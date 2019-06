Golf-Hovland signerer for svensk klesgigant

PEBBLE BEACH, CALIFORNIA (VG) Viktor Hovland (21) er klar for helgespill i U.S. Open. Når han er ferdig med turneringen søndag, signerer Norges nye golfyndling nye sponsoravtaler.

VG sitter på opplysninger om at Hovland undertegner en flerårig kontrakt med klesmerket J.Lindeberg idet han er ferdig med U.S. Open her på idylliske Pebble Beach.

Det har vært en hard dragkamp om Norges nye golfstjerne som også er blitt invitert til å spille på PGA-touren de fire neste ukene.

expand-left arrow-right SLUTT PÅ NIKE: Viktor Hovland bytter ut Nike-klærne med Lindeberg når han blir proff søndag.

Som amatør har Hovland ikke hatt lov til å tjene noe på å spille golf. Når han nå trer inn i proffenes rekker etter U.S. Open, ligger minst denne klesavtalen klar.

Det betyr at han ikke blir å se mer i Nike-klær.

VG har opplysninger om at Hovland får et millionbeløp bare for å signere for J.Lindeberg. Han får også en årlig sum i kontraktsperioden. Dessuten får han bonuser utfra hvordan han presterer.

Slik vil også en avtale for golfutstyret være bygd opp.

Han bytter nemlig trolig ut golfkøllene også, fra Taylormade til Ping. Noen av disse endringene har han allerede gjort.

Golfkølleprodusenter betaler gode penger for at kjente spillere skal svinge med deres utstyr.

VG har tidligere fortalt at Hovland har skrevet under for managementselskapet Wasserman.

Det var også en hard kamp om Hovland blant aktørene i dette markedet.

– Vi tapte kampen om Viktors signatur. Men sånn er det i denne bransjen, sier en agent til VG.

Han jobber for en konkurrent av Wasserman. Han forklarer hvorfor de gjerne skulle hatt nordmannen i stallen sin:

– Det er mange kvaliteter i Hovland. Han slår langt og rett. Det betyr at han kan angripe mange golfbaner. Han er også en som jobber superhardt, sier agenten.

Hovland er et glohett navn i multimilliardbusinessen golf. At han nå klarte den såkalte cuten i U.S. Open også, svekker ikke akkurat 21-åringens markedsverdi.

SLO TIL: Viktor Hovland på utslaget på hull 3 under fredagens runde. Hovland misset ikke en eneste fairway, men hadde en skuffende dag med putteren. Foto: Thomas Nilsson / VG

Sterk sesong

Her er noen av Hovlands prestasjoner det siste året:

# Han vant U.S. Amateur – verdens største amatørturnering – her på Pebble Beach i august i fjor.

# Han kom på 32. plass i Masters på Augusta National med tre under par (72,71,71,71), den beste totalscoren av en amatør på 58 år.

# Han er nummer én på verdensrankingen for amatører. Hans snittscore på 26 runder for collegelaget Oklahoma State i 2018/19-sesongen var imponerende 69,27 – noe som tilsvarer 44 slag under par.

Fredag ble det en runde to over par på Hovland. Han kjeftet på seg selv under runden, men var rolig og avslappet da han møtte VG etterpå.

– Jeg spilte bedre golf i dag enn i går. Men jeg scoret ikke så bra, sier Hovland.

Enkle feil

Putteren var ikke på Hovlands lag. Han brukte 32 slag med den køllen fredag, hvilket er for mye for en god score.

– Jeg misset ikke én fairway i dag. Da er det ikke bra å gå pluss to, sier Hovland.

Samtidig erkjenner han at han gjorde noen enkle feil.

Han forklarer likevel at det var morsomt å spille to dager sammen med verdensener Brooks Koepka og den italienske stjernespilleren Francesco Molinari.

VG PÅ PEBBLE BEACH: VGs USA-korrespondent Robert Simsø (til høyre) og fotograf Thomas Nilsson. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Det er gøy å sammenligne seg med dem og se hva som skal til for å vinne store mesterskap, sier Hovland.

For ham var det ikke nødvendigvis bare et mål å kvalifisere seg til å spille i helgen.

– Jeg prøver bare å spille bra, jeg. Og jeg vet at jeg ikke har spilt så bra som jeg kan denne uken, sier Hovland, som har både mamma Galina og pappa Harald på plass i California under U.S. Open.

– En ny, solid runde, sier collegetrener Alan Bratton, som bærer bagen for Hovland for siste gang før han blir proff.

Engelskmannen Justin Rose leder U.S. Open på syv slag under par.

UT MED NIKE: Viktor Hovland bytter ut klær når U.S. Open er ferdig. Foto: Thomas Nilsson / VG

Han jages av flere spillere, blant andre Rory McIlroy. Tiger Woods er på par - det samme som Viktor Hovland på en delt 35. plass.

Men det er kort vei opp.

PS! Andreas Halvorsen er i skrivende stund to slag bak å klare den såkalte cutten, altså få være med i helgen også.

