Bruker sparepengene på privat OL-satsing

EKEBERGSKOGEN I OSLO (VG) Lotte Miller (24) vil frem til OL neste år bruke rundt 400.000 kroner av oppsparte midler og familiekapital på en privat satsing i et lag ledet av verdens beste trener og bestående av internasjonale topp-triatleter.

– Dette er en privat investering og et privat valg. Jeg tror jeg vil få avkastning. Det er spennende. Jeg har sommerfugler i magen, sier Lotte Miller under et pressetreff i regi av Norges Triatlonforbund.

– Det er litt sjansespill. Men hvis det ikke fungerer, vil det ikke være en fiasko, tilføyer hun.

Lotte Miller har lenge vært eneste kvinne i forbundets OL-gruppe bestående av fire utøvere. Hun var kvalifisert og klar for OL som skulle begynt om tre uker. Statusen er den samme for det utsatte OL, med en viktig forskjell. Stavanger-fødte Lotte Miller har de siste årene trent, studert og bodd i Danmark. Nå flytter hun tilbake til Norge. Men ikke for å trene med sine mangeårige landslagskolleger Kristian Blummenfelt, Casper Stornes og Gustav Iden i Bergen, der de har base sammen med kvinne-nykommer Stine Dale (22).

– Jeg ville prøve noe nytt. Satsingen er på ubestemt tid. Forhåpentlig inn mot Paris-OL 2024 også. Det er ikke prøvd før. Jeg må jakte damer som er bedre enn meg, og må få bekreftet at jeg har gjort alt, sier Lotte Miller med tanke på at hun vil gjøre «alt» for bite seg fast i verdenstoppen i triatlon.

Før det ble utsatt, var planen hennes «miljøskifte» etter OL i Tokyo 2020. Den opprettholdes på tross av utsettelsen. Hun er blitt en av syv til åtte kvinner i et privat lag bestående av totalt rundt 15 triatleter fra en rekke nasjoner, blant andre regjerende verdensmestere Katie Zafares (31) fra USA og Vincent Louis fra Frankrike.

Privatlaget - kalt #JFTcrew (Joel Filliol Triathlon) - trenes av kanadieren Joel Filliol, som er bosatt i Storbritannia.

Ifølge sportssjef Arild Tveiten i Norges Triatlonforbund er Filliol en av de mest anerkjente trenerne i verden, og etter alt å dømme den best meritterte.

– Det er helt uproblematisk. Hun er fortsatt en del av landslaget. Men landslagsutøverne kan velge egen trener hvis de vil, sier Arild Tveiten.

Han påpeker at Lotte Miller ikke vil motta økonomisk støtte fra forbundet, bortsett fra betalt reise og opphold når hun konkurrerer for Norge. Hun må, som alle de andre, betale egenandeler for landslagaktiviteter. For de beste og og de som konkurrerer mest, beløper det seg til 40.000 til 50.000 kroner i året i følge Arild Tveiten.

– Dette er en ren utgiftspost for henne, sier sportssjefen med tanke på Lotte Millers privatlagsatsing.

Lotte Miller forteller at hun bevisst har spart alle premiepengene sine, fordi hun «visste dette ville komme». De dekker nær budsjettet hennes for ett år på Filliols privatlag: 300.000 til 400.000 kroner. Resten får hun fra familien. Pengene vil gå til boutgifter og lønn til trener Filliol.

Hun har ingen sponsorer.

– Det er veldig frustrerende. Det er ikke lett å appellere til sponsorer, sier hun – for så å referere en uttalelse fra Norges VM-gull- og OL-bronsevinner Kjetil Borch.

– Han sa at det forventes at vi skal vinne gull av gråstein, sier hun.

Sportssjef Arild Tveiten forteller at triatlonforbundet i forbindelse med Norges idrettsforbunds søknad til kulturminister Abid Raja om 50 millioner til utøverne som måtte se OL 2020 gå fløyten, beregnet sitt behov til to millioner: 600.000 til 700.000 til to treningsleirer og 1,3 millioner i (tapte) premiepenger til de fire beste utøverne.

