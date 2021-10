I STORFORM: Carlo Holse herjet mot Sandefjord.

RBK-helt med klar beskjed: − Dette må være en lærepenge

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Sandefjord 4–1) Med tre målpoeng på tretten minutter, var Carlo Holse (22) kampens store spiller. Nå håper han på mer spilletid i favorittposisjonen.

Erik Eikebrokk

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er som indreløper jeg er best, og det er der jeg vil spille. Det har vi snakket mye om, men laget har trengt meg i andre posisjoner av flere forskjellige årsaker. I dag passet det at jeg spilte indreløper, og det var fint å vise seg frem, sier Holse til VG.

Siden han kom til Rosenborg for et drøyt år siden, har han spilt på begge kantene, indreløper og venstreback. Dansken sier at han ikke er redd for å bli like «nyttig som poteten», som kan brukes til alt.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Jeg syns det er en styrke at jeg kan spille på flere plasser, selv om det kan være en ulempe å bli flyttet rundt, og ikke få spille fast i favorittposisjonen. Men jeg hjelper laget der det trengs; enten det er som venstreback, indreløper eller kant. Jeg gjør mitt beste uansett.

– Og med dette sier du at «plassen er min»?

– Nei, det kan jeg ikke si. Hvis jeg spiller kant igjen på onsdag (mot Haugesund, journ.anm.), så gjør jeg det, men det er som indreløper jeg føler at jeg er best, og det har alltid vært planen at jeg på ett eller annet tidspunkt skal satses på indreløper.

Tre på tretten

I løpet av tretten minutter i første omgang viste Holse hvilket aktivum han kan være som indreløper. Fra det syvende til det tyvende minutt scoret dansken to mål, og var i tillegg nest sist på Stefano Vecchias 2–0-scoring. Dansken står nå med elleve målpoeng i årets eliteserie.

– Vi kjørte på, og la oss ikke bakpå selv om vi tok ledelsen 2-0. Det var en veldig fin dag på kontoret, selv om det var litt mer slurv i andre omgang, sier Holse.

– Vi var utrolig dårlig de første tjuefem minuttene. De kunne bare spille rett gjennom oss, og da ble det 3-0. Så ble vi litt bedre etter det, men det hjelper ikke noe når vi gir bort tre mål på tjue minutter, sier Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaard, til VG.

Dermed har Sandefjord fortsatt aldri vunnet en seriekamp på Lerkendal. Elleve kamper har endt med ni Rosenborg-seire og to uavgjorte.

– Det var jeg ikke klar over. Det er ikke noe vi tenker over. Jeg har ikke noe tro på historien, og at det som har skjedd tidligere, påvirket denne kampen.

Ut i hundre

Det tok syv minutter før dagens første nettsus foran over 17 000 tilskuere. Erlend Dahl Reitan gjorde som alle rosenborg-backer er opplært til; gikk på overlapp. Etter å ha fått ballen fra Emil Konradsen Ceide, banket den ene av tre trøndere i Rosenborgs startoppstilling til fra skrå vinkel. Sandefjord-keeper Jacob Storevik reddet, men returen gikk ut i feltet der Holse bredsidet ballen i mål.

– Vi er aggressive og gode i første omgang. Vi skulle scoret flere mål, men vi slo vi litt av i andre omgang. Det er naturlig. Vi har kamp igjen på onsdag, og kanskje sparte vi noen krefter, sier Rosenborg-trener Åge Hareide.

Og trønderne nøyde seg ikke med det. Ti minutter senere var oppskriften på høyreside den samme. Denne gang med Holse som servitør. Fra dypet kom formspiller Stefano Vecchia stormende, og rakk akkurat å være først på ballen.

I andre omgang økte innbytter Dino Islamovic til 4–0, før Alexander Ruud Tveter reduserte til 4–1.

Garderobesnakk

Ved flere ganger denne sesongen har Rosenborg startet kamper langt bedre enn de har avsluttet dem. Sagt på en annen måte; lagt seg bakpå etter å ha kjørt over motstanderen innledningsvis.

– Vi skjønner det ikke i garderoben heller hvorfor vi har lagt oss bakpå i kamper. I dag fikk vi 1-0 og 2-0 tidlig, og da var det bare å kjøre på. Vi snakket om det i pausen, at vi ikke skulle legge oss bakpå. Det må være en læresetning for oss i fremtida; at vi må fortsette å kjøre på etter at vi har tatt ledelsen, for det hjelper ikke å legge seg bakpå, sier Holse.

Dansken håper nå på mer av det samme, og sier til VG at det hjelper å spille foran mange tusen publikummere.

– Det er en lærepenge vi skal huske sett på alle måter. Jeg syns vi skal kjøre på når vi tar ledelsen 1-0 og 2-0. Vi ser at andre lag i Eliteserien kjører på, og vinner kamper 7-0 her og der. Da skjønner jeg ikke hvorfor vi ikke gjør det, for vi har laget til det. Vi vil også gjøre fansen tilfreds.

Scorer mer enn Glimt

Rosenborg er nå nest mestscorende i Eliteserien med 49 mål. Det er flere enn Bodø/Glimt som høster mye kudos for sitt offensive spill.

– Jeg visste at vi passerte dem om de bare scora ett mål i dag. Målforskjell kan bli avgjørende når vi teller opp til slutt. Vi har sluppet inn for mye mål, og det er ikke bra., sier Hareide.