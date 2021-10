I STORFORM: Carlo Holse herjet mot Sandefjord.

Holse forlenget Sandefjords Lerkendal-kompleks

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Sandefjord 4–1) I sin første av tre viktige kamper på syv dager, måtte trener Åge Hareide tenke på å spare krefter og spillere. Det fikk Sandefjord merke – nok en gang.

I løpet av tretten minutter i første omgang viste Carlo Holse hvilket aktivum han kan være for Rosenborg. Fra det syvende til det tyvende minutt scoret dansken to mål, og var i tillegg nest sist på Stefano Vecchias 2–0-scoring. Dansken står nå med elleve målpoeng i årets eliteserie.

Hjemmelaget herjet til tider med bortelaget foran 17 439 tilskuere på Lerkendal. Det var spesielt høyresiden med Erlend Dahl Reitan (to målgivende), Per Ciljan Skjelbred og Emil Konradsen Ceïde som fikk kombinasjonene til å stemme tidlig i kampen.

Dermed har Sandefjord fortsatt aldri vunnet en seriekamp på Lerkendal. Elleve kamper har endt med ni Rosenborg-seire og to uavgjorte.

– Jeg vil takke alle som møtte opp, jeg syns vi spilte veldig fin fotball. Å spille med flomlys og masse folk på tribunen, betyr alt for oss, sier Noah Holm fra indre bane etter kampen.

Lerkendal-kompleks

Hjemmelaget gikk ut i hundre, og det var i praksis bare et tidsspørsmål for når ledermålet ville komme. Oppskriften på alle tre målene, var den samme: Vri spillet ut på høyre kant, doble på innsiden eller utsiden av Sandefjord-forsvaret, storme ned til dødlinjen, og legge inn foran mål. Det tok syv minutter før dagens første nettsus.

Dahl Reitan gjorde som alle rosenborg-backer er opplært til; gikk på overlapp. Etter å ha fått ballen fra Ceide, banket den ene av tre trøndere i Rosenborgs startoppstilling til fra skrå vinkel Sandefjord-keeper Jacob Storevik reddet, men returen gikk ut i feltet der Holse bredsidet ballen i mål.

Og trønderne nøyde seg ikke med det. Ti minutter senere var oppskriften på høyreside den samme. Denne gang med Holse som servitør. Fra dypet kom formspiller Stefano Vecchia stormende, og rakk akkurat å være først på ballen.

Tre på tretten

Nesten før publikum hadde rukket å sette seg, hadde Lerkendal-speakeren talt til tre på spansk. Nok en gang på høyre, og nok en gang dansk dynamitt. Dahl Reitan kom på enda ett av sine utallige løp på høyre flanke, og innlegget var like perfekt som Holses avslutning. Med høyre fot bredsidet dansken inn sitt femte seriemål for sesongen.

Kanskje var det hjemmelaget som roet seg en smule. Kanskje var det bortelaget som hevet seg. Publikum måtte nemlig vente 44 minutter på det neste målet. Da hadde Hareide allerede byttet ut en stadig mer aktiv Noah Holm, samt kaptein Skjelbred til fordel for Dino Islamovic og Olaus Skarsem. Dette i visshet om at Rosenborg skal spille to kamper til i løpet av den neste uken.

Svenskmontenegrineren brukte bare syv minutter på å introdusere seg. Sandefjord-keeper Storevik må ta hovedansvaret. Den upresise pasningen gikk rett til Vecchia, som rolig ventet på at Islamovic skulle komme seg ut av offside. Avslutningen med venstre fot var klinisk – stang inn.

Tre kamper på syv dager

Alexander Ruud Tveter reduserte én gang for bortelaget, men da Hareide gjorde ytterligere to bytter med tyve minutter igjen å spille, var det tydelig at nå er det de neste kampene som gjelder i medaljejakten; først borte mot Haugesund førstkommende onsdag, før hjemmekamp mot Lillestrøm på lørdag.

Rosenborg er nå nest mestscorende i Eliteserien (49 mål).

PS: Midtbanespiller Pavle Vagic imponerte som midtstopper for Rosenborg.