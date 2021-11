GIKK FOR DIALOG: Tom Høgli (venstre) var blant initiativtagerne til boikottdiskusjonen og endte til slutt på dialoglinjen, mens Qatar-utvalgets leder Sven Mollekleiv holder fast på at dialoglinjen fortsatt er det rette.

Mollekleiv holder på dialoglinjen: − Enkeltmarkering holder ikke for å skape varig endring

Sven Mollekleiv (66) ledet Qatar-utvalget, som landet på at dialog var det beste virkemiddelet i møte med VM-arrangøren Qatar. Ett år før mesterskapet er han og utvalgsmedlem Tom Høgli (37) forberedt på flere negative skandaler knyttet til mesterskapet.

– Det store spørsmålet som ble stilt i forbindelse med utvalget var om boikott ville styrke rettighetene. Det var ingen i utvalget som mente det, men det var to som mente det var viktig å gjøre markeringen. Nå står utfordringen med å følge opp de 26 tiltakene, og man har ett år på seg for å intensivere arbeidet, sier Mollekleiv.

Onsdag morgen kom de to NRK-journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani tilbake til Norge, etter at de på søndag ble arrestert i Qatar. De to NRK-reporterne ble holdt fengslet i 32 timer før de ble løslatt:

Tidligere i år presenterte Qatar-utvalget satt ned av Norges Fotballforbund, ledet av Mollekleiv, 26 tiltak for varig endring i FIFA og Qatar. Utvalget ble satt ned for å diskutere en mulig norsk boikott av VM i Qatar, og i løpet av arbeidet med utvalget snudde Høgli i spørsmålet og «tvilte» seg frem til at dialog var det riktige.

– Hva idretten gjør for øvrig, gjennom alle de kontakter som er med Qatar, og hvordan løfter man dette opp fra fine markeringer – som vi har sett fra landslagene, til å ta det lederansvaret som ligger på ledelsen i NFF og NIF i å følge det opp. Det er hardt og konkret arbeid som må gjøres hver eneste dag over tid. Da holder ikke enkeltmarkeringer for å skape varig endring, mener Mollekleiv.

Denne linjen, kalt «dialoglinjen», står i motsetning til «boikott-linjen», som argumenterer for at boikott er det beste virkemiddelet for å legge press på VM-arrangøren. Begge er omdiskutert, men VG-kommentator Leif Welhaven skrev tirsdag at arrestasjonen av de to NRK-journalistene viser at dialoglinjen ikke har fungert.

– Det er en total uakseptabel handling av qatarske myndigheter. Det er brudd på grunnleggende rettigheter om presse- og ytringsfrihet, som for øvrig var og er et tydelig formulert krav blant de 26 tiltakene som Qatar-utvalget og fotballtinget vedtok, sier Sven Mollekleiv.

– Hele saken er nitrist, og det føyer seg inn i rekken av mange nedturer den siste tiden. Det er en veldig alvorlig greie. Det er ikke første gangen de arresterer journalister og folk som snakker ut. Det er en veldig trasig situasjon, sier Tom Høgli til VG.

I forrige uke kom en rapport fra Amnesty som viste at flere positive endringer nå er i ferd med å reverseres, og som konkluderte med at VM-arrangøren ikke hadde innfridd løftene.

– Man blir usikker når pilen peker nedover. Jeg tvilte meg jo frem til den strategien, men fikk inn et ekstrapunkt i rapporten om en ny vurdering før avspark. Hvis det ikke er noe forbedring, så er premisset helt annerledes enn i Qatar-utvalgets rapport. Det er i hvert fall ikke denne veien som skal til for min del, for å si det forsiktig, sier Høgli.

– Er du overrasket over det som har kommet frem den siste tiden?

– Nei, egentlig ikke overrasket. I Qatar-rapporten fikk jeg og Kjersti (Løken Stavrum) inn ekstrapunkt om at det var stor fare for at vi ville oppleve avsløringer og rapporter som vil sette fotballen i forlegenhet. Dessverre er det det vi ser. Jeg håper med tiden at skuten skal snu. Jeg har fortsatt et inderlig håp om at det skal bli bedre. Jeg er Ikke overrasket, dessverre.

Om 362 dager starter fotball-VM i Qatar.

– Jeg tror det vil komme flere lignende tilfeller. Flere tilfeller av brudd. Noe fremgang har vi sett og vil se, noe tilbakegang må vi få rapportert slik at vi kan legges presset på det, sier Mollekleiv, og sier at det viktige nå er å mobilisere.