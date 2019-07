MØTES: Sun Yang (t.h.) «klikket» da briten Duncan Scott ikke ville gratulere ham på seierspallen tirsdag. Onsdag møtes kineseren og norske Henrik Christiansen i finalen på 800 meter fri. Foto: NTB Scanpix/AP

Christiansen møter skandale-kineseren i finalen

Kinesiske Sun Yang (27) havnet i et nytt drama i svømme-VM tirsdag. Onsdag møtes han og norske Henrik Christiansen i finalen på 800 meter fri.

– Vi fokuserer ikke på det. Vi har ikke diskutert den saken, sier landslagstrener Petter Løvberg til VG.

Christiansen kvalifiserte seg til finalen på 800 meter som nummer fem. Sun Yang kom inn som åttende og siste mann.

Senere tirsdag ble det bråk da Sun Yang fikk gull på 200 meter fri etter at Danas Rapsys fra Litauen ble diskvalifisert.

Briten Duncan Scott holdt hendene bak ryggen og nektet å gratulere Sun. Han ville heller ikke fotograferes sammen med kineseren. Sun Yang gestikulerte mot briten og skjelte ham ut:

Søndag skjedde noe av det samme: Australske Mack Horton nektet å gratulere Sun med gull på 400 meter fri. I ettertid skal Horton og hans familie ha blitt truet på livet i sosiale medier.

Bakgrunnen for protestene mot kineseren er at hans folk angivelig skal ha ødelagt et glass med dopingprøve med hammer da han ble oppsøkt av dopingjegere, utenfor konkurranse, i fjor høst. Sun Yang slapp unna med en advarsel fra det internasjonale svømmeforbundet FINA og får delta i VM.

– Disse protestene kommer fra svømmerne selv. De benytter sin mulighet til å markere seg. Også publikum piper mot Sun Yang, sier den norske landslagstreneren Petter Løvberg.

– Utøverne er tydelig lei av at FINA har vært unnfallende i denne saken.

– Men dere har ikke diskutert hvordan Henrik Christiansen eventuelt skal reagere på 800 meter?

– Henrik skal svømme onsdag. Han fokuserer på det nå.

Yang ble i 2014 utestengt etter å ha testet positivt på trimetazidin, som tilhører gruppen «metabolske modulatorer» på dopinglisten. Vanligvis brukes det i behandlingen av hjerteinfarkt.

I januar kom det frem at Sun Yang i fjor høst hadde vært ute i hardt vær igjen. The Times skrev at en av Yangs sikkerhetsvakter ha knust et forseglet glass med en dopingprøve - ved hjelp av hammer.

Finalen går onsdag kl. 13.00 på NRK1. Petter Løvberg og Henrik Christiansen var litt skuffet over at romerikingen ikke klarte finaleplass på 400 meter, men på den dobbelte distansen ble det altså femte beste tid (7,46,46).

– Det er viktig å huske på at alle er her i Sør-Korea, fordi det er bare ett år til OL. Alle de beste er på plass. Likevel kontrollerte Henrik trygt en finaleplass. Han har mer å kjøre på i finalen, sier Petter Løvberg til VG.

Tilsynelatende er Christiansen «på tur» til å ta bronse: Han ble nummer fem i VM i 2015 og nummer fire i VM i 2017 på denne distansen.

– Vi får bare håpe at han får ut alt i finalen. Det er flere sterke svømmere som ikke en gang klarte å komme til finalen - det var tøft å komme med. Det er mange som har lyst til å ta medalje i finalen, og Henrik er blant dem.

Henrik Christiansen avslutter VM med 1500 meter fri til helgen.

Publisert: 24.07.19 kl. 07:28