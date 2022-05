Viktor Hovland avsluttet med en runde på ett slag over par i PGA-turneringen i Fort Worth, Texas.

Golf: Hovland avsluttet svakt i Fort Worth

Viktor Hovland avsluttet PGA-turneringen i Texas med to birdier og tre bogeys. Han endte på en delt 21. plass, to slag under par og sju slag bak vinneren.

Av NTB

Hovland startet turneringen flott og var seks slag under par etter to runder. På den tredje runden ble det imidlertid en liten kollaps, da han gikk tre slag over par og spilte seg ut av tetstriden.

Nordmannen startet søndagens sisterunde godt med en birdie på hull nummer én, men ble satt tilbake av en bogey to hull senere. På hull nummer ni kom det enda en bogey.

Han fikk deretter en birdie på det 13. hullet, men måtte tåle rundens tredje bogey på nest siste hull. Hovland falt med det fra 20. til 21. plass i turneringen.

Amerikanske Sam Burns vant turneringen og avsluttet til sammen ni slag under par på de fire rundene. Søndagen gikk han banen på 65 slag, fem under par.