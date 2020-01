SØRLANDSBANKER: Kjell Løvdal trener og kjører VG-bankeren Uberg Lisa. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: Frekk V75-banker

Uberg Lisa er ikke helt til å stole på, men var god til seier sist og kan absolutt vinne i V75-omgangen på Bjerke Travbane i kveld.



Anders Olsbu

Nå nettopp

Uberg Lisa og Stjerna Mi peker seg ut i hoppeløpet i V75-3.

– Men jeg synes det er bankerfattige løp ellers og tar sjansen på Uberg Lisa. Mange velger nok å singelstreke Stumne Fyr i V75-finalen. Kommer han seg greit av gårde fra det trange fjerdesporet, kan det fort være en vinner, sier VGs travekspert, Anders Olsbu.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker:

Uberg Lisa (V75-3) var flink til en enkel seier sist. Feilfritt har hun en fin sjanse til å vinne igjen.

Dagens luring:

Ådne Kommandør (V75-1) har avsluttet bra i alle sine siste starter og blir kuskeforsterket nå.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 432 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2048 kroner

Solide tips ga 37 000 kroner

VGs store V65-forslag på 1920 kroner gikk inn til fulle med en sekser og 22 femmere i V65-omgangen på Forus Travbane i går, tirsdag. V65'en ble ranket ut på kun 16 rekker. Tredjevalget Piece Of Candy ble lansert som dagens luring mot storfavoritten Anders U.S. Dessuten ble fjerdevalget Møller Viktora satt først på ranken. Bankeren Sambo Ø.K. var helt overlegen. Alle Eksperten-lagene gikk også inn med seks rette.

Det lille V5-forslaget til 90 kroner satt også og ga en utbetaling på 1841 kroner.

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer Uberg Lisa som dagens banker. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2140mv)

6 SIRIKIT

2 TANA FAXEN

8 ÅDNE KOMMANDØR

7 DÆMRO KJEMPEN

———————————–

5 Thale

4 Mila

1 Åsaoline

9 Jerkla O.K.

3 Åse Marit

Løpet:

Jeg streker for fire hester i V75-innledningen, men skulle gjerne hatt råd til et par til, for å være på den sikre siden.

Favoritten:

Sirikit nærmer seg en seier igjen. Hun var veldig bra sist da hun tok ned Thale fra dødens. Hadde grepet i det lengste da, men ble innhentet av M.H. Herkules kort før mål. Gangen før hadde hun trafikkproblemer i køen i et V75-løp gode Valle Grim vant foran Reime Kongen. Med samme innsats kan hun ta en velfortjent seier.

Outsiderne:

Tana Faxen innfridde som VG-luring i V75-omgangen på Jarlsberg i helgen. Fikk et fint løp i lederrygg før han overtok på siste bortre til seier foran en meget godt avsluttende tilleggshest, Valle Hugo. Står fint til på strek igjen og skal regnes i striden om han er like god. Nest sist var han tapper etter en tung tur og tapte kun for en medsmygende konkurrent, som fikk alt servert. Om løpene ikke kommer for tett er han aktuell igjen.

Luringen:

Ådne Kommandør har blitt kjørt på sikkerhet i sine siste starter etter mye galopper, men har avsluttet bra hver gang. Denne gang blir han kraftig kuskeforsterket med Gunnar Austevoll. Klarer han å lose ham feilfritt rundt Bjerke-ovalen, blir ikke jeg overrasket, om de skulle bryte målsnøret først.

Startsiden:

Ingen startraketter på strek. Muligens kan en feilfri Tana Faxen sitte tidlig i tet.

V75-2 (2100ma)

5 BEST REGARDS

6 BOLERO

3 ROYAL UNIBREW

2 L.V. What A Hunk

———————————–

4 Emerick

9 Excellent Maltin

1 Looking Sharp

7 C.C. Loverboy

8 Lord Ratzeputz

Løpet:

Jeg prøver en ny kvartett, men det er kun to hester i feltet som er uten vinnersjanser.

Favoritten:

Best Regards feilet seg bort på siste bortre på Färjestad sist. Nest sist vant hun greit foran Countrygirl. Gangen før avsluttet hun bra til annen bak gode Selma's Revenue, som har radet opp seirer og som var meget god til seier i V75 i helgen. Best Regards møter ingen av hans kaliber her og kan absolutt vinne, om hun er tilbake på topp. Hesten er behandlet og rapporteres fin i trening.

Outsiderne:

Royal Unibrew var uheldig og feilet bort en topplassering i en trang situasjon 500 meter igjen sist. Fougueux vant det løpet foran Primero Greentown og travet 1.15,4 over full distanse. En slik tid rekker langt her.

Luringen:

Bolero er milevis bedre enn raden. Sist feilet han snaue runden igjen, men kom sterkt tilbake til femte. Gangen før avsluttet han fort på oppløpet etter trafikkproblemer og kjørte seg også fast til slutt. Skulle Anders Lundstrøm Wolden-traveren holde seg til rett gangart, er han mer enn god nok.

Startsiden:

Looking Sharp og L.V. What A Hunk kjører om føringen. Best Regards og Emerick er heller ingen sinker om det laddes.

V75-3 (2140mv)

7 UBERG LISA

———————————–

3 Stjerna Mi

9 Vesle Orla

1 Snuppa H.B.

5 Lille Frøken Braaum

4 Frisli Paja

10 Goroso Lusianna

6 Best Frøya

2 Super Melis

8 Gylden Bris

Løpet:

Egentlig et to-hesters oppgjør, dette hoppeløpet. Men jeg må ta en sjanse på Uberg Lisa.

Favoritten:

Uberg Lisa holdt seg endelig til rett gangart sist. Overtok etter 500 meter og var siden uten konkurranse. Ble femte sist hun gjestet Bjerke og travet 1.30 over full distanse med galopp. Gode Lyngås Alfa vant det løpet foran Sjø Stjerna. Løvdal-traveren møtte ikke all verden selskap i seiersløpet sist, men møter enklere lag enn hun ellers har vært ute i her. Holder hun seg bare til rett gangart og viser seg ellers fra sin beste side, skal hun normalt ha en god sjanse. Først og fremst Stjerna Mi i mot.

Outsiderne:

Stjerna Mi har vunnet tre av sine fire siste starter. Vant med startgalopp foran Tangen Bjørg sist. Møter stadig bedre hester, men ser ut til å vokse med oppgavene. Hun har galoppert i sine to siste starter og har ikke råd til det her. Skulle hun holde seg til rett gangart, kan hun muligens utfordre favoritten. Står uansett klar til å overta om Uberg Lisa skulle rote seg bort.

Luringen:

Snuppa H.B. har feilet i alle sine siste starter. Var god toer i Sverige i sin siste feilfrie start. Står spennende til på strek, og feilfritt kan hun fort ende på trippelen.

Startsiden:

Relativt jevne hester fra start på strek. En feilfri Snuppa H.B. kan forsvare sporet.

V75-4 (2140mv)

5 BRAGEVINN

6 MALALA

2 ALM NORINDA

9 Skeie Trym

———————————–

1 Krita

10 Hof Blesen

4 Tøffe Tora

3 Horgen Gaupa

11 Tuxi Temi

7 Øygard Pål

8 Lykkje Tora

Løpet:

Tre-fire hester gjør trolig opp i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Bragevinn sto på meget bra til tredje bak Valle Grom og Valle Gulla etter en tung tur sist og vant greit gangen før. Tredje sist avsluttet han meget bra og tapte kun for Bjørnemyr Tore. Bjørge-traveren møter helt riktig lag, men er noe usikker fra start og et trangt fjerdespor gjør det ikke bedre.

Outsiderne:

Malala feilet i klar ledelse i siste sving sist og gikk glipp av en soleklar seier. Gangen før holdt hun seg til rett gangart og vant enkelt tross mesteparten av løpet i dødens. Feilfritt kjemper hun om seieren igjen.

Luringen:

Alm Norinda kommer ut etter pause, men rapporteres fin i trening. Hun gikk bra mellom galoppene i sin siste start og tapte kun for Løv Teddy med galopp nest sist. Møter ingen av hans kaliber her og skal regnes med en god sjanse. Hesten som oftest er amatørkjørt, bortsett fra nest sist, får Mikkelborg i vognen nå. Med klaff kan hun absolutt vinne.

Startsiden:

Krita som eneste strekhest, vil naturlig nok lede en stund.



MONTÉFAVORITT: Kristine Kvasnes trener og rir favoritten Concerto de Lou i dette travrittet. Hesten har tatt tre strake seirer i den grenen, men kommer ikke til duket bord. Foto: Even Elvenes, Equus Media

V75-5 (2100ma)

3 CONCERTO DE LOU

7 MATCH QUEEN

4 DJARPUR DRY

6 DYNAMITE HONRLINE

———————————–

5 Belle Ami Butcher

1 Guy Fanatic

9 Bettini

2 Kramer Ås

8 C.C. Siri

Løpet:

Fire-fem hester peker seg ut i dette travrittet.

Favoritten:

Concerto de Lou har vært veldig bra i monté. Har vunnet tre av fire løp i den grenen. Tapte kun knepent i montédebuten. 8-åringen kjemper om seieren igjen.

Outsiderne:

Djarpur Dry montédebuterer. Gikk et fint montéprøveløp for en god tid tilbake og har også en dyktig rytter. Holder den sterke franskmannen seg til rett gangart, er det ikke umulig.

Luringen:

Match Queen fikk en dårlig start sist og feilet dessuten underveis. Men hun kom veldig sterkt tilbake, selv om hun endte uplassert. Fredrik Solberg-traveren er enda bedre i travritt og har landschampionen på ryggen. Feilfritt kan hun absolutt vinne.

Startsiden:

Noe åpent. Dynamite Hornline, Belle Ami Butcher og Guy Fanatic kan muligens kjempe om føringen i første omgang.



V75-6 (1609ma)

3 HARMKE SCHERMER

4 CORONA

7 N.Y. LOVEMELIKEYOUDO

10 Dani's Princess

———————————–

1 L.H. Starline

2 Cromwells Aida

11 H.M. Lovely Comers

6 Coktail's Hangover

8 Darling Simoni

12 Operandi

9 Corsa d'Amour

5 Grace Classic

Løpet:

Jeg prøver en ny kvartett, men heller ikke L.H. Starline er sjanseløs.

Favoritten:

Harmke Schermer er på gang igjen etter en downperiode. Sto på fint til tredje mot gode hester i V75 sist og avsluttet bra i kulissene etter hinder nest sist. Gikk flere gode løp i fjor, og skulle hun komme seg foran, stiger mulighetene. Skal uansett regnes.

Outsiderne:

Corona var litt dårlig forberedt til starten etter en måneds pause sist, men rapporteres klart forbedret nå. Hun var veldig bra i løpene i før og skal regnes i striden om hun er tilbake på topp.

Luringen:

N.Y. Lovemelikeyoudo feilet direkte sist. Gangen før vant hun lett fra tet i et Oaks Bonus-løp. Tilleggshestene Ilenna Bonanza, Tiffany Yellow og Rebella Matters fulgte deretter. Står langt ute på vingen og galoppen ligger hele tiden på lur. Men feilfritt er hun ikke ufarlig. En evig outsider.

Startsiden:

L.H. Starline er kjapp og kan muligens holde Harmke Schermer og Cromwell Aida ute. Corona, N.Y. Lovemelikeyoudo og Darling Simona kan også løse fint om de går feilfritt og det laddes.



V75-7 (2140mv)

9 STUMNE FYR

8 VOLLANFAKS

6 Best Ruggen

5 Smedpål

———————————–

7 Sprett Odin

2 Battimo

3 Ra Tore

12 Kiro Bia Balderina

11 Odins Eld

10 Glade Tider

4 Faks Mollyn

Løpet:

Stumne Fyr blir stor favoritt i V75-finalen. Jeg velger å gardere.

Favoritten:

Stumne Fyr var helt overlegen sist og imponerte. Var strålende gangen før etter galopp og en tung reise. Kommer han seg greit ut fra det trange fjerdesporet kan han absolutt vinne igjen.

Outsiderne:

Best Ruggen er litt variabel, men fungerer han som best er han ikke mye dårligere enn de andre. Men han står litt sjanseartet til i innerspor på tillegg. En evig outsider.

Luringen:

Vollanfaks er trolig verst i mot favoritten. Han holdt unna for gode Horgen Lynet, som sto 20 meter bak, i V75 nest sist. Sist ble han kraftig hindret på siste bortre. Feilet dessuten ut av siste sving og hadde trolig blitt annen bak Stumne Fyr ellers. Blir kuskeforsterket med Gunnar Austevoll og kan muligens gi favoritten kamp feilfritt.

Startsiden:

Battimo kan muligens forsvare sporet.



Publisert: 15.01.20 kl. 11:50

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser