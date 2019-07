STOR STJERNE: Artemij Panarin er en av gigantene i NHL, og han får stor oppmerksomhet når han velger å snakke om politikk i hjemlandet Russland. Her fotografert under Stanley Cup i april. Da var han Columbus Blue Jackets-spiller. Foto: Adam Glanzman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Russisk NHL-stjerne sint på Putin: – Han vet ikke hva som er rett og galt

Ishockeyspiller Artemij Panarin (27) skrev først under en syvårskontrakt verdt 800 millioner med New York Rangers, så valgte han å hamre løs på president Vladimir Putin.

Oppdatert nå nettopp

Og intervjuet har fått stor oppmerksomhet i USA. Det er sitert i de store mediene som New York Post og USA Today.

For noen dager siden publiserte journalist Alexander Golovin et timelangt intervju med 27-åringen på sin Youtube-kanal. Og russeren er åpenbart opptatt av politikk.

– Det har ingen lover, vi har ingen selskap som ettergår de store selskapene. Alt er kjøpt. Jeg liker det ikke. Vanlige mennesker lider på grunn av det. (...) Det er ikke ytringsfrihet, sier Panarin i intervjuet.

MØTTE FOLKET: Russlands president Vladimir Putin var på besøk i flomherjede Tulun fredag. Han besøkte blant annet en lokal familie. Foto: ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK

– Noe er galt i Russland

Han forteller videre at han tidligere ikke var interessert i politikk. Han leste ikke nyheter. 27-åringen fokuserte på seg selv og egen utvikling som idrettsutøver.

– Men det er ikke sånn at jeg krysset grensen til USA og ble opplyst umiddelbart. Det tok rundt to år før jeg tenkte: Noe er galt hjemme i Russland, sier Panarin.

Da en ferie nærmet seg slutten var han glad hans skulle tilbake til USA.

les også Nå forsvinner Zuccarello: – Klarer ikke å holde tårene tilbake

– Putin forstår ikke

For tre uker siden forlot Mats Zuccarello Dallas Stars, etter at han kom fra New York Rangers i februar, til fordel for Minnesota Wild. Samtidig ble det kjent at Panarin var klar for Manhattan-klubben. Russeren har tidligere vært lagkamerat med Patrick Thoresen i SKA St. Petersburg.

Her forsøkte sportsinteresserte Putin seg på isen. Det gikk galt:

Putin har vært president i Russland i 15 år. Panarin mener det er for lenge. Han liker det amerikanske systemet hvor man kan sitte som president i maks åtte år.

27-åringen blir opprørt når han ser pensjonister tigge etter penger. Han mener det ikke er noen utvikling utenfor Moskva og St. Petersburg. Han kaller resten en spøk.

les også Stadig flere russere tør å stå opp mot Putin

– Jeg tror ikke Putin lenger forstår hva som er rett eller galt, det er ikke lett for ham å bedømme situasjonen edruelig. Han har mange som forsøker å påvirke ham. Men når du går rundt i 20 år og alle forteller deg hvilken strålende kar du er og hvor god jobb du gjør, så vil du ikke se feilene dine, sier Panarin.

Publisert: 21.07.19 kl. 13:17 Oppdatert: 21.07.19 kl. 13:59