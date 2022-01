SPLITTES: Tennisstjernene splittes om Djokovic-sagaen. Fra venstre Alexander Zverev, Rafael Nadal og Nick Kyrgios.

Uenige om Djokovic-sagaen: − Viktigere enn noen spiller

Sagaen om serbiske Novak Djokovic skal få bli i Australia splitter tennisstjernene. Hjemmefavoritt Nick Kyrgios mener saken er blitt flau for vertsnasjonen – og han kritiserer Rafael Nadal.

Av Sebastian Melsom Johansen

Dagen før gigantturneringen starter er det fortsatt usikkert om mannen som har vunnet turneringen ni (!) ganger får være med.

Sent i går kveld, norsk tid, var han tilbake i varetekt og i møte med australsk grensepoliti. Høringen som skulle foregå i natt norsk tid ble utsatt ett døgn. Om noen timer skal det avgjøres om Djokovic får spille Australian Open, som starter kommende mandag.

I australsk media handler nesten alt om Djokovic-saken, veldig lite om den sportslige delen. Spanske Rafael Nadal gjør det klart at ingen spiller er større enn turneringen.

– Jeg sier deg en ting – det er veldig tydelig at Novak Djokovic er en av de beste spillerne i historien, uten tvil. Men det er ingen spiller i historien som er viktigere enn turneringene, fordi spillerne kommer og går, og nye spillere kommer inn. Ingen – Roger (Federer), Novak, meg selv, Björn Borg, som var fantastisk i sin tid – tennis fortsetter, konstaterer spanjolen.

– Australian Open er mye viktigere enn noen spiller, legger han til.

– Novak Djokovic er et veldig stort navn, en global superstjerne. Jeg tror at han er en som kanskje folk tror de kan gjøre en stor sak ut av, bare fordi det er Novak, sier nummer tre rangert Alexander Zverev til The Age.

Tyskeren støtter Djokovic og langer ut mot Australias håndtering av den serbiske superstjernen.

– Jeg vet ikke nok om situasjonen, men jeg tror at hvis det ikke hadde vært Novak Djokovic, verdens nummer én, med 20 Grand Slam-titler og alt det der, så ville det ikke vært et like stort drama, sier Zverev.

Australske Nick Kyrgios mener det som skjer er flaut for hjemlandet sitt.

– Jeg trodde vaksinasjonen var problemet, så hadde han (medisinsk) fritak fra to uavhengige helseavdelinger. Nå tuller de med visumet og så lar de ham på én måte forberede seg, og på en måte ikke, sier Kyrgios og fortsetter:

– Enten får de sende ham ut tidlig, eller la ham spille. Nå føler jeg at det begynner å bli litt flaut. Jeg føler det ikke er rettferdig mot ham nå. Å forberede seg til en Grand Slam er vanskelig nok i seg selv.

Australieren tar også til Twitter for å støtte kollegaen:

– Folk tror han er her av egoistiske grunner. Han spiller tennis på høyeste nivå FOR millioner av fans. Han prøver å sette opp et show for deg. Gi ham støtte. Hvis Nadal var i denne situasjonen, ville han se til sine medidrettsutøvere og sagt «hjelp meg».

The Sun Herald har på morgendagens forside av papiravisen sin at det kommer frem i en undersøkelse at 71% av befolkningen ønsker at Djokovic blir sent hjem til Serbia.

Verdens nummer fire, greske Stefanos Tsitsipas, sier at mangelen på spørsmål om tennis i oppladningen til turneringen på Melbourne Park er «en skam», og mener at Djokovic-sagen har fått for mye oppmerksomhet.

– Vel, jeg vil ikke lyve. Det har vært stort sett på alle nyhetskanaler de siste par ukene. Det har fått mye oppmerksomhet. Det er åpenbart mange som snakker om det. Det er derfor jeg er her for å snakke om tennis, sier grekeren.

Det er Australias høyest rangerte spiller, Alex de Minaur, enig i.

– Hele denne situasjonen har tatt mye av søkelyset fra oss konkurrentene. Vi er her for å spille Australian Open. Vi er på våre egne premisser klare til å konkurrere, og forhåpentligvis ha et par veldig gode uker, sier australieren.