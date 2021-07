ANNENPLASS: Melina Mol (til høyre) på 14 spilte finale i Norgestour på seniornivå sammen med søskenbarnet Frida Berntsen (20). Foto: Lea Askeland/norgestour.no

Talentet Melina (14) forbløffer: − Veldig imponerende

Samtidig som storebror og sandvolleyballstjerne Anders Mol (24) skal kjempe om OL-gull i Tokyo, imponerer lillesøster Melina Mol (14) i Norge.

Av Ida Høidalen

Publisert: Nå nettopp

– Jeg synes først og fremst det var veldig gøy å spille. Det var veldig gøy å spille på et så høyt nivå og klare å utfordre toppen i Norge, sier Melina Mol til VG.

Forrige uke klarte hun som 14-åring å spille seg til finale i Norgestour på seniornivå i sandvolleyball. Det endte med annenplass.

Turneringsleder i Norges Volleyballforbund, David Cox, sier til VG at han ikke kan huske at en 14-åring har vært i finale i en stor nasjonal turnering tidligere.

– Hadde du trodd du skulle klare å nå finalen?

– Nei, absolutt ikke! Målet var egentlig bare å ha det gøy og se hvordan det gikk med oss sammen, sier Mol.

I turneringen spilte hun sammen med søskenbarnet Frida Berntsen (20).

OL-favoritter

Melina Mol er lillesøsteren til verdens beste sandvolleyballspiller, Anders. Akkurat nå er han på plass i Tokyo med makker Christian Sørum. De er blant favorittene til OL-gull.

Familien Mol er altså ikke som alle andre familier. Alle de fem barna spiller sandvolleyball – og far Kåre Mol er trener. I tillegg til Anders og Melina, er eldste bror Hendrik (27) en del av Norges nest beste lag. Markus (19) tok forrige uke sølv i U20-EM. Også femtemann Adrian spiller.

Nå gleder søskenflokkens eneste jente seg til å se storebroren i OL.

– Det blir kjempegøy. Jeg skal heie mye hjemmefra. Det er veldig stort at de deltar i OL, forteller hun.

Hun har ikke overraskende blitt inspirert av å vokse opp med en haug volleyballbrødre.

– Det er en veldig stor motivasjon å ha noen som er så gode i familien. Det gir meg ekstra motivasjon til å fortsette. Målet mitt er å se hvor god jeg egentlig kan bli, også tar jeg det litt derfra, sier Melina.

– Veldig imponerende

Hennes prestasjon på seniornivå er gøy å oppleve for resten av familien.

– Det er veldig imponerende, men vi er ikke så veldig overrasket, sier eldste bror Hendrik Mol.

– Hvor god kan hun bli?

– Det er ingen tvil om at hun har veldig stort potensial. Hun kjenner nok litt på det selv også, men i den alderen der har hun alt å vinne. Og det å spille i den perioden er så kjekt, for hun blir bare bedre og bedre nesten for hver helg som går, svarer Hendrik Mol.

På spørsmål om hva som er Mol-familiens «hemmelighet», svarer han at han tror det har vært viktig at det har blitt bygd et stort sandvolleyballanlegg i hjembygda Strandvik.

– Det er en veldig kort kjøretur til vi kan trene på fantastiske fasiliteter. All ære til de som har stått i spissen for det, sier han.

VERDENS BESTE: Anders Mol og Christian Sørum i 2019. Foto: TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

– Ligner litt på Anders

Også mor Merita Mol er stolt over hva datteren får til – men var litt mer overrasket enn broren da hun klarte å nå en finale på seniornivå.

– Jeg visste hun spilte med en god og erfaren spiller, men at de skulle ta det helt til finale var litt over forventning, sier hun.

Moren mener 14-åringen har flere likhetstrekk med verdensstjernen Anders.

– I utviklingen ligner hun litt på sånn Anders var. De er gode med ball og har spilt med ball fra de var veldig små. De har vokst opp i dette miljøet og har brødre som forbilder. Så hun har lært litt av dem, sier hun og avslutter:

– Men hun må gjøre jobben selv, og sånn sett har hun vært veldig ivrig de siste årene. Hun har utviklet seg mye det siste året.

PS: Anders Mol og Christian Sørum spiller første OL-kamp lørdag 24. juli 15.00 norsk tid mot australske McHugh/Schumann. OL sendes på Discovery+.