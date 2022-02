GULLGUTTER: Erik Valnes tar imot Johannes Høsflot Klæbo etter målgang på dagens finale i lagsprint.

Valnes om Klæbos overlegne trekk: − Sender et klart signal

ZHANGIJAKOU (VG) Erik Valnes (25) er sikker på at konkurrenter lar seg psyke ut av gullmakker Johannes Høsflot Klæbo (25).

Klæbo gjorde det i semifinalen før OL-gullet på lagsprint og har gjort det i en rekke sprint-heat de siste årene. Omtrent før han glir over målstreken, som førstemann, tar han av seg stavene og skiene lynraskt. Før han løper ut av målområdet, uten å skjære en eneste liten grimase.

Valnes tror konkurrentene får med seg hvor lett det ser ut for trønderen.

– Det er ikke godt å si hvorfor han gjør det. Om det er meningen eller ikke vet jeg ikke, men han sender hvert fall et klart signal om at «dette var ganske enkelt og greit», sier Valnes til VG i 17-18 minusgrader.

– Det er sikkert ikke dritartig for konkurrentene som puster og peser å se Johannes ha det så lett, sier Valnes og ler.

Klæbo gir denne forklaringen på hvorfor han er så rask med å få av ski og staver før finaleheat.

– Det handler om å gi Frode Pedersen, smøreren min, mest mulig tid til å teste ski og utnytte tiden. Jeg var ikke sliten og synes det gikk rolig i semifinalen, så da var det bare å løpe og skifte, for å forberede seg til finalen, sier Klæbo.

– Tror du konkurrentene tar det som et signal fra deg?

– Det er ikke noe jeg har tenkt over, det er mest for å gi Frode mest mulig tid. Det er marginer i det vi driver med, svarer Klæbo og avviser at han prøver å vise seg litt «cocky» overfor rivalene.

KOMFORTABEL: Klæbo og Valnes gikk en kontrollert semifinale og hadde ingen problemer. Bildet er tatt like før Klæbo haster av seg skiene.

– Jeg har beina godt plantet på jorda, sier 25-åringen og smiler.

Han har absolutt grunn til å ta av denne iskalde onsdagskvelden nedenfor Den kinesiske mur som lyser i bakgrunn. Med en perfekt utforkjøring og rykk i motbakken ble det OL-gull for Klæbo og Valnes i lagsprint, som det ble VM-gull i Oberstdorf i fjor. Klæbo har nå fem OL-gull og seks VM-gull.

– Johannes er tidenes beste sprinter, uten tvil. Han er komplett som sprinter. Han har kapasitet, farten og evnen til å bevege seg i felt. Han har alt. Veldig imponert, sier Ola Vigen Hattestad, landslagstrener for kvinnene og OL- og VM-gullvinner i sprint.

Etter løpet takket Klæbo lagkameratene.

– Det er spesielt å ta gull her som ett lag. Selv om det er Erik og jeg som går, så er vi tre andre på sprintlaget. På kveldsmøtet i går var alle med, og det er viktig å nevne at dette gullet gjelder hele gjengen, selv om det er Erik og jeg som står her. Også støtteapparatet.

– Det er veldig stort, og det var et stort øyeblikk for meg da jeg så Johannes fikk noen meter som ga oss gullet, sier Valnes, som selv leverte strålende på sin etappe i brutal kamp mot Iivo Niskanen og Aleksandr Bolsjunov.