GULL: Johannes Thingnes Bø, Therese Johaug og Henrik Kristoffersen har alle tatt gull i VM. Foto: NTB/VG

Slik blir VM-vinteren på TV

Denne vinteren er det duket for nye VM-godbiter for alle som er glade i skisport på TV.

NRK har rettighetene til de tre verdensmesterskapene. Her er oversikten over hvordan du kan følge med foran TV-skjermen:

VM i alpint (9.-21. februar):

Sted: Cortina d'Ampezzo, Italia

Mandag 08/02:

Kombinasjonen for kvinner. Førsteomgang kl. 11:00 andreomgang kl. 14:30 (NRK)

Tirsdag 09/02:

Super-G for kvinner kl. 10:30 (NRK)

Super-G for menn kl. 13:00 (NRK)

Lørdag 13/02:

Utfor for kvinner kl. 11:00 (NRK)

Søndag 14/02:

Utfor for menn kl. 11:00 (NRK)

Tirsdag 16/02:

Parallell storslalåm for kvinner og menn kl. 14:00 (NRK)

Onsdag 17/02:

Lag-parallell kl. 12:15 (NRK)

Torsdag 18/02:

Storslalåm for kvinner. Førsteomgang kl. 10:00 andreomgang kl. 13:30 (NRK)

Singel miks stafett skiskyting kl. 15:15 (NRK)

Fredag 19/02:

Storslalåm for herrer. Førsteomgang kl. 10:00 andreomgang kl. 13:30 (NRK)

Lørdag 20/02:

Slalåm for kvinner. Førsteomgang kl. 10:00 andreomgang kl. 13:30 (NRK)

Søndag 21/02:

Slalåm for menn. Førsteomgang kl. 10:00 andreomgang kl. 13:30 (NRK)

VM i skiskyting (10.-21. februar):

Sted: Pokljuka, Slovenia

Onsdag 10/02:

Miks stafett kl. 15:00 (NRK)

Fredag 12/02:

Sprint 10km for menn kl. 14:30 (NRK)

Lørdag 13/02:

Sprint 7,5km for kvinner kl. 14:30 (NRK)

Søndag 14/02:

Jaktstart 12,5km for menn kl. 13:15 (NRK)

Jaktstart 10km for kvinner kl. 15:30 (NRK)

Tirsdag 16/02:

15km for kvinner kl. 12:05 (NRK)

Onsdag 17/02:

20km for menn kl. 14:30 (NRK)

Torsdag 18/02:

Singel miks stafett kl. 15:15 (NRK)

Lørdag 20/02:

Stafett 4 x 6km for kvinner kl. 11:45 (NRK)

Stafett 4 x 6km for menn kl. 15:00 (NRK)

Søndag 21/02:

Fellesstart 12,5 km for kvinner kl. 12:30 (NRK)

Fellesstart 15 km for menn kl. 15:15 (NRK)

Ski-VM (23. februar-7. mars):

Sted: Oberstdorf, Tyskland

Torsdag 25/02:

Sprintprolog langrenn for kvinner og menn kl. 12:15 (NRK)

Sprintfinale langrenn for kvinner og menn kl. 15:15 (NRK)

Fredag 26/02:

Gundersen normalbakke kombinert for menn kl. 10:15 (NRK)

Lørdag 27/02:

Gundersen normalbakke kombinert for kvinner kl. 10:00 (NRK)

Skiathlon 7,5km langrenn for kvinner kl. 11:45 (NRK)

Skiathlon 15km langrenn for menn kl. 13:30 (NRK)

Søndag 28/02:

Lagkonkurranse 4x5km kombinert for menn kl. 10:00 (NRK)

Team sprint semifinaler langrenn for kvinner og menn kl. 11:00 (NRK)

Team sprint finaler langrenn for kvinner og menn kl. 13:00 (NRK)

Tirsdag 02/03:

10 km fri langrenn for kvinner kl. 13:15 (NRK)

Onsdag 03/03:

15 km fri langrenn for menn kl. 13:15 (NRK)

Torsdag 04/03:

Gundersen storbakke kombinert for menn kl. 11:00 (NRK)

Stafett langrenn for damer kl. 13:15 (NRK)

Fredag 05/03:

Stafett langrenn for menn kl. 13:15 (NRK)

Lørdag 06/03:

Team sprint 2x7,5km kombinert for menn kl. 10:00 (NRK)

30 km klassisk langrenn for kvinner kl. 12:30 (NRK)

Søndag 07/03:

50 km klassisk langrenn for menn kl. 13:00 (NRK)