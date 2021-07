Gullfavorittene frustrerte etter tap: − Det er bittert

TOKYO/OSLO (VG) (Sørum/Mol, Norge-Lesjukov/Semenov, Den russiske OL-komite 0–2 (19–21, 19–21) Norges sandvolleyballgullhåp tapte for første gang i Tokyo-OL og får ikke møte motstanderen de drømte om i åttedelsfinalen.

– Her er det mange ting å evaluere, gutter. Skuffende kamp av Norge. Men de har fortsatt mulighet til å ta medalje. Det blir veldig spennende å se på den trekningen slo Eurosports kommentator Jan Kvalheim fast etter den norske nedturen.

«Trekningen» er trekningen om hvem Mol og Sørum får møte i åttedelsfinalen. Utgangspunktet - eller forutsetningene for den - er dårligere etter tapet for Lesjukov og Semenov. Åttedelsfinalene trekkes etter at alle gruppene er ferdigspilt 31. juli.

Begge lagene hadde vunnet begge sine kamper i det som ble en ren gruppefinale. Det var med andre ord klare for åttedelsfinalen, spørsmålet var hvilken motstander de ville møte der.

Ved tap: En antatt jevnbyrdig motstander.

Ved seier: En antatt svakere motstander, en såkalt heldig taper fra gruppespillet.

– Kjipt

Mol og Sørum var begge skuffet da VG møtte dem etter kampen.

– Det er kjipt og bitter. Vi har lyst til å vinne alle kamper. Vi spiller middels og det holder ikke. Vi er nødt til å være på maks for å vinne kamper, sier Mol til VG etter kampen.

Han får støtte av makker Sørum.

– Det er irriterende. Vi kommer godt i gang og får en ledelse. Vi mister poeng på deres serve, og det er frustrerende, for det er på vår serve det skal være vanskelig, sier han.

Den russiske duoen var på sin side i fyr og flamme etter kampen. De feiret voldsomt etter seieren.

– Vi var sterke sammen og klarte å slappe av, sier Semenov til VG etter kampen.

– Jeg er veldig rolig under kampene, men etterpå blir jeg gæren, fortsetter han på spørsmål om feiringen.

Slik var kampen:

Anders Mol satte en god avansementtone da han nær umiddelbart moste inn 5–1.

– En god start av Norge. Jeg synes Anders (Mol) har startet veldig, veldig bra, konstaterte Jan Kvalheim ved 6–4 og 7–5 i norsk favør.

Men så - med ett - tok spillerne fra Den russiske OL-komiteen (ROC) ledelsen for første gang i kampen. Lesjukov sørget for redusering til 9–10, Semenov (210 cm!) blokket inn 10–10 og 11–10. Anders Mol kraftblokket til utligning, «russerne» tok ledelsen igjen - og økte til 13–11. Det ble nesten 14–11, men Norges beste menn dro en lang og upresis ballveksling i havn.

Det bølget frem og tilbake, om enn stadig i ROC-favør.

Anders Mol satte inn en redusering til 18–19 med en knallserve, men den neste gikk ut - og (ja da, 210 centimeter høye) Semenov sørget for settseier 21–19 med en kvalitetsblokk - hans fjerde - etter 20 kampminutter.

Sett to, som Norge måtte vinne: Angrepsfeil av Mol, Semenov fant en vei over blokken til Mol. Mol ble lurt ved nettet igjen, av «lille» Lesjukov - som paradoksalt nok storspilte i forsvar og i avgjørende øyeblikk offensivt.

Sørum spurte etter styrkedrikk i pausen på stillingen 8–5 til «russerne».

– Nå lykkes de med mye, russerne, kommenterte Kvalheim.

5–10 ble til 6–11 og 6–12.

Kvalheim igjen: – Nå vinner russerne alle duellene fremme ved nettet. Nå gjør vi Semenov god.

Anders Mol «kort-servet» Norge inn i kampen, for en stakket stund. Men Semenov og Lesjukov holdt stand. Anders Mol blokket inn 18–19. ROC berget matchball. Norge unnslapp den første. Men så var det slutt.