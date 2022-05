Ruud klar for finale – reagerte på «umulig» serve

(Opelka–Ruud 6–7, 5–7) Casper Ruud er klar for finale i Genève Open etter å ha slått kjempen Reilly Opelka. Serven til amerikaneren skapte likevel problemer for nordmannen.

Av Magnus Helle

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

2.11-høye Opelka gir de fleste utfordringer når han server, og Ruud er intet unntak. Sett bort fra serven har nordmannen likevel god kontroll på Opelka. I deres fjerde møte er han fortsatt ubeseiret. Ruud er med det klar for finalen i ATP 250-turneringen i Genève.

– Det må sies å være en dag på jobben for Casper. Med det mener jeg at han leverer akkurat det han skal gjøre, sa kommentator Sverre Krogh Sundbø etter at nordmannen ble finaleklar.

REGJERENDE MESTER: Casper Ruud vant Geneva Open forrige sesong.

Ruud vant turneringen forrige sesong. Han måtte på fredag kjempe seg gjennom knallharde førsteserver, men også andreserven til Opelka har blitt mye omtalt.

På grusen er det ofte vanlig å ha en såkalt «kick serve» som andreserve. Det vil si at man legger ekstra toppspinn på ballen. Det fører til at ballen spretter ekstra høyt etter å ha truffet serveruten, og akkurat det er Opelka en ekspert på.

– Ruud må ta den langt over hodehøyde, da er det vanskelig å få noe som helst krutt på ballen, og da blir det enkelt for høyreiste Opelka, sa Krogh Sundbø.

Ruud som er rangert som nummer åtte i verden hang likevel godt med i det første settet mot amerikaneren, som ligger ti plasser lenger ned på verdensrankingen. Ingen av de klarte å bryte hverandre sin serve. Åpningssettet gikk derfor til tie break.

KNALLHARDT: Reilly Opelka er kjent for å virkelig kunne slå hardt til ballen.

I tie breaket var Ruud både god og heldig. Han vinner to poeng ved å treffe rammen på racketen, selv om han ber om unnskyldning til Opelka etter å ha vunnet poengene, så blir Opelka likevel tydelig frustrert. Ruud vinner til slutt tie breaket 7–2.

– Rett og slett strålende, oppsummerte Krogh Sundbø etter at førstesettet var i boks.

Også i det andre settet er det tett og jevnt. Begge slet når den andre skulle serve, men på stillingen 5–5 i det andre settet fikk Ruud inn det første servebruddet i kampen.

– Det er strålende serveretur fra Casper, utbrøt Krogh Sundbø.

Ruud hadde med det muligheten til å serve inn seieren, og den benyttet han seg av.

– Jeg må innrømme at jeg er utrolig imponert over evnen Casper har om dagen til å vinne de tette og tøffe settene sin vei, sa Krogh Sundbø.

I finalen i morgen møter han enten Richard Gasquet eller Joao Sousa. Den får du med deg direkte på VG+ Sport.