ÅPNER OPP: Regjeringen gir grønt lys for mer kontakt i idretten. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Regjeringen åpner for mer kontakt i idretten – gir unntak fra énmetersregelen

Regjeringen har lagt fram en ny forskrift som åpner for kontakttrening i all toppidrett, inkludert 2. divisjon i fotball for menn og 1. divisjon for kvinner.

Unntaket fra énmetersregelen gjelder alle profesjonelle utøvere i idrett og kultur.

– Toppidrettsutøverne våre kan snart trene som normalt. Så snart helsemyndighetene, NIF (Norges idrettsforbund) og vi er enige om retningslinjene her, er det bare å sette i gang. Jeg kan forsikre om at Kulturdepartementet vil bidra alt vi kan for å få dette på plass, sier kulturminister Abid Raja (V).

Grønt lys for flere fotballserier

I tillegg til at toppidrettsutøvere i alle idretter kan ha kontakt med hverandre, åpnes det opp for det samme i fotballserier som Norges Fotballforbund (NFF) har bestemt at er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller.

Det betyr at 2. divisjon for menn og 1. divisjon for kvinner kan starte med kontakttrening og etter hvert med kamper, gitt uttalelsene fra NFF nylig.

– Vi er klare for å inkludere 1. divisjon kvinner og PostNord-ligaen (2. divisjon menn) i toppfotballpiloten og håper på klarsignal for dette neste uke. Selv om dette vil innebære justeringer på de mest inngripende smitteverntiltakene, er vi likevel trygge på at vi skal gjøre dette på en smittevernfaglig forsvarlig og tillitvekkende måte, sa NFFs elitedirektør Lise Klaveness i forrige uke.

Barn og unge

Kulturdepartementet opplyser at unntaket fra énmetersregelen gjelder for følgende grupper:

* Utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør.

* Toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement.

* Spillere og støtteapparat ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet.

* Personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet.

Publisert: 12.06.20 kl. 14:21

