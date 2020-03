AKTVITET: Hos flere eliteserieklubber har det den siste uka vært aktivitet på treningsfeltet. Dette bildet fra Rosenborgs treningsfelt utenfor Brakka er fra en annen anledning. Foto: Øyvind Nordahl Næss, VG.

Nye råd fra NTF: Slik kan eliteserieklubbene trene

Eliteserieklubbene har fått beskjed om at Norsk Toppfotball (NTF) og Norges Fotballforbund (NFF) presiserer retningslinjene for treningspraksisen.

Oppdatert nå nettopp

Presiseringen kommer etter at kritikk fra flere onsdag. Kritikken gikk på at klubbene tolket retningslinjene ulikt.

All organisert idrett i Norge er forbudt grunnet coronavirusets utbrudd. Noen eliteserieklubber har til nå valgt å stenge helt ned og holder spillerne hjemme. Andre har valgt å la få små grupper av spillere trene individuelt med ball på treningsfeltet i sine soner på banen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Klubber som har valgt dette er Haugesund, Rosenborg og Molde.

De nye retningslinjene er tydelig på at trening ute i små grupper er lov.

I de nye retningslinjene står det at spillerne kan drive fysisk fotballaktivitet – individuelt og/eller i små grupper – i tråd med de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Den fysiske avstanden mellom spillere skal til en hver tid være på en til to meter. Det er nulltoleranse for deltakelse dersom det er symptomer på forkjølelse/sykdom.

Det kommer frem i en informasjonsmail sendt til klubbene og i en pressemelding fra Norsk Toppfotball (NTF).

Onsdag fikk Rosenborg og Haugesund kritikk fra blant annet Start-sjef Christopher Langeland for måten de trente på. De presiserte retningslinjene sier at måten de to klubbene trente på er lov.

Folkehelseinstituttet skriver i en e-post til VG torsdag at de mener praksisen med få spillere som trener individuelt virker ok:

– Folkehelseinstituttet gir smittevernfaglige råd, Helsedirektoratet er myndighetsorgan og kan iverksette tiltak. Spørsmål om tolkning av vedtak må avklares med Helsedirektoratet nasjonalt eller kommunen lokalt. Folkehelseinstituttet anbefaler at også friske personer holder litt avstand til andre (> 1-2 meter), men så lenge man legger opp til dette, virker det som om de har en ok praksis for å trene individuelt.

les også Sandefjord permitterer, klubbene frykter kaos: – De som stjeler spillere, vil bli svartelistet

Publisert: 19.03.20 kl. 13:59 Oppdatert: 19.03.20 kl. 14:13

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Les også

Fra andre aviser