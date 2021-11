NRK-journalister: Pågrepet etter intervju med VM-sjefen

MARIENLYST (VG) NRK-journalistene som ble arrestert i Qatar sier de ble pågrepet like etter å ha intervjuet VM-sjefen. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen (55) går hardt ut mot qatarske myndigheter.

NRK holdt onsdag en pressekonferanse i kjølvannet av at Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani hadde kommet tilbake til Norge, etter at i 32 timer ble holdt fengslet i Qatar. De to NRK-journalistene ble fengslet på søndag, men slapp ut på tirsdag og kom onsdag morgen tilbake til Norge.

Ekeland forteller på pressekonferansen at de ble pågrepet like etter å ha intervjuet VM-sjefen.

– Da vi kom hjem til hotellet var klokken tolv, lokal tid. Vi tok utstyret ut av bilen. Da kom 4–5–6 personer bort og presenterte seg. De sa de var fra politiet og at vi måtte være med til stasjonen. Vi gjorde det, vi ble splittet opp og satt på små rom hver for oss, sier Ekeland.

Han forteller at de gjorde avhørene én og én og ble sittende til rundt klokken åtte på morgenen. Ekeland forteller videre at de på mandag ble tatt med tilbake på hotellet, hvor de hentet minnekort og utstyr.

– Mens jeg sitter i forhør blir jeg kastet på glattcelle. Det var ingen møbler der, bare fliser, ti-tolv andre mennesker og noen kakerlakker, sier Ekeland.

Etter innledningen, ble det åpnet for spørsmål fra pressen. På spørsmål fra TV 2 om hvordan de opplevde det, svarer Ekeland:

– Første stedet vi var så opplevede vi at tonen var ganske tøff, og at de ønsket å gjøre oss litt usikre. Det var opplevelse av litt kjefting og slikt, men det var aldri trusler eller vold. Det er jo en ubehagelig situasjon å være i selvfølgelig, men vi føler at vi ble behandlet bra, sier Ekeland.

TILBAKE I NORGE: Ghorbani og Ekeland på Gardermoen onsdag morgen.

Kringkastingssjefen er glad for å ha de to NRK-journalistene tilbake på norsk jord.

– Det har vært tøffe og spesielle dager, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

– I dag er det jo først og fremst en stor lettelse. Så er det selvsagt slik at vi er opptatt av dette også fordi det handler om det grunnleggende til NRK og frie medier og journalister.

– Dette er et angrep på det. På det oppdraget, sier Eriksen.

– Frie og uavhengige medier, journalister som kan jobbe under rammer som gjør at de faktisk kan fortelle det som skjer, er helt grunnleggende, sier Eriksen videre.

Kringkastingssjefen er glad for at statsministeren, utenriksministeren og opposisjonen har fordømt arrestasjonen av de to NRK-journalistene.

– Det er min fullstendige overbevisning etter å ha snakket med Lokman og Halvor at de har opptrådt på en måte som forventes av en NRK-journalist ute på oppdrag, sier Eriksen.

– Det kommer nå en diskusjon om hva de har gjort og hva qatarske myndigheter mener de har gjort. Halvor og Lokman har opptrådt helt i tråd med det vi forventet av en NRK-journalist ute på jobb, gjentar Eriksen.

Qatarske myndigheter skriver i en pressemelding at grunnen til at journalistene ble arrestert var at de skal ha tatt seg inn på privat område og filmet uten tillatelse.

– Det er jo noen begrensninger. Først og fremst knyttet til privat grunn. Da forholder seg til om den som eier den private grunnen gir tommel opp og aksepterer at en intervjuer eller filmer der, sier NRKs sportsredaktør Egil Sundvor på spørsmål om begrensningene i arbeidstillatelsen.

– Som veldig fotballinteressert er disse dagene et bunnpunkt i engasjementet rundt fotball-VM. Dette skaper et bilde av det mesterskapet som ikke sporer til mye entusiasme, sier kringkastingssjefen.