turnering på seks år. Tre uker tidligere hadde de feid verdensenerne Janis Smedins og Aleksandrs Samoilovs fra Latvia av banen i verdensserien i Gstaad.

Samme sesong ble Anders Mol kåret til «Rookie of the Year» av Det internasjonale volleyballforbundet (FIVB).

Lungen kollapset to ganger

Det hadde han trolig ikke forutsett et halvt år tidligere.

I januar i 2017 spilte Mol innendørsvolleyball i Belgia. Da kollapset lungen hans. Under oppvarmingen til en Champions League-kamp i mars skjedde det igjen.

– Vi fikk litt sjokk alle sammen. Vi var bekymret, men det ligger ikke i vår natur å være så sjukt bekymret, heller. Og vi forsto at dette var noe som kunne fikses. Men da han fikk det en gang til tenkte vi «fader heller, enda en gang?». Anders er veldig viktig i teamet vårt, for han har noen X-faktorer som du skal lete lenge etter, forteller far og trener Mol.

Etter en operasjon i april var han heldigvis raskt tilbake i sanden.

– Jeg var litt bekymret for å sette ham inn for tidlig. Men med driven hans var han tidlig tilbake, for turneringene begynte jo. Ideelt sett skulle hadde han kanskje trengt mer opptrening, sier treneren.

Internasjonalt gjennombrudd og millionsommer

Det virkelige internasjonale gjennombruddet kom i mai 2018, da duoen spilte sin første finale i verdensserien i brasilianske Itapema. De tapte 0–2 mot Brasils regjerende verdensmestere. Storspillet fortsatte gjennom sommeren – og det var da det tok helt av.

De ble millionærer på 34 dager. Mol og Sørum vant prestisjeturneringene i Gstaad, Wien, Den Haag (EM) og Hamburg (finalen i verdensserien). De vant 24 av 25 kamper i den perioden. Duoen vant verdensserien sammenlagt og ble i august ranket som verdens beste for første gang. De overrasket alle.

Siden den tid har de holdt seg på topp.

– Det er vanskelig å beskrive hvor imponert jeg ble i fjor. At de skulle prestere som de gjorde, er sjukt. Det har ikke skjedd før i historien, og det har aldri skjedd med så unge spillere. Det sier sitt, sier Kåre Mol om drømmesesongen.

Han mener suksessen handler om flere ting: De er atleter, har ekstremt gode konkurransehoder, de utfyller hverandre, de gikk på ToppVolley Norge – og, i all beskjedenhet, hatt god trenerkompetanse.

Årets sesong har også startet forrykende. De vant tre turneringer på rad forrige måned før seiersrekken ble brutt i begynnelsen av juni.

Og nå venter altså sesongens store mål i Hamburg – hvor Anders Mol og Christian Sørum er storfavoritter til å sikre VM-gull for Norge søndag 7. juli.

Slik så det ut da Mol og Sørum vant EM i fjor:

