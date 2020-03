LIKVIDITET-SKVIS: Idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Terje Pedersen

Norsk idrett: – Taper 500 millioner i mars

Norges idrettsforbund ber regjeringen og staten om 500 millioner som følge av «estimert» økonomisk tap for mars måned.

Det framkommer i en pressemelding fra Norges idrettsforbund mandag formiddag:

«Etter dialog og møter med Kulturdepartementet de siste dagene ble norsk idrett oppfordret til å oversende et estimat på arrangementstap for norsk idrett totalt sett i perioden 5. mars – 31. mars 2020. Estimert totalt økonomisk tap for perioden relatert særskilt til avlyste idrettsarrangementer, utgjør om lag 500 millioner kroner i direkte likviditetstap.»

– Idrettslagene møter store inntektsreduksjoner uten at det er mulig å kompensere dette med reduserte kostnader. På bakgrunn av den vanskelige situasjonen har Norges idrettsforbund i samråd med Kulturdepartementet kommet med en tydelig beskrivelse av den alvorlige situasjonen og foreslått en rekke nødvendige strakstiltak for å opprettholde god aktivitet på lengre sikt, uttaler idrettspresident Berit Kjøll i meldingen.

Idrettspresident Berit Kjøll og generalsekretær Karen Kvalevåg i NIF retter en stor takk til hele idrettsorganisasjonen «som i denne coronakrisen har fremstått som samlet og solidarisk, og ikke minst forståelsesfull.»

– Norsk idrett står samlet i denne vanskelige tiden og vi har sammen jobbet iherdig med å finne gode løsninger slik at situasjonen ikke blir altfor vanskelig å bære for våre 11.000 idrettslag rundt omkring i hele landet, står det i uttalelsen fra Norges idrettsforbund.

Tidligere mandag uttalte generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges fotballforbund blant annet at norsk fotballs tap for mars alene ville beløpe seg til i underkant av 50 millioner - før han tilføyde: – Men vi er helt sikre på at tapet for april blir vesentlig større.

Ishockeypresident Tage Pettersen sier til VG at hans forbund har beregnet en minus på 30 millioner kroner. Det inkluderer det avlyste sluttspillet for toppserien Get-ligaen, kvalifiseringsspillet til Get-ligaen og «noen» landslagsaktiviteter.

Håndballpresident Kåre Geir Lio forteller at håndballens tall «er under utarbeidelse» og vil bli klare i løpet av dagen, mandag. Etter det VG forstår vil de ikke inkludere lag-idrettens utallige inntektsbringende «breddeaktiviteter» over det ganske land.

Herrelandslaget i fotball sin EM-deltagelse er per dato like usikker som selve mesterskapets avvikling til sommeren. Ishockeylandslaget for herrer skal i henhold til eksisterende plan delta i VM i Sveits 8. til 24. mai. Hvor vidt det mesterskapet blir noe av, vil høyst sannsynlig bli avgjort av Det internasjonale ishockeyforbundet i morgen, tirsdag.

Et møte i UEFA samme dag kan også avgjøre fotball-EMs skjebne.

Ishockeypresident Tage Pettersen «tror» VM i Zürich og Lausanne er helt nødt til å bli avlyst. Han mener oppkjøringen til det årlige mesterskapet nå i beste fall vil bli en promille av hva det burde ha vært, og han tror heller ikke VM-måneden mai vil bli fri for corona.

Bortfall av VM vil innebære ytterligere bortfall av millioninntekter for forbundet og norsk ishockey, i form av sponsoravtaler og pengebonuser knyttet til landslagssjef Petter Thoresens mannskap.

Ishockeypresident Tage Pettersen sier samtidig at klubbene i norsk ishockey må sørge for å holde seg oppdatert på de andre krisepakkene lansert av regjeringen, blant annet gjeldende permitteringer og arbeidsgiveravgift.

