STOR TROPP: Russland kom til Tokyo med flere enn 330 utøvere. Bildet er fra åpningsseremonien fredag 23. juli. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Sammenligner utvannet Russland-straff med en skrekkfilm

TOKYO (VG) På papiret er Russland utestengt fra OL. Likevel får stormakten lov til å prege lekene i stor skala. Nå kommer kritikken.

Publisert: Nå nettopp

– Vi har dessverre sett denne skrekkfilmen før: Russland vinner mens lederne i IOC og Verdens Antidopingbyrå forsøker på tåkelegging ved å påstå at Russland er «utestengt». Nå kan alle se hvordan denne «utestengelsen» bare er en farse, sier USADA-topp Travis Tygart til VG.

Idet halve Tokyo-OL er gjennomført, står den litt kryptiske nasjonen «R.O.C.» oppført med ti gullmedaljer på medaljestatistikken.

Redaksjonelt samarbeid Se alt fra OL i Tokyo på discovery+

Forkortelsen står for «Russian Olympic Committee».

Russland får imidlertid ikke lov til å kalle seg Russland etter avsløringen av hvordan mer enn tusen utøvere og trenere skal ha vært involvert i et statlig dopingprogram som hadde røtter helt til topps i russisk politikk.

Russland får heller ikke lov til å bruke flagget sitt eller spille nasjonalsangen under medaljeseremonier her i Tokyo.

les også Norske idrettsledere om Russland-dommen: – Er skuffet

Men: For hver dag som går, virker straffen å vannes ut mer og mer.

– Egentlig er det ingenting som er endret. Ingen spør om det. Ingen snakker om det. Det er som om utøverne konkurrerer for Russland. Ingen tenker på at det ikke er flagg eller nasjonale symboler. De konkurrerer som før. Så for russisk idrett er det egentlig ingen forskjell, sier den russiske sportskommentatoren Vladimir Ivanov i avisen Sport-Ekspress til VG i Japan.

USADA-SJEF: Travis Tygart kaller straffen mot Russland for en farse. Foto: François Mori / AP

Da utøvere fra 205 ulike land entret Olympiastadion under åpningsseremonien i Tokyo forrige fredag, var hele 330 av dem fra Russland. Det er flere enn under OL i Rio de Janeiro for fem år siden.

Uniformene de gikk i har fargene til det russiske flagget.

Og når ROC – eller Russland, om du vil – vinner gull i Tokyo, så spilles Tsjajkovskijs pianokonsert nr. 1 i stedet for nasjonalsangen. Russland ønsket egentlig å høre Katjusja – en patriotisk sang fra krigen – over høyttalerne i Japan, men fikk nei.

– Jeg tror nok mange allerede har glemt at det er noen gjeldende sanksjoner mot Russland nå. Jeg tviler på at det mange som tenker på det i dag, sier Antidoping Norge-leder Anders Solheim til VG.

les også Dopingkampens eneste svar: Revolusjon

Han mener det er synd at de involvert i den russiske dopingskandalen aldri har lagt alle kortene på bordet og fortalt åpent om hva som foregikk.

– Når historien om noen år skal skrives vil dette kunne bli en av de største nederlagene for integriteten til internasjonal idrett, sier Solheim.

I Tokyo er det lett å bli forvirret for dem som ikke kjenner historien om utestengelsen av Russland. For selv om det riktignok står ROC på resultattavlene, så bruker speakeren på de ulike arenaene gjerne «Russia» når han omtaler opphavet til de russiske utøverne.

INGEN NASJONALSANG, IKKE NOE FLAGG: Men da de russiske fektekvinnene vant gull i Tokyo, var det i russiske farger og med tonene til Tsjajkovskij ljomende ut av høyttalerne på medaljeseremonien. Foto: MOHD RASFAN / AFP

Det skjedde også under åpningsseremonien på Olympiastadion for en drøy uke siden.

IOCs talsperson, Mark Adams, fikk ifølge NY Times nylig spørsmål om hvorfor Russland ikke kan vises på skjermer, men derimot ropes ut over høyttalerne i OL. Adams åpnet med å si at det er opp til hvert enkelt «medium» å avgjøre ordlyden.

– Vi er komfortable med måten dette gjøres på, sa han.

Det europeiske turnforbundet valgte tidligere i uken å slette en twittermelding der det ble referert til Russland som nasjon i en medaljeoversikt.

De er ikke alene om å glemme seg, i et OL der mange ikke engang forstår hva bokstavene «R.O.C.» refererer til:

Da VG pratet med Kåre Mol, treneren til sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum, denne uken, så refererte også han til «Russland» gjennom hele intervjuet.

– KALL DEM ROC: Kåre Mol glemte seg – men vil egentlig ikke kalle Russland for Russland. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

På spørsmål om det er noe annerledes ved å møte de russiske spillerne som representanter for ROC, svarte Mol:

– Nei, det er de samme spillerne. Men jeg er helt enig: Vi skal kalle dem for ROC. De fikk en billig straff, men vi skal iallfall ikke gjøre det noe bedre ved å kalle dem Russland.

USADA-leder Travis Tygart er kanskje mest kjent for å ha avslørt Lance Armstrong som en notorisk juksemaker. Men han har også blitt en betydelig stemme i den internasjonale dopingkampen de siste årene.

Nå ber han om et helt nytt, globalt, antidopingregime, som må ha mot nok til å stå opp for en ren idrett.

– Et system som tillater at en nasjon driver gjøn med OL, som vi ser her, på grunn av tørsten etter medaljer: Det er fortapt, sier Tygart til VGs journalist i Japan.

Russland ble først utestengt i fire år etter å ha blitt avslørt for organisert dopingjuks over en periode på flere år. I desember senket Idrettens voldgiftsrett (CAS) – der IOC-medlem John Coates er president – straffen til to år.

Samtidig frykter den russiske dopingvarsleren Grigorij Rodtsjenkov for sitt liv på hemmelig adresse, beskyttet av myndighetene i USA:

I desember ble det også åpnet for at russiske utøvere likevel kan delta i OL – under gitte regler som må oppfylles.

Travis Tygart er kritisk til den internasjonale organiseringen i kampen mot doping.

– Verden fortjener å få vite om noe egentlig har endret seg i Russland, og hvor mange flere ganger vi er nødt til å se dette bedraget på nytt på verdens største scene, sier han.