BANKERKUSK: Vidar Hop har en god vinnersjanse med Birk Faks. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: Ny V75-jackpot

Det har vært favorittpreget i de siste V75-omgangene, og det blir en ny jackpot-omgang i kveld. Nye 1,4 millioner kroner venter i syverpotten. Jeg lar Birk Faks stå ugardert på mine bonger.



Anders Olsbu

Nå nettopp

VGs travekspert, Anders Olsbu, mener Birk Faks er den sikreste vinneren i denne jackpot-omgangen.

Birk Faks har vært god i alle sine fire siste starter og har kjempet i toppen hver gang. Bø-traveren står fint til spormessig og møter ikke avskrekkende selskap. På sitt beste skal det være snakk om en god vinnersjanse, mener Olsbu.

Dagens banker:

Birk Faks (V75-5) har ikke vært dårligere enn annen i sine fire siste starter. Regnes igjen.

Dagens luring:

Glazier's Vici (V75-6) vant sist Tengsareid fikk kjøre ham. Feilfritt og med klaff kan han vinne på ny.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 288 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2940 kroner

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lar Birk Faks stå alene i V75-spillet. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2100ma)

8 TANTE RAGNHILD

9 ASK ELD

3 RAPPNOR

6 Kjempen

7 Arvesølv

4 Myhreng Brage

5 Maks Mollyn

_________________

1 Tangen Stegg

2 Hugo

Løpet:

En trio peker seg ut i V75-innledningen, men jeg sper på med noen garderinger.

Favoritten:

Tante Ragnhild feilet kort ut av første sving sist og travet i dødens før hun overtok runden igjen. Var hissig og ble dratt luften ut av. Hun stummet dermed til fjerde til slutt. Nå blir det ryggløp. Da speeder hun normalt veldig fort. Klaffer det bare litt med løpsopplegget, har hun en fin sjanse. Grunnlagsmessig kan hun nesten ikke få et bedre løp.

Outsiderne:

Ask Eld er tilbake i slag. Han avsluttet fint til fjerde i et løp som gode Stumne Fyr vant. Sistnevnte sto forøvrig 20 meter foran. Gangen før blåste han til tet i siste sving og vant helenkelt. Skal regnes i toppen igjen.

Luringen:

Rappnor var syk i sin siste start og var unnskyldt. Ble forstyrret til galopp i knalltøft lag gangen før. Brenne Banker vant det løpet foran Wellek. Østre-traveren vant halvparten av sine 18 løp i fjor og er han tilbake i slag er han ikke ueffen. En typisk outsider.

Startsiden:

Myhreng Brage og Maks Mollyn er best fra start. Førstnevnte skal nok ha rygg. Arvesølv er heller ingen sinke, men står langt ute.



V75-2 (2140mv)

4 REIN FLAX

2 KRINGLERS FRØYA

1 KROKLI KONGEN

5 GJØNDVINN

8 Valle Embla

6 Egge Stjerna

3 Modig Ripa

_________________

9 Spang Linsi

7 Alsaker Daragon

10 Eld Best

11 Kjølstad Silver

12 Motvind

Løpet:

Jeg streker for syv hester i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Rein Flax tapte kun for kapable Børke Billie sist. Gangen før vant han sikkert. Tredje sist feilet han bort en tredjeplass. Fjerde sist tapte han kun for gode G.G. Anna. Har et trangt spor, men feilfritt og med klaff skal han regnes med en fin sjanse. Motstanden skremmer ikke.

Outsiderne:

Krokli Kongen kommer ut etter par måneders pause, men skal ha en flott rekordforbedring inne. Han rapporteres å kunne ned på 1.32-tallet. I så fall er det ikke umulig, vel og merke om han holder seg til rett gangart.…Gjøndvinn har blitt toer i fire av sine fem siste starter og fortjener snart en seier. Det må uansett klaffe litt fra innerspor på tillegg. Gjør det først det, er det ikke helt umulig.

Luringen:

Kringlers Frøya nærmer seg karrierens første seier. Hun travet stort sett i et tilbaketrukket dødens sist, men feilet som toer da hun var oppe hos ledende, gode Tangen Tore, drøye 500 meter igjen. Sto på fint etterpå, selv om hun måtte nøye seg med en liten premie. Flåten-traveren står spennende til på strek.

Startsiden:

Rein Flax kan muligens sitte tidlig i tet, om han kommer seg greit ut fra det trange fjerdesporet.



V75-3 (2100ma)

2 DAY U.S.

9 TRESPASSER

5 BANKER GO'S

1 Bettini

_________________

4 I See U. One

6 Ultimo Tango

8 Lighthouse West

10 Quite Fast

3 C.C. Boy

7 J.C. Superstar

Løpet:

Fire-fem hester kan vinne dette travrittet.

Favoritten:

Day U.S. har ikke startet i monté siden 2018, men hun gjorde det skarpt da med tre annenplasser på like mange forsøk. Tapte kun for Tuileries, Trespasser og S.M.K. Smashing i de løpene. Står flott til spormessig, og jeg ser ikke bort i fra at hun kan vinne på direkten i sitt montécomeback med dyktige Siv Emilie Løvvold på ryggen.

Outsiderne:

Trespasser er i form, men har heller ikke gått montéløp på en stund. Men han har tidligere vunnet klart foran Day U.S. i monté. Sporet er dårlig, men hun blir ridd av landschampion Helene Kolle og kan absolutt vinne, om det bare klaffer litt med posisjonene.…Bettini var klart forbedret i et travritt sist og holdt knepent unna for gode Concerto de Lou. Er kjapp fra start og står perfekt til spormessig. Med samme innsats kan det muligens holde inn igjen.

Luringen:

Banker Go's gjør en spennende start i Kvasnes-regi. Hun virker dog ikke altfor stor optimist, selv om hesten ser fin ut i trening. Vallaken har gått bra i monté tidligere og skal ikke avskrives. En typisk outsider.

Startsiden:

Bettini er kjapp fra start og kan forsvare sporet. Ultimo Tango kan muligens utfordre.



V75-4 (2140mv)

4 STASLINE

2 NUME BRIS

9 KOLBU HJØRDIS

11 TANGEN SAGA

5 Vestpol Hebe

_________________

6 Bufjells Magi

10 Nattbris

1 Frisli Paja

3 Lille Frøken Braaum

8 Haugestad Gabrielle

7 Idlava

13 Skjeggejomi

14 Helmen Terna

12 Mo Ronja

Løpet:

Jeg prøver med fem hester i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Stasline gikk flere flotte løp i fjor. Nest sist var hun suveren fra tet foran Troll Diva. Hun er kjapp fra start og trives bra i front. Men sporet er noe trangt. Skulle hun komme foran, stiger sjansene. Formen skal være intakt.

Outsiderne:

Nume Bris har blitt toer i tre av sine fire siste starter. Tapte kun for Mons fjerde sist og Tangen Ternar sist. Også hun er bra fra start. Og kommer hun seg først til planken, er det muligens hun som sitter med de beste kortene.

Luringen:

Tangen Saga kommer ut etter pause, men har gått bra i rutineløp. Hun er hurtig. Feilfritt og om hun legger godviljen til, kan hun muligens by på en overraskelse.

Startsiden:

Alle på strek kan løse bra, men Nume Bris og Stasline er muligens mest hissige på føringen. Begge har dog trukket trange spor.



V75-5 (2100ma)

3 BIRK FAKS

_________________

9 Bragevinn

1 Jæger N.A.

8 Hauan Hera

10 Alm Norinda

11 Vestpol Iver

6 Tangen Marte

7 Tuxi Temi

5 Lille Odin

2 T.M. Stjerna

4 Stjerne Åsa

Løpet:

Birk Faks blir kveldens V75-banker.

Favoritten:

Birk Faks tapte kun knepent for medsmygende Sitje Rapp sist, etter siste 1200 meter i dødens. Har vært god i alle sine fire siste starter. Var høyt oppe sist og løste ikke like bra bak bilen. Men åpner han som best, kan han sitte tidlig i tet. I så fall blir han meget vrien å tukte. Skal uansett regnes med en bra sjanse.

Outsiderne:

Bragevinn var ikke helt på topp sist og måtte nøye seg med annen bak Malala, som sto 20 meter foran. Står til for et fint smygløp og skal regnes blant de tre, om han viser seg fra sin beste side.

Luringen:

Jæger N.A. tapte kun for kapable Per B. sist. Blir overflydd fra start, men får et fint løp. Løser det seg ender han fort på trippelen.

Startsiden:

Birk Faks kan sitte tidlig i tet, om han løser som best.



V75-6 (2100ma)

4 DON JUAN D.K.

7 GLAZIER'S VICI

_________________

12 Turbo Lins

8 Gaius B.R.

3 No Regrets Pellini

2 Kinky Boots

6 Ian B.R.

10 Orient Avenue

1 S.K.'s Iron Lady

11 Nota Fool Genius

5 One Shot Only

9 Jula du Cash

Løpet:

Jeg prøver meg på to hester i dette varmblodsløpet.

Favoritten:

Don Juan D.K. har ikke startet siden i fjor sommer. Vallaken er operert i en kode og kommer nå ut i Kolnes-regi. Hesten rapporteres fin i trening og skal regnes på direkten.

Outsiderne:

Turbo Lins måtte se seg klart slått av Date Night sist og var ikke mer enn han måtte være nest sist. Var bra i to seiersløp før det. Står sjanseartet til spormessig og må ha knallhardt tempo i front, for å kunne runde alle.

Luringen:

Glazier's Vici feilet seg bort i første sving sist. Vant nest sist da Tengsareid kjørte. Han får sjansen igjen. Hesten står langt ute på vingen, men er kjapp fra start. Feilfritt og om det bare ikke blir helt feil med posisjonene, kan han vinne på ny.

Startsiden:

Glazier's Vici er kjapp og kan muligens ta føringen. No Regrets Pellini er muligens verst i mot.

V75-7 (1609ma)

3 ZIMMER GRIF

5 THAI EXPLOSIVE

8 Forrest Beemd

_________________

9 Magic Bråten

4 Tiger Man E.P.

11 Global U.Neverknow

6 Cosmic Carpenter

7 Always A Star

1 Photolicious

10 Expresso Doc

12 Goodman B.R.

Løpet:

Tre hester kan holde i V75-finalen.

Favoritten:

Zimmer Grif feilet trolig bort en topplassering i norgesdebuten tredje sist. Nest sist ble det helt feil da han ble kraftig overflydd. Sist avsluttet han solid via fjerdespor på siste bortre, til tredje bak Brage Hindø. Nå kan det være dags for en fortjent seier.

Outsiderne:

Forrest Beemd gikk helpigg i mål sist etter sen åpning i Anders Lundstrøm Wolden-debuten sist, i et løp gode Gogo Hall vant. Står sjanseartet til ytterst på vingen og det må klaffe maksimalt. Gjør det først det, er det ikke helt umulig.

Luringen:

Thai Explosive gjør årsdebut. Han var meget bra ved flere anledninger i fjor. Han rapporteres fin i trening. Er kjapp fra start og skulle han komme seg greit til tet, kan han bli vrien å fange.

Startsiden:

Tiger Man E.P. og Thai Explosive kjører trolig om føringen.



Publisert: 26.02.20 kl. 09:36

