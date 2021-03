Magnus Carlsen fotografert under Tata Steel Chess i januar.. Foto: Tata Steel Chess 2021

Tap mot erkerivalen ødela Carlsen-dagen

Tap mot erkerivalen og «twitter-kongen» Anish Giri (26) var det eneste som ødela åpningsdagen for en vest-kledd Magnus Carlsen (30) i sin «egen» sjakk-turnering.

Av Ole Kristian Strøm

Verdensmesteren tok ellers tre seirer og står med 3,5 av 5 mulige poeng etter den første dagen av den digitale turneringen. Nettopp Giri er den eneste med bedre score: 4.

«Magnus Carlsen Invitational» er en av de mest prestisjefylte konkurransene på Champions Chess Tour.

– Jeg er veldig fornøyd med tanke på at jeg hadde tre svarte partier, blant annet mot Firouzja og Giri.

– Selvfølgelig skal jeg helst ikke tape mot Giri, men jeg tenkte på forhånd at all pluss-score ville være positivt denne dagen, sier Carlsen på TV 2-sendingen.

Norges sjakkess hadde en perfekt åpning med seier både over Tata Steel Chess-triumfatoren Jorden van Foreest og den franske stjernen Maxime Vachier-Lagrave i sine to første partier. Ingen av de andre 15 spillerne sto med full pott etter to runder.

Med svarte brikker mot Alireza Firouzja var Carlsen godt fornøyd med remis. 17-åringen prøvde å skape noe, men var aldri i nærheten av å slå nordmannen.

Yndlingsrivalen Anish Giri (26) presset Carlsen på defensiven, men det så lenge ut til at nederlenderen ville få trøbbel med å «sette ballen i mål».

– Nei, det er en kjempetabbe av Magnus, utbrøt plutselig Jon Ludvig Hammer på TV 2s sending.

Han trodde likevel ikke at Giri ville finne de nødvendige trekkene for å vinne. Hammer tok feil. Nordmannen måtte innse at slaget var tapt - etter 58 trekk. En frustrert Carlsen sukket tungt.

Den siste motstanderen for Carlsen lørdag var David Antón. Det ble et langt parti mot spanjolen, og etter hvert klarte nordmannen å feste grepet. Det ble seier etter 85 trekk.

– Det var irriterende. Stillingen var helt vunnet, og så ble jeg litt for avslappet og spilte unøyaktig, sa Carlsen om at han ikke avgjorde tidligere i partiet.

Magnus Carlsen tapte finalen mot Wesley So i den første Champions Chess tour-turneringen, mens han røk ut allerede i kvartfinalen (mot Daniil Dubov) i romjulsturneringen Airthings Masters.

Siden det har verdensmesteren spilt den fysiske Tata Steel Chess-turneringen, der han ble bare nummer seks.

– Jeg må bare se framover. Det er mange muligheter til å rette opp ting. Og 2021 kommer først og fremst å bli målt på hvordan det går i VM-matchen, sa Carlsen da VG snakket med ham nylig.