LEDER STØRSTE KLUBB: Magnus Carlsen er styreleder i klubben Offerspill SK. Her fra sjakk-VM i London i fjor. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Tallene klare: Carlsen-klubb kontrollerer «bare» 15 prosent av kongressen

Magnus Carlsens nye klubb Offerspill SK får 41 av 283 delegater på sjakk-kongressen 7. juli.

Verdensmesterens klubb har dermed litt under hver sjette stemme på kongressen. Det kommer fram i delegatlistene offentliggjort av Norges Sjakkforbund tirsdag formiddag.

På sjakk-kongressen får hver klubb en representant per påbegynte 25. medlem. Offerspill med sine 1021 medlemmer får altså 41 delegater. Nest største klubb er Oslo Schakselskap med 218 medlemmer. Det gir ni delegater – under en fjerdedel av det Offerspill har.

Offerspill er større enn de seks neste klubbene til sammen, og trenger altså å få med seg 101 av de andre delegatene på sjakk-kongressen 7. juli for å få gjennom den omstridte Kindred-avtalen (se faktaboks).

Tidligere sjakk-kongresser har hatt mellom 50 og 80 deltagere, noe som er et betydelig lavere antall enn de som faktisk hadde rett til å møte. I år forventes det at kontroversene rundt kongressen fører til at langt flere møter, men om alle faktisk møter gjenstår å se.

Bakgrunn: Dette er saken som splitter sjakk-Norge Norges Sjakkforbunds (NSF) styre har fremforhandlet et utkast til en avtale med bettingselskapet Kindred verdt 50 millioner kroner over fem år.

Denne avtalen skal forbundets kongress stemme ja eller nei til 7. juli. Flertallet av medlemmene i styret til NSF ønsker å stemme ja.

Motstandere av avtalen har argumentert for at avtalen innebærer at Sjakkforbundet tar politisk stilling mot den norske enererettsmodellen, som innebærer at bare Norsk Tipping får tilby pengespill i Norge. Dette til forskjell fra Norges Idrettsforbund, som Sjakkforbundet ikke er en del av.

Forkjemperne for avtalen argumenterer for at pengene avtalen gir vil kunne gjøre mye for sjakkmiljøet i Norge, særlig for unge talenter som trenger midler for å kunne satse på sjakken. Vis mer vg-expand-down

Fortsatt ikke helt over

Det krangles imidlertid fortsatt om Carlsen-klubbens representanter skal ha stemmerett. Mandag ble det kjent at juristene sjakkforbundet hyret inn for å finne svar på dette spørsmålet, mente at Offerspill-delegatene måtet godkjennes. Men den konklusjonen ble raskt dømt nord og ned av jusprofessor Geir Woxholth, som er den ledende juristen i Norge på dette feltet.

Woxholth har nå selv påtatt seg arbeidet med å skrive en ny juridisk vurdering.

Hva det ender med, er ennå ikke helt klart. De ulike rådene er nettopp bare det: råd. Til syvende og sist kan sjakk-kongressen selv bestemme hvem som skal ha stemmerett eller ikke. I teorien kan fortsatt Carlsen-klubbens delegater ikke få stemmerett dersom et flertall på kongressen bestemmer det.

Publisert: 02.07.19 kl. 13:07 Oppdatert: 02.07.19 kl. 13:22