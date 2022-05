REAGERER: Landslagssjef Ståle Solbakken.

Reagerer kraftig på hotellavsløringene: − Er vi tilbake på 1800-tallet?

NRK avslørte torsdag at tre hoteller som FIFA anbefaler under fotball-VM i Qatar, sa nei til å huse homofile. 20 av dem anbefaler at man ikke viser legning. Ståle Solbakken etterlyser nå ytterligere grep fra FIFA.

Av NTB og Magnus Helle

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

En undersøkelse gjort i samarbeid mellom NRK, SVT (Sverige) og DR (Danmark) viser at flere hoteller anbefalt å bruke under fotball-VM i Qatar nekter å ta imot homofile.

Landslagssjef Ståle Solbakken tror knapt det han hører om saken.

– Det er et så åpenlyst og latterlig tema, er vi på 1800-tallet liksom? Jeg regner, håper og tror at det her bør det finnes en løsning på, sier Solbakken til VG.

På FIFA-kongressen i mars forsikret Gianni Infantino om at alle er velkomne til VM i Qatar i november og desember.

– Alle er velkomne her i Qatar, selv når vi snakker om LGBTQ+, sa FIFA-presidenten den gangen.

– FIFA må bruke sin kraft til påvirke myndigheter og hotellene som står bak. Det her blir jo en form for test, sier Solbakken.

Enklere å slippe ansvar nå

De 69 hotellene er kontaktet gjennom e-post eller telefon. Tre aksepterer ikke homofile, 20 svarte «ja, men med begrensninger», 33 hadde ingen innvendinger, mens de 13 siste har ikke svart eller fungerer på nåværende tidspunkt som karantenehotell.

– Dette er selvfølgelig ikke akseptabelt og heller ikke i tråd med det VM-komiteen har lovet, at det skal være en garanti for den rettslige sikkerheten (for homofile, red.anm.) under mesterskapet, sier president Lise Klaveness i Norges Fotballforbund.

ALLE ER VELKOMNE: FIFA-president Gianni Infantino har tidligere sagt at alle er velkomne til VM i Qatar.

Solbakken og landslaget har hatt flere markeringer hvor de retter kritikk mot VM-arrangøren. Nå etterlater han mer av ansvaret til fotballpresidenten.

– Jeg fronter alltid det jeg mener, men det er sikkert andre som skal trekke de store linjene på hvordan NFF skal fremstå.

– Er det enklere for deg å slippe litt av ansvaret nå som Klaveness er president, kontra hva det var tidligere?

– Ja, det vil jeg absolutt si, uten å sverte de andre som var der, men Lise har allerede beviselig satt sitt preg på det her, svarer landslagssjefen.

De tre hotellene som svarte nei, ble kontaktet igjen. Ett av hotellene svarer at det er hotellets offisielle politikk, det andre sier det ikke trumfer VM-arrangørens holdning. Det siste står på sitt og sier det følger lovverket i Qatar.

Homofili er forbudt i Qatar. Ifølge Amnesty kan det straffes med syv år i fengsel.

– FIFA er sikre på at alle nødvendige tiltak vil være på plass for LHBT+-supportere, slik at de, som alle andre, kan føle seg velkomne og trygge under mesterskapet, svarer FIFA i en e-post.

– Tror du FIFA vil ta ytterligere grep nå?

– Det kan jeg ikke være sikker på, men det viktige er at trykket på dem vedvarer og ikke slipper i de viktige månedene inn mot mesterskapet, svarer Solbakken

– Jeg kunne ikke dratt

Tidligere talsmann for Norsk Supporterallianse, Gjert Moldestad, er langt fra overrasket over avsløringene. Han er selv homofil, og har ingen planer om å dra til Qatar-VM.

– Det fremstår ikke trygt. Jeg forstår at skeive er engstelige for å dra ned. Det er også mange andre grunner til å ikke dra ned dit. For min del føler jeg ikke det er noe fotball-VM i år. Nå ser jeg heller frem til EM i Tyskland i 2024, sier Moldestad.

Han er usikker på om det vil skje noen endringer i reaksjonene fra FIFA.

UTRYGT: Gjert Moldestad sier at man ikke vil dra til en plass man ikke er velkommen.

– Det sitter mange på FIFA-kongressen med mulighetene i sine hender, men som ikke benytter seg av den. Det er et ørlite håp ved at vi har Klaveness, sier Moldestad.

– Hva synes du Klaveness og NFF bør gjøre fremover?

– Jeg synes Norge skal fortsette å være en møteplager. Hele verden bør bli lei av Norge. Vi kan ikke akseptere ting sånn som det er nå. Vi trenger flere modige personer i FIFA, svarer Moldestad.