VANT: Casper Ruud slo britiske Kyle Edmund på hard courten i New York mandag kveld norsk tid.

Ruud klar for 2. runde i US Open: − Litt vanskelig

(Ruud–Edmund 6-3, 7-5, 6-2) Casper Ruud slet litt mot nummer 601 i verden i solsteken i US Open mandag kveld. Men i 3. sett var Ruud fullstendig overlegen i 1. runde i New York.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Britiske Kyle Edmund lot aldri Ruud få fred i de to første settene i årets siste Grand Slam-turnering. Men i det tredje settet var det tydelig at Ruud hadde dette helt i sine hender og kontrollerte inn til seier. Etter nærmere to og en halv time var nordmannen klar for 2. runde på Flushing Meadows i Queens i New York.

Men 27-åringen Kyle Edmund er ingen hvem som helst, han var nummer 14 i verden i oktober 2018. Etter det har briten, som er født i Sør-Afrika, slitt med skader og har vært gjennom flere operasjoner. Men selv om Edmund viste tegn til gammel storhet, så hadde Ruud kontroll.

MOTSTANDER: Kyle Edmund fra Storbritannia.

— Kyle har topp 20-materiale i kroppen på toppen, men har vært skadet i en del år. Det er synd det, han er en spiller som er litt eldre enn meg og en jeg så opp til da jeg var litt yngre og han brøt seg inn i topp 20. Det er kult å ha ham tilbake på touren, men det er litt vanskelig å spille mot ham siden det er en stund siden sist, sier Ruud til Discovery-ekspert og tennislegende Mats Willander - og sier det var kjekt å vinne i tre strake sett.

Casper Ruud møter nederlenderen Tim van Rijthoven (ranket nummer 117) i 2. runde. Van Rijthoven og kinesiske Zhizhen Zhang spilte i nærmere fire timer, før nederlenderen vant 3-2.

PAPPA FØLGER MED: Trenerpappa Christian Ruud klapper for sønnen under 1. runde i US Open.

Ruuds beste resultat i US Open tidligere er 3. runde for to år siden. I år var Ruud i sitt livs første Grand Slam-finale. På grusen i Paris møtte han legenden Rafael Nadal. Nordmannen tapte etter tre kjappe sett.

I New York er det varmt. Og både Ruud og Edmund var litt ekstra røde i ansiktet under capsen på hard courten.

— Varmen er også en utfordring, og gjør at det blir ekstra raskt i underlaget. Det var litt raskere enn jeg hadde trodd, sier Ruud.

Daniil Medvedev er ranket som nummer 1 i US Open, han vant lett 3–0 i sin første kamp. Russeren slo amerikanske Stefan Kozlov på to timer og ett minutt.

Novak Djokovic får ikke spille i US Open, siden han ikke er vaksinert mot covid 19.