JA: Aryan Tari(t.v), Johan Salomon (midten) og Johan-Sebastian Christiansen (t.h) støtter alle bettingavtalen. Foto: Ole Kristian Strøm/Anniken Vestby

Flere norske stormestre støtter Carlsen – har meldt seg inn i den omstridte klubben

Både junior-verdensmester Aryan Tari (20) og Johan-Sebastian Christiansen (21) bekrefter at de har meldt seg inn i Magnus Carlsens klubb, og støtter betting-avtalen. Avtalen får også støtte av et annet sjakk-talent.

– Ja, jeg har meldt overgang til Offerspill SK i dag, bekrefter Aryan Tari.

Junior-verdensmesteren forteller at Carlsen tok kontakt med han for et par dager siden, for å lufte muligheten for om Tari kunne tenke seg en ny klubb.

Tirsdag bekreftet Carlsen at han starter en ny klubb, og at han av egen lomme vil dekke påmeldingsavgiften for de første 1000 som melder seg inn. Med 1000 medlemmer kan klubben få 40 delegater med stemmerett når avgjørelsen om bettingavtalen skal tas (les mer om saken i faktaboks lenger ned).

Mange har hevdet at det er å kjøpe stemmer.

– Jeg forstår at folk setter spørsmålstegn rundt det. Jeg mener også at ting skal foregå demokratisk. Men avtalen betyr veldig mye. Forbundet har ikke hatt noen penger, og det har være lite talentsatsning. Jeg tror det kan skje en veldig positiv endring med denne avtalen, sier Tari til VG.

Til NRK sier han det slik:

– Ingen av oss får betaling for å spille sjakk for Norge, mens andre land får betaling. Det gjør det flaut å representere Norge, sier Tari.

Til disse uttalelsene svarer sjakkpresident Morten Madsen:

– Man skulle jo tro en blir stolt av å representere Norge, men det er klart at sjakkforbundet ikke har hatt økonomi til å gi noe særlig støtte annet enn opphold og reise.

Tari er ikke det eneste sjakk-talentet som nå har meldt overgang til klubben.

Johan Sebastian-Christiansen, som i vinter kvalifiserte seg til spill i VM i lyn og hurtigsjakk med Carlsen, bekrefter at han har meldt overgang til Offerspill SK, og forteller at Carlsen tok kontakt med ham for flere dager siden, for å fortelle om ideen.

Bakgrunn: Dette er saken som splitter sjakk-Norge Norges Sjakkforbunds (NSF) styre har fremforhandlet et utkast til en avtale med bettingselskapet Kindred verdt 50 millioner kroner over fem år.

Denne avtalen skal forbundets kongress stemme ja eller nei til 7. juli. Flertallet av medlemmene i styret til NSF ønsker å stemme ja.

Motstandere av avtalen har argumentert for at avtalen innebærer at Sjakkforbundet tar politisk stilling mot den norske enererettsmodellen, som innebærer at bare Norsk Tipping får tilby pengespill i Norge. Dette til forskjell fra Norges Idrettsforbund, som Sjakkforbundet ikke er en del av.

Forkjemperne for avtalen argumenterer for at pengene avtalen gir vil kunne gjøre mye for sjakkmiljøet i Norge, særlig for unge talenter som trenger midler for å kunne satse på sjakken. Vis mer vg-expand-down

Han har også forståelse for at folk reagerer på prosessen rundt den nye klubben, men mener alt er innenfor reglene.

– Jeg skjønner at folk tenker sånn. Men så lenge det er lovlig, og alt er gjort etter boka, har jeg ingen problemer med det, sier Christiansen.

Her forklarer Carlsen hvorfor han startet klubben:

Får lite støtte fra forbundet

Debatten om betting-avtalen har splittet det norske sjakkmiljøet de siste ukene. Tidligere onsdag kom flere elitespillere med et åpent brev hvor de angrep Magnus Carlsen. Men blant de unge norske stormesterne er det flere som støtter bettingavtalen.

– Det er urimelig at Norges Idrettsforbund vil stoppe dette når de får nesten 700 millioner i støtte av Norsk Tipping. Norges sjakkforbund får ingenting, sier stormester Johan Salomon (22).

Selv om han støtter betting-avtalen, har ikke han meldt seg inn i Carlsens nye klubb.

– Jeg er kritisk til å forstyrre den demokratiske prosessen så kort tid før kongressen. Men jeg tror intensjonen er god, og at det vil være til det beste for norsk sjakk, sier Salomon.

Han er rangert som Norges åttende beste sjakkspiller og forteller at støtten til spillerne i toppen av Norge er svært mangelfull. Salomon håper avtalen kan hjelpe de som er på nivået under verdensener Magnus Carlsen. Han får støtte også støtte av Christiansen.

– Det er en gylden sjanse for norsk sjakk. Vi har aldri vært i nærheten av en slik avtale. Jeg mener dette er en stor mulighet for norsk sjakk til å ta et steg.

Alle tre forteller om lite støtte fra Norges Sjakkforbund i satsningen mot en sjakk-karriere. Salomon sier at flere stormestre i Norge har droppet å spille store turneringer fordi de ikke hadde råd, og støtten ikke strakk til. Selv har han fått mer i støtte av utenlandske arrangører, enn av det norske sjakkforbundet.

Både Tari, Salomon og Christiansen er alle stormestre. Salomon sier han bruker rundt 100.000 kroner i året, Christiansen anslår 300.000 kr, på å få god matching, alt fra egen lomme. Tari forteller at da han vant junior-VM måtte han betale flybillettene selv. Christiansen har måtte vrake flere turneringer, og droppe å ha en trener, fordi støtten fra forbundet ikke strekker til.

– Når vi reiser for å spille OL får vi ikke med egen trener. Men støtten vil også hjelpe dem under oss å få bedre muligheter. Det vil hjelpe bredden, sier Salomon.

