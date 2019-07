OPTIMIST: Geir Vegard Gundersen, her med Support Justice, som Hillary B.R. er av samme typen som, har god tro på at han vinner Jarlsberg Grand Prix for hopper med Hillary B.R., som han trener og som sønnen Magnus kjører. GV kan bli toer med stallvenninnen Blueridge Sun. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Ukens kuskekommentarer: – Leverte et fantastisk løp sist

Her finner du kuskekommentarer på alle hestene i V75-omgangen på Jarlsberg lørdag.

Anders Olsbu

Nå nettopp







VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker

Hillary B.R. (V75-6) er den klart beste hesten. Hun tar sin 13. strake seier uten uhell i JGP for hopper.

Dagens luring

Lille Olga (V75-1) fulgte Osen Expressa til mål sist og står 20 meter bedre til nå.

Alt fra Jarlsberg kan du se direkte på trav.vg.no lørdag fra kl. 12.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Jarlsberg:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 360 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2376 kroner

LES OLSBUS V75-TIPS HER:

JAN ROAR MJØLNERØD: – Står 20 meter dårligere til kontra Lille Olga nå. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–1

2100 m (volte) – Start kl. 15.00

1 Gyldenlinn/Gunnar Austevoll

Jan Inge Drageset: - Avsluttet voldsomt bra til siste trippel på Momarken sist og er i sitt liv form. Satte ny rekord og står spennende til nå. Rygg leder med luke til slutt, er drømmescenarioet. Da kan alt skje. Trippelaktuell og strekes av de som skal ha med tre-fire hester.

2 Lome Perla/Øystein Tjomsland

Jenny Thygesen: - Gikk bra sist på ny rekord og er i fin utvikling. Det er tøffe konkurrenter med, men hun kan klare en trippelplass med klaff.

3 Eikjærva/Eirik Høitomt

Eirik Høitomt: - Er god for det hun leverte sist. Jeg tviler på at det holder til seier, men hun kan være tredje.

4 Vertigo Prinsesso/Håkon B. Steine

Bjørn Steine: - Var god da hun holdt unna til seier på en premiekjøring på den nye travbanen på Voss nylig. Det er et par klasse opp nå. En fin premie må være bra.

5 Irma H.R./Tom Erik Solberg

Birger Heimdal: - Gikk uten sko, ble sårbeint og fungerte dårlig på Momarken sist. Alt virker fint igjen nå. Men jeg synes motstanden virker i tøffeste laget. Fornøyd med premie.

6 Trø Yr/Åsbjørn Tengsareid

Hans Martin Klepaker: - Er i fin form, men har ingen fordel av voltestart. Trenger tid før hun legger seg til. Jeg synes derfor det ser vanskelig ut. Fornøyd med premie.

7 Lille Olga/Ole Johan Østre

Ole Johan Østre: - Var god toer fra rygg leder sist og er i form. Tapte klart for Osen Expressa da. Står riktignok 20 meter bedre til nå, men det kan likevel bli tøft å slå den. Er kjapp ut og sitter fort i tet. I så fall prøver vi foran. Så får vi se.

2120 m

8 Jillborka/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Gikk et fint løp til premie sist. Gjør hun opp igjen den innsatsen, kan hun hente seg en bra premie igjen.

9 Haugestad Alma/Lars Anvar Kolle

Vaidas Rimsa: - Ble for hissig sist og galopperte. Holder bra form og har et fint løp grunnlagsmessig. Men jeg synes det er noen bra mer som blir vonde å slå. En fin premie er målet. Kanskje siste trippel med maks klaff.

10 Voje Diva/Vidar Hop

Lars O. Romtveit: - Kommer ut etter litt pause. Har vært på beite og blitt bedekket. Er konstatert drektig med Mollyn og er et rent hjemmeprodukt. Trener fint, men er først og fremst med som en test, for å se om hun er klar for hoppe-NM. Fornøyd med premie.

11 Osen Prinsessa/Ole-Christian Kjenner

Jan Roar Mjølnerød: - Feilet seg bort sist. Hun er usikker av seg. Men kapasiteten er stor nok til å hevde seg i dette laget. Tror hun løser feilfritt fra sitt trange spor i volten, men taper nok litt fra start. Gjør hun det hun kan, er hun god nok. Verdt en gardering.

12 Osen Expressa/Jan Roar Mjølnerød

Jan Roar Mjølnerød: - Har imponert de to siste gangene og er god når hun først legger seg til. Står 20 meter dårligere til kontra Lille Olga nå og møter en hvass konkurrent i Lykkje May. Skal uansett strekes tidlig. Men det er en viss galoppfare.

13 Mine/Erlend Rennesvik

Erlend Rennesvik: - Har vært bra de siste gangene. Spurtet fint sist og møter overkommelig selskap til hoppeløp å være. Klaffer det med posisjonene, mener jeg hun er god nok til å kjempe høyt oppe. Trippelaktuell og en tidlig gardering.

14 Lykkje May/Kjetil Djøseland

Kjetil Djøseland: - Skuffet litt i Bergen sist. Har hatt litt stang ut før det. Ser fin ut i trening og har nok form klart bedre enn raden antyder. Motstanden er også overkommelig. Men jeg er litt usikker på henne etter innsatsen sist. Mer en outsider enn en seierskandidat.

15 Vertigo Lotta/Bjørn Steine

Bjørn Steine: - Har kapasitet og fart i beina, men galopperer mye. Fra denne utgangsposisjonen er det feilfritt til en premie som gjelder.

FRODE HAMRE: – Fra tet er det en toppsjanse. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–2

2100 m (auto) – Start kl. 15.22

1 Mega Classic/Dag-Sveinung Dalen

Trond Anderssen: - Har utviklet seg hele tiden, vært på trippelen hver gang i det siste og har vunnet to av dem. Er god nok, men blir overflydd fra start. Da må det løse seg. Gjør det først det, er hun med helt foran. Strekes på to-tre hester.

2 Daily News/Johan Kringeland Eriksen

Johan Kringeland Eriksen: - Har vært overraskende god til to strake seirer på lang distanse. Kan åpne hyggelig. Jeg kjører til i håp om tet eller en fin posisjon. Tror hun kan rundt 1.15 på distansen med klaff. Setter trolig på amerikanervogn for første gang. Ikke umulig med klaff. Jeg er forsiktig optimist.

3 Gladys E.P./Renate Aarlie

Renate Aarlie: - Var veldig flink treer sist og er i form. Har også fått et bra spor, men møter et par jeg tror blir vonde å slå. Klaffer det vår vei, har jeg tro på at vi skal kunne kjempe om siste trippelplass. Vel hardt med tanke på seier.

4 Norahs Winner/Øystein Tjomsland

Kenneth Handeland: - Gikk et bra løp som firer på ny rekord da jeg kjørte henne sist. Hun kan bli litt stri bak bilen. Det er ryggløp som gjelder på full distanse. Klaffer det kan hun hente seg en bra premie. Jeg tviler på mer.

5 Jetske Beemd/Frode Hamre

Frode Hamre: - Var veldig god sist, men han ble stri i dødens. Fra tet er det en toppsjanse. Fra dødens verre, men jeg tror ikke den som svarer oss vinner løpet heller, for tempoet vil bli høyt.

6 Indiana Fortuna/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Har veldig fin form. Galopperte i ren friskhet da kusken dro proppene på Jarlsberg sist. Møter riktig motstand og er rask fra start. Posisjonsklaff er det samme som en plass i toppen. En tidlig strek.

7 L.A.'s Miss Universe/M. T. Gundersen

Magnus T. Gundersen: - Var god toer sist. Satt for lenge fast. Formen er fin, men nå er sporet dårlig med gode hester innenfor. Det gjør det vanskelig på raske sommerbaner. Jeg tviler på mer enn en god premie.

8 Lastsundayinmay/Erlend Rennesvik

Erlend Rennesvik: - Hørte jeg gikk med punktert sulkyhjul siste 1300 meter sist. Det er ei bra hoppe som er i fin utvikling og som duger i dette laget. Sporet trekker selvsagt mye ned. Herfra må absolutt alt klaffe. Gjør det først det, kan det bli spennende.

9 Unfinished Bizniz/Johan H. Undem

Johan Herbjørn Undem: - Går jevne, fine løp og står til for en fin reise fra dette sporet. Men hun møter noen i tøffeste laget. Kan vi være inne på en fjerde-femteplass, er det bra.

10 Harmke Schermer/Eirik Høitomt

Sigbjørn Kolnes: - Gikk to veldig bra løp for oss før hun skuffet sist. Det viste seg at hun hadde en halsinfeksjon, var syk og unnskyldt. Alt ser bra ut igjen nå. Dette er en bra hest som duger i grunnlaget. Kjemper om seieren uten skjær i sjøen bakfra. Strekes.

11 Harley Quinn/Vidar Hop

Madeleine Larsen: - Var forkjølet på Bjerke nest sist. Med tanke på det var fjerdeplassen sterk. Var nok ikke helt frisk sist heller, da hun satte ny rekord utenfor premierekken. Virker frisk og pigg nå, men står vanskelig til. Fornøyd med premie.

12 Coktail's Hangover/J. Rasmussen

Kjetil Helgestad: - Kommer ut etter lang pause. Trener fint, men står vanskelig til. En fin gjennomkjøring til premie er målet.

JOMAR BLEKKAN: – Var veldig god treer i hardt lag. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–3

2100 m (auto) – Start kl. 15.44

1 Into The Sun/Magnus Teien Gundersen

Frode Hamre: - Blir kraftig overflydd her, så sporet er ingen fordel. Sliter litt med aksjonen, men vi finner ikke noe galt. Tilbake til vanlig vogn nå. Han fungerer best slik. Hesten er god nok og er en stor outsider.

2 Down And Dirty/Lars Fredrik Kolle

Jomar Blekkan: - Var veldig god treer i hardt lag i V75 på Leangen sist. Dette er en hest i toppform. Sporet er perfekt. Han møter selvsagt noen bra, men er så god selv at han skal strekes på V75-bongen.

3 Willy Invalley/Hans Jørgen Eggen

Truls Desserud: - Gikk et veldig bra sprintløp på ny rekord sist og har formen inne. Full distanse er en fordel, og sporet ble bra. Møter en del gode, men jeg er litt spent.

4 Eddie Arctous/Joakim Hansen

Marius Høitomt: - Er i toppform, men nå setter vi på helstengt for å få ham enda bedre fra start. Det blir første gang med helstengt og amerikanervogn. Han er bra ut og skal regnes med vinnersjanse.

5 Draco Braz Minto/Ole-Chr. Kjenner

Dag-Sveinung Dalen: - Gikk et bra løp som treer for meg på Sørlandet sist. Formen er fin, men det er noen gode imot. Sporet er litt langt ute med tanke på noe mer enn en bra premie. Kanskje siste trippel med maks klaff.

6 Royal Winner/Vidar Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Er i toppform om dagen og avsluttet solid sist på Forus da åpningen kom. Er ikke enkel å vinne med, men om løpet garderes skal han med på V75-bongen.

7 Amazing Dream/Ragnhild Bjørnbeth

Erlend Rennesvik: - Har fin form og har et billig løp på papiret. Det er sporet som trekker ned. Kusken får uansett kjøre til i håp om en fin posisjon. Går også bra løp fra dødens, men vinner neppe derfra. Men det er bedre med dødens enn sist utvendig. Jeg synes han skal strekes tidlig.

8 Aida Mae/Per Vetle Kals

Eirik Høitomt: - Gjør gode løp hver gang. Sporet er dårlig, så hun må ha flyt herfra. En gardering på fire-fem hester.

9 I See U. One/Henning Nygård

Dag-Sveinung Dalen: - Gikk et fint løp til en god premie sist. Har et fint spor med tanke på smygreise. Kan hente seg en fin premie igjen, om det klaffer, neppe mer.

10 Free Million/Mats-Andre Rasmussen

Vidar Hop: - Holder veldig fin form og møter riktig motstand. Minuset er bakspor i et løp med mange gode hester. Flere av dem i gode spor foran. Det gjør det vanskelig med tanke på seier. Kanskje en trippelsjanse med maks klaff.

11 Delamain/Josefine Eilertsen

Josefine Eilertsen: - Har veldig fin form og har fordel av et løp i rygg. Sånn sett er sporet ikke det verste, selv om det ville vært en fordel og stått foran. Mye skal klaffe om vi skal kunne kjempe om seieren, men helt svart er det ikke. Er i det minste trippelaktuell om alt løser seg vår vei.

12 That's Good Chip/Anita V. Hagmann

Bjørn Larsen: - Holder fin form og møter riktig motstand. Men sporet ble iskaldt. Herfra går det ikke. Kun en premiesjanse.

LARS O. ROMTVEIT: – Har en perfekt oppgave. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–4

1609 m (auto) – Start kl. 16.06

1 Odd Herakles/Tom Erik Solberg

Lars O. Romtveit: - Har vært veldig god de to siste gangene og har en perfekt oppgave. Tar normalt teten og leder eller alle solemerker rundt om. Det eneste lille usikkerhetsmomentet er om den lange turen til Finland har tatt på. Men det ser ikke slik ut i trening. Jeg har god tro.

2 Roli Eld/Vidar Hop

Frode Hamre: - Er i toppform og kommer trolig til å teste amerikanervogn og skoløs her før NM. Etter sporene står det Odd Herakles skrevet på løpet, så det blir å konsentrere seg om plassen bak den store favoritten.

3 Valle Mattis/Magnus Teien Gundersen

Magnus T. Gundersen: - Har vært veldig bra i det siste med fjerdeplassen i Elitkampen på Solvalla som det beste. Satt litt fast i Finland sist. Slår normalt ikke Odd Herakles. Kjemper om plassen bak den.

4 Finnskog Sjefen/Henrik Kulblik

Henrik Kulblik: - Var god som toer etter en hvass avslutning på Bjerke sist og vant på Kongsvinger onsdag. Han er rask fra start. Målet er å komme seg ned i ryggen på Odd Herakles i tet mot første sving. Greier jeg det, mener jeg vi er trippelaktuelle.

5 Balder Mollyn/Per Oleg Midtfjeld

Lars O. Romtveit: - Kom hjem fra langtur i Sverige mandag. Nådde ikke fram fra tillegg der, men var flink toer i Romme gangen før. Er først og fremst med for å pynte på rekorden og kanskje få en liten premie.

6 Kleppe Slauren/Kjetil Djøseland

Kjetil Djøseland: - Har vært litt uheldig og galoppert i sine løp i år. Formen er bedre enn som så, og han duger på sitt beste. Men sprint og den store favoritten i førstespor, er det samme som at vi må kjøre om en trippelplass. Kan greie det med klaff.

7 Ådne Odin/Veronika Bugge

Veronika Bugge: - Ble sliten fra dødens i V75 på Leangen sist. Var veldig god firer mot alle de beste som stengt fra rygg leder på Bjerke gangen før. Har tapt sportrekningen her. Får Odd Herakles teten er mye gjort. Håpet er at noen kan overfly ham på startsiden. Da kan alt skje. Men slik sporene ble, er vi fornøyde med en trippelplass.

8 Pave Faks/Jomar Blekkan

Jomar Blekkan: - Var veldig god toer for meg sist. Vant i Sverige gangen før og er i toppform. Men her er det feil forutsetninger med sprint, dårlig spor og tøffe konkurrenter. Premie er bra.

9 Vertigo Bjørn/Bjørn Steine

Bjørn Steine: - Holder fin form og har en god autorekord. Nå møter han eliten. Det blir tøft. Skal smyge med i førstespor i håp om en premie.

10 Galileo/Geir Flåten

Geir Flåten: - Har slitt litt med allergi og vært opptatt med avl. Fikk derfor en løpspause. Møter gode hester fra et dårlig spor. Skal få et snilt løp i håp om premie.

ERLEND RENNESVIK: – Jeg mener han er god nok. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–5

2100 m (auto) – Start kl. 16.28

1 Hendrix B.R./Lars Anvar Kolle

Steinar Hammersborg: - Vant to strake på bra vis før han gikk litt i veggen på Bjerke 29. mai. Har tatt seg fint igjen og trener fint nå. Møter en del bra og blir overflydd fra start. Løser seg med luke i tide, kan han være på trippelen.

2 Harbour Eightysix/Eirik Høitomt

Sigbjørn Kolnes: - Holder veldig fin form og har fått et perfekt spor. Er veldig rask fra start. Plan A er å sitte foran i tet. Men det er mange gode med fart i beina med. Det kan bli kjøring på startsiden. Da kan mye skje. Først og fremst trippelaktuell. Skal det garderes litt bør han strekes.

3 Wanda Classic/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Feilet seg vekk i kvalifiseringen til Jarlsberg Grand Prix hoppeavdeling. Er sjekket opp og ser fin ut igjen nå. Sporet er bra. Kan ikke være med i tetkampen, men blir skummel om hun får et fint ryggløp. Er den av våre fire i løpet vi tror mest på, slik sporene ble.

4 Brage Hindø/Kjetil Djøseland

Kjetil Djøseland: - Har vært veldig bra til seier de tre siste gangene. Er veldig rask fra start. Jeg kjører til direkte i håp om å komme foran. Møter er en del bra, men er så god selv at jeg har ambisjoner. En av dem som kan vinne.

5 Maestro/Frode Hamre

Frode Hamre: - Møter for gode hester til å være helt framme her. Fornøyd med premie.

6 Dontgiveme Chocolate/Ole J. Østre

Ole Johan Østre: - Har gått tre gode løp på rad og er i form. Sporet betyr ikke så mye. Han er ikke av de raskeste fra start. Møter riktig motstand og det kan bli kjøring første 500. Kommer han fint til underveis, er han en av dem som kan vinne. En tidlig gardering.

7 Gonzales B.R./Gunnar Austevoll

Trond Anderssen: - Var god toer i Årjäng sist og er i form. Er rask fra start, men har fått spor langt ute. Det må klaffe. Gjør det først det, er han trippelaktuell og verdt en gardering.

8 Global Undefeded/Svein O. Wassberg

Ove Wassberg: - Gikk på sitt første tap etter 14 strake seirer sist. Han ble rett og slett for hissig bak bilen og galopperte. Gikk veldig bra etterpå og virker pigg i trening. Sporet betyr ikke så mye. Han gjør løpene sine på slutten. Strekes.

9 Roberto Brazz/Åsbjørn Tengsareid

Jens Kristian Brenne: - Har veldig fin form og et fint løp på papiret. Har slått de fleste her før. Herfra er han sikret et løp i rygg, noe som er bra. Må selvsagt unngå skjør i sjøen. Gjør han det, er han god nok. En tidlig gardering.

10 Laylock Classic/Vidar Hop

Trond Anderssen: - Fungerte under pari sist. Etterpå viste deg seg at hun slet med en forkjølelse. Alt er bra igjen nå, men sporet ble sjanseartet. Hun er god nok på sitt beste, men det må løse seg mye herfra. Uansett en gardering på noen hester.

11 Ibra Boko/Erlend Rennesvik

Erlend Rennesvik: - Ble strøket fra løpet på Bjerke 19. august grunnet en bagatell. Treningsrapportene er fine, og han har vunnet fire av fem i år. Klart det må klaffe bakfra i V75. Jeg mener han er god nok til å kjempe om seieren om det gjør det.

12 Noble Tile/Dag-Sveinung Dalen

Trond Anderssen: - Har bra kapasitet, men står vel vanskelig til. Flyt på veien er det samme som en fin premie. Det er nok maks.

ØYSTEIN TJOMSLAND: – Travet et enormt løp sist og tapte kun for en fantastisk konkurrent. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–6

1609 m (auto) – Start kl. 16.50

1 Blueridge Sun/Geir Vegard Gundersen

Geir Vegard Gundersen: - Var strålende i forsøket. Viste formstigning. Alt er bra i trening. Ingen endringer. Hun er veldig rask ut, og jeg slipper bare til Hillary B.R. Jeg tror hun kjemper om plassen bak henne.

2 Hillary B.R./Magnus Teien Gundersen

Geir Vegard Gundersen: - Leverte et fantastisk løp sist. Alt har sett bra ut i trening. Det blir offensiv satsing. Jeg tror ikke noen av de utenfor henter en lengde på henne. Går muligens skoløs fremme. Det har hun gjort én gang tidligere, på Forus 4. mai. Vi tror på en god vinnersjanse igjen.

3 Thankful/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Travet et enormt løp sist og tapte kun for en fantastisk konkurrent. Litt usikker startside her. Skal være med helt der fremme på ny, men vanskelig å vinne.

4 Nuclear Tile/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Gikk et veldig bra som treer i kvalifiseringsløpet, der Hillary B.R. og Thankful dro unna foran. Det blir tøft å slå de beste, men klaffer det maksimalt kan hun kanskje snuse på siste trippel igjen.

5 Rebella Matters/Frode Hamre

Frode Hamre: - Skuffet meg litt i kvalifiseringen, men det ble et taktikkløp. På med amerikanervogn og helstengt nå. Hun vil være forbedret og nærmere dem nå. Men det mest realistiske er en tredjeplass som maks.

6 I.D. Entity/Tom Erik Solberg

Bo Westergaard: - Var tilbake etter en liten halsoperasjon sist. Hun skal være en del forbedret fra forsøket. Håper hun kan kjempe blant de fire, fem fremste. Ingen endringer.

7 Tiffany Yellow/Svein Ove Wassberg

Frode Hamre: - Holdt farten sin der bak i kvalifiseringen og leverte en godkjent prestasjon. Det er premie som gjelder nå.

8 L.A.'s Muscle Queen/Lars Anvar Kolle

Kenneth Handeland: - Har fin kapasitet og er i utvikling. Men her møter hun overmakten fra et dårlig spor. Målet er en premie og en ny rekord.

9 Catherine's Chic/Vidar Hop

Vidar Hop: - Gikk et fint løp etter pause, som toer i kvalifiseringen bak Blueridge Sun. Hadde sikkert godt av det løpet i kroppen, men møter noen hun normalt ikke slår. Kan vi være tredje-fjerde, er det bra.

10 Delight Classic/Dag-Sveinung Dalen

Trond Anderssen: - Var bra da hun satte ny rekord som firer i kvalifiseringen. Må ha høyt tempo foran for å kunne hevde seg. Det kan det bli. Om det samtidig klaffer med posisjonene, kan hun hente seg en fin premie.

OLE JOHAN ØSTRE: – Har både slått og tapt for disse før. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–7

2100 m (auto) – Start kl. 17.25

1 Remix/Jomar Blekkan

Jomar Blekkan: - Holder toppform. Vant V75 på lang distanse på en bra tid sist. Går minst like bra på denne distansen, men blir overflydd fra start. Derfra og inn må det løse seg. Gjør det først det, er han en av dem som kan vinne. Strekes.

2 Emil Mollyn/Ole Johan Østre

Ole Johan Østre: - Gikk med ny balanse sist, gikk over i passgang og galopperte 1100 meter fra mål. Kjentes fin ut før galoppen kom, så jeg tror formen sitter i. Har både slått og tapt for disse før. Sporet er bra. Er god nok om alt klaffer. En typisk outsider.

3 Bråtnesfaks/Magnus T. Gundersen

Magnus T. Gundersen: - Var veldig flink firer fra bakspor på Momarken sist. Formen er på plass, og han står bedre til her. Han bør kunne kjempe om en trippelplass og er også aktuell som en gardering. Men han må holde seg unna galoppen.

4 Vill Solen/Dag-Sveinung Dalen

Harald Kvåle: - Var tett i halsen første gang ut etter lang pause sist. Trener fint, men bruker mye krefter på avlsvirksomheten. Jeg ligger derfor lavt og er fornøyd med en premie.

5 Vetle Petter/Arnt-Sverre Røren

Arnt-Sverre Røren: - Fikk aldri opp farten på betongunderlaget Momarken serverte sist, helt håpløst. Innerbanen var fin under varming. Derfor kjørte jeg ham uten sko i løpet. Må sette på sko nå. Formen skal være like fin som den har vært. Jeg blir ikke overrasket om han kjemper i toppen.

6 Brenne Banker/Vidar Hop

Frode Hamre: - Leverte karrierebeste til seier på Forus sist. Det er opp en klasse her, men han er på vei opp selv også. Regnes som en outsider som bør strekes.

7 Hage Jerven/Ove Wassberg

Ove Wassberg: - Går jevne, fine løp. Men her møter vi gode hester fra et dårlig spor. Fornøyd med premie.

8 Magnums Othello/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Er i fin utvikling og er en skikkelig vinnerhest. Men når det er sagt, er dette feltet av høy klasse og sporet ble bedrøvelig. En av mange.

9 Wellek/Eirik Høitomt

Eirik Høitomt: - Sto på fint bak gode hester sist. Hadde godt av det løpet i kroppen etter pause. Må uansett opp et lite hakk for å kjempe helt foran. Regnes som en outsider fra sitt fine spor.

10 Tripsson Ø.K./Cato Antonsen

Cato Antonsen: - Holder usikker form og står leit til mot gode hester. Premie er bra.

11 Tyri Loke/Geir Flåten

Geir Flåten: - Holder fin form, men er meldt opp grunnlagsmessig og har fått et sjanseartet spor. Jeg ligger derfor lavt med tanke på noe mer enn en premie.

12 Trø Hera/Simen Bjørbæk Jessen

Simen B. Jessen: - Tråkket feil og galopperte umotivert i angrep sist. Det var litt uventet. Formen er likevel så bra som den har vært. Men fra dette sporet mot disse hestene, er det premie som gjelder. Er mest med for å få en gjennomkjøring før hoppe-NM.

Publisert: 05.07.19 kl. 11:46