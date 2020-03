FULL FEST: Kampen ble spilt for tomme tribuner, men Västerås-spillerne la ingen begrensninger på feiringen. Her er Mathilda Eklund på bordet. Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN

Vill jubel og norsk helt i svensk bandyfinale: – Deilig å ha litt annet å tenke på

Mens idrettsverden står stille, ble norske Charlotte Selbekk (22) omfavnet av medspillerne etter å ha avgjort SM-finalen i bandy.

NTB

Oppdatert nå nettopp

Den svenske finalen i bandy ble spilt for tomme tribuner på grunn corona-virusets spredning. At kampen i det hele tatt spilles mener generalsekretæren i bandyforbundet Tomas Jonsson er rart.

– Det er merkelig at vi har så ulike konklusjoner på håndteringen av en slik sak. Det er interessant, sier Jonsson til VG lørdag kveld.

I Norge stoppet bandysesongen dagen før finalespillet skulle starte. Under finalen lørdag lå Selbekks lag Västerås, under 1-3 med fire minutter igjen av den svenske bandyfinalen mot Skutskärs IF/BK, men vant 4-3 etter to scoringer på overtid av norske Charlotte Selbekk.

– Hele verden snakker om corona. Vi tar det alvorlig, men det er deilig å ha litt annet å tenke på, sier Selbekk til VG noen timer etter at hun ble helten i finalen tidligere lørdag.

– Det blir litt spesielt, men vi tenker ikke så mye på det rundt oss nå, sier Selbekk.

FEIRING: Västerås-spillerne jubler etter at Charlotte Selbekk snudde kampen på overtid. Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN

Hun er glad for at sesongen ble fullført i Sverige. Det var kun som denne kampen som gjenstod, da avlysningene i idretten startet.

– Det er deilig at vi har spilt ferdig. Nå kan vi legge det bak oss og fokusere på det som er viktig, sier Selbekk og tenker på situasjonen med coronaviruset.

I Norge er all idrett stoppet, inkludert organisert trening. I Sverige er blant annet fotballen utsatt og sluttspillet i ishockey stoppet. Generalsekretær Jonsson i det norske bandyforbundet forklarer at de ikke kunne forsvare å avholde finalene i Norge sist helg.

– Vi oppfattet situasjonen såpass dramatisk at vi valgte å avlyse det. Vi tok ingen risiko. Vi ville ha hendelser der vi kunne gå tilbake til at noen ble syke av å spille. Det var helt uaktuelt av oss, sier Jonsson.

I Sverge ble det imidlertid bestemt bandyfinalene skulle spilles denne helgen i Sverige. Det har blitt debattert i svenske medier. Jonsson ser det blir store kontraster mellom Norge og Sverige i denne saken.

Den svenske finalen ble lørdag spilt på Studenternas IP i Uppsala. Senere ble herrenes finale spilt.

– Det var fantastisk å vinne. Men det var litt rart å spille uten tilskuere, sier Charlotte Selbekk.

FEIRER: Charlotte Selbekk (til høyre) med SM-pokalen, sammen med lagvenninnen Matilda Plan. Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN

Hun påpeker at man i Sverige, i motsetning til i Norge, går på jobb og skole. Selv skal hun tilbake på jobb på mandag. Det skjer etter at laget skal feire seieren i kveld med en middag.

Selbekk spiller på lag med to andre norske spillere. Ingrid Bjonge spilte også hele kampen. Ingebjørg Kvaal-Knutsen var ikke i troppen, men er også en av de som skal feire seieren utover kvelden.

– Er du redd for å bli smittet av idrettslig aktivitet?

– Jeg er ikke bekymret for meg selv. Jeg er ikke i risikogruppen. Men jeg er redd for resten av samfunnet og at risikogruppen skal smittes, sier Kvaal-Knutsen, som mener tiltakene som ble tatt i forbindelse med en finale uten publikum var bra.

Kampen så ut til å gå til ekstraomganger da laget utlignet, men to minutter på overtid av overtiden ble Selbekk den store helten da hun banket inn 4-3 fra 16-17 meter. Sekunder senere var finalen over.

Dette var Selbekks fjerde SM-gull i karrieren. I 2019 vant hun også med VSK. Da ble det seier på straffeslag over samme motstander, Skutskärs.

Publisert: 21.03.20 kl. 19:31 Oppdatert: 21.03.20 kl. 19:51

Fra andre aviser