Trump vil boikotte TV-sport om idrettsutøverne går ned på kne

USAs president Donald Trump kommer ikke til å følge TV-sendinger med fotball og amerikansk fotball om spillerne ikke står helt oppreist under nasjonalsangen.

Det er nyhetsbyrået Reuters som melder dette. Trump kom med utspillet søndag. Han ønsker ikke å se at spillerne går ned på et kne.

Nylig sa det amerikanske fotballforbundet at det har opphevet sitt krav fra 2017 om at spillere må stå mens nasjonalsangen spilles før kamper ifølge The Guardian.

– Vi ber om unnskyldning til våre spillere, spesielt våre svarte spillere, støtteapparat og alle som støtter utryddelsen av rasisme, sa forbundet i en uttalelse.

Verden rundt har idrettsutøvere gått ned på et kne i det siste for å markere støtte i kampen mot rasisme. Dødsfallet til George Floyd har skapt voldsomme reaksjoner både i USA og store deler av resten av verden.

Trump skrev «Jeg vil ikke se på dette lenger» på Twitter søndag, som et svar på kritikk mot fotballforbundets avgjørelse fra det republikanske medlemmet i kongressen Matt Gaetz:

Det amerikanske fotballforbundet innførte kravet om at alle spillerne må stå under nasjonalsangen etter fotballstjernen Megan Rapinoe satt ned på kne i 2016.

Hun satt seg ned i solidaritet med den amerikanske fotballspilleren Colin Kaepernick, som får æren for å ha startet kneleprotestene.

Rapinoe har åpent kritisert Trump en rekke ganger.

