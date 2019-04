22-åring senket Tottenham med kjempescoring

(Tottenham – Ajax 0-1) Donny van de Beek (22) brølte av glede da han scoret tidlig. Målet skulle vise seg å være nok til å senke Tottenham på eget gress.

Tottenham-duoen Harry Kane og Son Heung-min satt på tribunen og så Ajax rulle opp et angrep, et kvarter ut i den første semifinalen i Champions League . Til slutt var det Hakim Ziyech som fant Donny van de Beek og han prikket ballen i mål fra kloss hold. 22-åringen jublet hemningsløst etter nettkjenningen.

– Det var et viktig øyeblikk for oss. Neste uke må vi fullføre dette. Vi må lage en god plan for neste uke, sier van de Beek på TV 2 etter kampen.

22 minutter ut i 2. omgang hadde Ajax en spinnvill mulighet da Tadic spilte opp David Neres. Han satte ballen i stolpen. Tottenham ble utspilt. Neres fortvilte.

Men van de Beeks scoring ble kampens eneste, og gjestene tar med seg et enormt viktig bortemål inn i returkampen i Nederland neste onsdag.

Eriksen: – Vi så på

Tottenhams danske stjerne Christian Eriksen erkjenner at de var dårlige i perioder.

– Vi spilte ikke mot vårt beste. De første 20 minuttene sto vi bare og så på. Vi fikk dem til å se gode ut. Vi hjalp dem å ta kontroll på kampen. Men vi var bedre i 2. omgang enn den første, sier Eriksen på TV 2s sending etter kampen.

– De hadde mer energi enn oss. Vi manglet energi, sier Tottenhams manager Mauricio Pochettino på samme kanal.

Tilbake til 1. omgang:

Ajax kunne også økt ledelsen ni minutter etter 1–0. Nok en gang rullet de opp.

Så fikk hjemmelaget en sjanse. Fernando Llorente hadde en stor mulighet med hodet. Han rev seg løs fra Ajax-forsvaret og forsøkte å styre et innlegg i mål. Ballen gikk like utenfor.

Etter at stadionuret passerte halvtimen ble det blodig for Jan Vertonghen. Han kolliderte med lagkamerat Toby Alderweireld i en duell med Ajax-keeper André Onana.

Begge Tottenham-spillerne gikk ned. Vertonghen blødde kraftig. Han fikk hjelp og forsøkte å fortsette. Det gikk dårlig.

TV 2s ekspert Brede Hangeland raste mot det medisinske støtteapparatet til Tottenham etter at en sjanglende Vertonghen fikk lov til å forsøke og fortsette kampen.

– Det er en komplett skandale at han kom utpå igjen, sier Hangeland.

Etter 38 minutter måtte den belgiske storspilleren ha hjelp på vei ut. Han så svimmel ut.

FIKK HJELP: Tottenham-manager Mauricio Pochettino (t.v.) ga Jan Vertonghen en støttende arm etter at han gikk ned for telling etter en duell. Han orket ikke å fortsette. Til høyre diskuterer Ajax-manager Erik ten Hag med dommeren. Foto: Mike Egerton / PA Wire

Etter hvilen tok kampen virkelig fyr. Tottenham ville åpenbart være med på festen. Dele Alli hadde to sjanser på fem minutter. Uten at noen av dem gikk i mål.

Mens Ajax slo Juventus i kvartfinalen etter uavgjort hjemme og seier borte, slo Tottenham ut Manchester City etter en enormt dramatisk returkamp.

Ajax er det første laget som ikke er fra England, Spania, Frankrike, Italia eller Tyskland til å spille i en semifinale i Champions League siden PSV Eindhoven gjorde det for 14 år siden.

Publisert: 30.04.19 kl. 22:57 Oppdatert: 30.04.19 kl. 23:42