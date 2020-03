Idrettspresident Berit Kjøll og kulturminister Abid Raja. Foto: Terje Bendiksby

Kjøll om Raja-pakke: – God start i alvorlig situasjon

Idretten og frivilligheten får cirka 600 millioner kroner i pakken som kulturminister Abid Raja la fram onsdag. – Det er en god start i en alvorlig situasjon for idretten, sier idrettspresident Berit Kjøll.

– Dette er basert på at man skal dokumentere de utgiftene man har hatt. Jeg tror dette treffer godt. Men det er selvfølgelig usikkerhet knyttet til dette, sa Raja på en videopressekonferanse onsdag.

– Dette gjelder i første omgang mars og ut april. Dette er viktig for å komme seg over på den andre siden av corona-situasjonen. Vi vil at idretten skal overleve dette, slik at vi har idretten også etter corona-viruset, sa kulturministeren.

– Er dette en garanti for alle i idretten får dekket sine tap?

– Det er mange som får store tap i dagens situasjon. Selv om vi har en god økonomi i Norge, er det ikke sånn at ingen kommer til å lide tap. Men vi gjør vårt for å dekke tapte arrangementsinntekter. Det er ikke snakk om å dekke krone for krone, men en rimelig kompensasjonsordning. Sånn at idretten kommer seg over på den andre siden.

– Dette er en veldig god start i en alvorlig situasjon for idrettsbevegelsen, sa idrettspresident Berit Kjøll.

– Jeg vil rette en stor takk til kulturminister Abid Raja for en tett og god dialog i denne vanskelige situasjonen for norsk idrett. Tiltakspakken bekrefter regjeringens anerkjennelse av idrettens store betydning i samfunnet, og det er jeg veldig glad for.

Generalsekretær Karen Kvalevåg i NIF opplyser at idretten siden 4. mars har hatt en beredskapsgruppe som nå består av Idrettsforbundet, Olympiatoppen, fotball, håndball, ski, svømming og ishockey.

NIF er i ferd med å opprette et digitalt rapporteringssystem der alle i norsk idrett kan melde inn sine tap, ikke bare arrangementer, men også annen virksomhet.

Publisert: 18.03.20 kl. 10:33

