Holse reddet halloweenfesten for Rosenborg

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Start 1–0) Hjemmelaget stanget og stanget, men til slutt sørget innbytter Carlo Holse (21) for halloweenfest på Lerkendal. For Start er nedrykkstrusselen like skremmende som før.

Før kampen handlet det meste om Rosenborg-spillernes halloweenbilder på Instagram, og især Pa Konates fangekostyme. Mot Start hadde Åge Hareides kompani kledd seg ut i Rosenborg-drakt, og det så ut til å passe Konate og co. bedre.

Trønderne slet med å skape de store sjansene mot et lavt og kompakt bortelag, men så kom Carlo Holse inn fra benken og sørget for god stemning foran 600 tilskuere (sesongbeste) på Lerkendal.

Det sto 67 minutter på klokka da dansken stakk i bakrom, og fikk en perfekt vektet pasning fra Konate. Start-forsvaret hang ikke med i svingene, og avslutningen fra Holse i lengste hjørne var perfekt.

Fortjent ledermål

Sett under ett var hjemmelaget klart best, og vant til slutt sjansestatistikken 7–1, men bortelaget åpnet kampen entusiastisk og optimistisk, slik trener Joey Hardarson lovte på forhånd. Likevel var det hjemmefavoritten som sakte, men sikkert festet et solid grep om kampen. At det sto 0–0 ved pause var det ingenting å si på.

Da Holse kom inn for Pål André Helland ved pause, hadde allerede Anders Konradsen rukket å tusle av banen med skade. Per Ciljan Skjelbred (33) kom inn til sin 250. Rosenborg-kamp – som indreløper.

Den danske innbytteren var frisk fra første spark på ballen, og det var fullt fortjent da han banket inn ledermålet fra venstre med sitt femte seriemål for sesongen. Hjemmefansen var ikke fornøyd, og ville ha mer. Skjelbred sprudlet til tider i det som var en mer offensiv rolle enn han har hatt tidligere i RBK-comebacket.

Sølvkamp

Noen minutter etter scoringa var Skjelbred involvert, da Ceide fikk mye rom ute på venstre, men nok en gang manglet det lille ekstra for Rosenborgs hurtige, og lovende venstrekant. Start greide knapt å spille seg til en eneste sjanse i hele kampen, og det eneste minuset for Hareide må være at seieren burde vært større.

På overtid fikk Starts midtbanemann Mohamed El Makrini rødt kort (to gule) for en sen takling på Skjelbred. Minuttet etterpå fikk hjemmefansen hjertet i halsen etter kaos rett foran keeper André Hansens mål, men trønderne slapp med skrekken.

Seieren var viktig for Rosenborg, som dermed legger fortsatt press på Molde i kampen om sølvmedaljene, og ligger stadig ett poeng bak. Opp til suveren serieleder Bodø/Glimt er det nå 15 poeng.

